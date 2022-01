Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Os últimos dias de Dezembro são, por regra, aproveitados pelos meios de comunicação social para fazer a retrospectiva do ano velho. Por sua vez, os primeiros dias de Janeiro são propícios à formulação de esperançosos votos para o novo ano.

2022 é o Ano da Família Amoris laetitia. Iniciado pelo Papa Francisco, no passado 19 de Março, terminará com o Encontro Mundial das Famílias, que tem por lema “Amor em família: vocação e caminho de santidade”, e que se realizará em Roma, de 22 a 26 de Junho.

Este tempo dedicado à família propõe-se recordar a Exortação Apostólica pós-sinodal Amoris laetitia e recentrar a acção pastoral da Igreja na defesa da família, talvez a instituição natural mais ameaçada no Ocidente. A emergência das chamadas ‘novas famílias’, bem como a ideologia de género, embora sob a aparência de um louvável propósito de igualdade de todas as pessoas, qualquer que seja o seu ‘género’, na realidade perverte a ordem natural, em benefício das teses ideológicas da respectiva agenda.

As tentativas pós-modernas de redefinição da família são, na realidade, novas formas de promover a sua extinção: quando tudo é família, a família não é coisa nenhuma. Com certeza que todas as pessoas, quaisquer que sejam as suas opções de vida, devem ser respeitadas, mas a família não pode ser uma qualquer união fortuita de sujeitos.

Como instituição natural – independente, portanto, de qualquer religião, cultura ou ideologia política – a família é, por definição, fruto da união estável de duas pessoas de diferente sexo: esta diversidade e complementaridade é necessária para que a união possa ser enriquecedora para o casal e fecunda, ou seja, princípio da vida. Há, com certeza, outras formas de amizade muito louváveis e, até, de grande mérito espiritual – pense-se, por exemplo, nas comunidades religiosas, consagradas ao serviço de Deus e do próximo – que devem ser respeitadas em nome da excelência da caridade e da liberdade, mas não são famílias naturais, cujo fundamento está na natureza humana.

Com certeza que sempre houve e haverá reprodução à margem da família, mas uma criança precisa de dois progenitores, feminino e masculino, para a sua concepção. Para a sua educação, também carece de um pai e de uma mãe, naturais ou adoptivos. Por isso, o ordenamento jurídico, pela adopção, procura reconstruir o modelo da família natural, dando a um casal a possibilidade de ter, como filho, um menor sem pais.

Uma crescente ameaça para a família decorre da instabilidade do vínculo matrimonial. O Estado não protege a estabilidade das famílias, de que depende a sobrevivência nacional. De facto, a legislação divorcista em vigor não apenas facilita a dissolução do vínculo conjugal, como a promove.

A Igreja católica recebeu, do seu divino fundador, a missão de defender a união matrimonial. Não pode ceder à tentação de, por via do abuso da declaração de nulidade matrimonial, estabelecer, de facto, uma espécie de divórcio eclesial. Também a abusiva interpretação da Amoris laetitia poderia favorecer, na prática, a infidelidade conjugal se, por regra, todos os ‘divorciados recasados’ pudessem comungar, ficando assim equiparados aos crentes que permaneceram fiéis ao seu compromisso matrimonial.

Com certeza que, desde sempre, houve na Igreja a possibilidade, justa e necessária, de recorrer aos tribunais eclesiásticos para a declaração da nulidade do vínculo conjugal, quando o mesmo não foi validamente contraído. Mas a Igreja não anula casamentos: declara a nulidade de matrimónios que, embora parecessem válidos, nunca o foram.

O abuso deste procedimento judicial converteria as declarações de nulidade numa espécie de divórcio encapotado. Assim seria se os tribunais eclesiásticos, em vez de defenderem o vínculo e as obrigações morais decorrentes, declarassem nulos casamentos válidos, de facto substituídos por uma nova união, originária de uma outra família. Os filhos havidos fora do matrimónio não podem ser prejudicados por razão de uma circunstância de que são inocentes, mas não assim os seus progenitores, se não foram fiéis ao compromisso de fidelidade conjugal a que, diante de Deus e da Igreja, livremente se obrigaram. A autoridade eclesial não pode ser cúmplice destes atentados à indissolubilidade matrimonial, nem pode legitimar as uniões estabelecidas em flagrante desrespeito da ordem divina: “não separe o homem o que Deus uniu” (Mt 19, 6).

Outra ameaça à família procede da incorrecta aplicação da Exortação pós-sinodal Amoris laetitia. Este documento do magistério pontifício admite a hipótese de que uma união materialmente irregular o não seja formalmente, em cujo caso os unidos por esta via estariam habilitados para a vida sacramental, de que estão necessariamente excluídos os que vivem em adultério, ou numa relação extramatrimonial. Esta excepção é, desde sempre, da doutrina e praxe da Igreja e, se os que, não sendo canonicamente casados entre si, viverem como irmãos, podem frequentar os sacramentos. Francisco não autorizou a comunhão dos ‘divorciados recasados’, mas permitiu que, em certos casos extraordinários, depois de um exaustivo discernimento, alguns fiéis, que vivem maritalmente com uma pessoa com quem não estão canonicamente casados, possam ter acesso aos sacramentos. A regra continua a ser a de sempre: enquanto constar como válido o casamento canónico, qualquer união com outra pessoa é, em princípio, impeditiva do acesso à Eucaristia e aos demais sacramentos que exijam o estado de graça.

Recentemente atendi um fiel que, casado canonicamente, vive maritalmente com outra pessoa. Como tinha ouvido dizer que o Papa Francisco autorizara a Eucaristia aos ‘recasados’, queria saber se podia comungar. Expliquei-lhe que a Amoris laetitia não afirma isso, nem o papa, nenhum bispo ou sacerdote pode dar, com carácter geral, uma tal autorização, mas que ia estudar o seu caso. Depois de o ter feito, concluí que esse fiel não estava em condições de regressar à prática sacramental e assim lhe disse. Surpreendeu-me a sua rectidão de consciência, porque me respondeu que essa era também a sua convicção! Entendi esta sintonia como expressão do que o Espírito Santo diz à Igreja: a melhor pastoral não é a do facilitismo e da cedência às modas, mas a que propõe, como o Papa Francisco no próximo Encontro Mundial das Famílias, o “Amor em família” como “vocação e caminho de santidade”.

Bom Ano Novo da Família Amoris laetitia!