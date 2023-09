No passado dia 11, a Câmara Municipal de Lisboa fez saber que a nova ponte ciclopedonal que liga os concelhos de Lisboa e Loures, sobre o rio Trancão, iria chamar-se Ponte Cardeal Dom Manuel Clemente, em homenagem ao 17.º patriarca de Lisboa, que renunciou ao cargo após ter completado 75 anos de idade e como reconhecimento por ter sido o grande impulsionador da Jornada Mundial da Juventude. Esta proposta mereceu, desde logo, o acolhimento favorável do Presidente da Câmara Municipal de Loures, Ricardo Leão.

No entanto, no dia seguinte, sábado, surgiu uma petição pública que exigia a alteração do nome da nova ponte, evocando para o efeito os abusos sexuais por parte da igreja Portuguesa.

O epílogo desta história já é sabido. Na segunda-feira seguinte, D. Manuel Clemente pediu para não se efetivar a atribuição do seu nome à Ponte. Em comunicado do Patriarcado de Lisboa, D. Manuel Clemente agradece a atenção da Câmara Municipal de Lisboa e afirma que ”não quer, de modo algum, que a atribuição seja causa de divisão ou que alguém se sinta ofendido”, lembrando que “A Jornada Mundial da Juventude, quis ser, muito pelo contrário, uma ocasião de reencontro de todos, em favor de uma sociedade mais justa e solidária”.

Sucede que, entre sábado e segunda-feira, a dita petição teve como rosto principal Tiago Rolino, que se desdobrou em múltiplas entrevistas a jornais, rádios e televisões, sendo apresentado como investigador do CES – Centro de Estudos Sociais da Universidade de Coimbra. O que Tiago Rolino se esqueceu de dizer, é que é também ele dirigente do Bloco de Esquerda, eleito no dia 19 de junho de 2022 para a Comissão Coordenadora Concelhia de Coimbra.

Percebe-se, assim, que o Bloco de Esquerda, poucas horas após a publicação da petição, se tenha empenhado na sua promoção através do seu web site e que a sua vereadora na Câmara Municipal de Lisboa tenha, na manhã desse mesmo dia, sábado, dirigido um requerimento ao Presidente da Câmara.

Se dúvidas houvesse sobre as verdadeiras intenções dos promotores da dita petição, ou pelo menos do seu “porta-voz” e do Bloco de Esquerda, elas ficaram dissipadas em entrevista à SIC Notícias na segunda-feira, dia 14. Nessa entrevista, referindo-se à decisão de Carlos Moedas atribuir o nome de D. Manuel Clemente à Ponte, Tiago Rolino afirmou ser “mais um ajuste directo para que o Presidente da Câmara Municipal de Lisboa cavalgue, em termos políticos e pessoais, nesta onda das Jornadas Mundiais da Juventude”.

Ou seja, a única e verdadeira preocupação de Tiago Rolino era mesmo o protagonismo de Carlos Moedas com a organização da Jornada Mundial da Juventude e, a dita petição, apenas e só uma arma de arremesso contra o Presidente da Câmara de Lisboa.

Felizmente, de nada serviu a Tiago Rolino e ao Bloco, porque numa sondagem recentemente publicada 76,4% dos portugueses afirmam que a Jornada correu bem e foi bem organizada e, destes, 56% afirmam que a Câmara Municipal de Lisboa e as outras autarquias foram os principais responsáveis por esse facto.

Mas, mais grave ainda, na mesma entrevista Tiago Rolino afirma em seguida que “não podemos permitir é que seja feito à custa destas vítimas“, acusando Carlos Moedas de cavalgar na onda da Jornada Mundial da Juventude à custa das vítimas dos abusos sexuais cometidos por parte de pessoas ligadas à Igreja Portuguesa.

Exige-se, pois, a Tiago Rolino que, com a mesma celeridade com que se desdobrou em entrevistas, apresente um pedido de desculpas público a Carlos Moedas. À vereadora do Bloco na Câmara de Lisboa e a Mariana Mortágua cabe repudiarem tais afirmações.

Apesar de eles saberem bem o que fazem, estou certo que D. Manuel Clemente não deixará de lhes saber perdoar pelos seus actos.