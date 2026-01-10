Quando Carson McCullers acabou de escrever Frankie e o Casamento, não completara ainda trinta anos: à semelhança de um herói trágico antes da queda, era jovem embora tocada já por uma melancolia antiga. O livro anterior, Reflexos num Olho Dourado, nascera com a rapidez dos sonhos febris e fora acolhido como um presságio cumprido. Em poucos meses, a escrita abrira-se como uma ferida luminosa: a crítica saudara nela uma voz rara; os amigos reconheceram-lhe uma solidão soberana; Tennessee Williams, que conhecia como ninguém a precariedade dos corpos e das almas, chamou-lhe a maior romancista americana viva, e Edith Sitwell escreveu que a sua obra parecia já um legado, como se tivesse sido deixada por alguém que atravessara o tempo.

Mas Frankie e o Casamento não se deixou escrever assim. Chegou como chegam as coisas essenciais: lentamente, com dor. Menos de duzentas páginas exigiram cinco anos – cinco anos atravessados pela doença, pelo divórcio, pela guerra que abafava o mundo e tornava o ar irrespirável. Como nos mitos, o dom trazia consigo a punição. Escrever era para McCullers um gesto vital e devastador, semelhante ao canto das sibilas, que consome a voz a quem lhe dá corpo.

A protagonista é uma menina de doze anos. Doze – idade do limiar, idade órfã, suspensa entre dois reinos. Como Perséfone antes da romã, Frankie já não pertence inteiramente à infância, mas também não conhece ainda o preço da vida adulta. A acção decorre num vilarejo do Sul dos Estados Unidos, lugar imóvel, fechado sobre si, onde o tempo parece pedalar em falso. Três figuras ocupam esse espaço mínimo: Frankie; John Henry West, um primo frágil e prolixo, criança ainda presa ao balbucio; e Berenice, a criada negra, figura de escuta e de saber, sentada na cozinha como uma velha ama trágica, guardiã de histórias e presságios. Nada acontece. E é precisamente isso que acontece: o vazio. Frankie sente-se desligada de tudo, expulsa do mundo como alguém que acordou demasiado cedo. As amigas afastaram-se. O sentido retirou-se das coisas. Resta-lhe a errância interior, esse não saber que fazer da própria vida, comum a todos os adolescentes, chãos como heróis sem destino.

O romance abre com palavras que soam a lamento inaugural: Aconteceu naquele verão verde e absurdo, quando Frankie tinha doze anos. O verão cresce como um organismo excessivo. Primeiro, o verde ofusca; depois, escurece. A cidade encolhe sob o sol, como um animal acuado. Frankie vagueia, entra e sai, teme as portas. Em casa, apenas Berenice e John Henry. Repetem frases, repetem gestos, até que a linguagem se esgarça e começa a rimar consigo mesma, adquirindo ressonâncias estranhas, quase oraculares. À noite, o mundo morre. Todo o movimento cessa. O verão transforma-se num sonho doente, numa selva silenciosa encerrada sob uma campânula de vidro, a fazer lembrar o hortus conclusus da Idade Média, onde a vida subsistia apenas enquanto simulacro.

Então chega a notícia: por carta, o irmão mais velho anuncia que vai casar. Virá visitar a família com a noiva. Como nos mitos, um acontecimento mínimo desloca o cosmos. Para Frankie, o casamento torna-se epifania e promessa. Está decidida: irá à cerimónia e não regressará. Convencerá o irmão a levá-la consigo. Quer atravessar o limiar, fugir àquele lugar, abandonar o mundo antigo. O casamento assume, assim, a função simbólica do rito de passagem – como as núpcias sagradas que, na literatura clássica, abrem sempre novos ciclos à existência.

A origem tem raízes profundas na própria vida de Carson McCullers. Ainda criança, sentiu o abandono – da professora de piano, da família, dos lugares amados. A separação marcou-a de forma definitiva. Desde cedo, o mundo apresentou-se como algo que se perde e a escrita surge como substituto de uma pertença impossível, a sua tentativa de regresso. “Não conseguiria viver sem escrever”, disse ela. “Escrever não é apenas como ganho a vida, é como ganho a minha alma.” Também Frankie quer ganhar a sua alma. Quer uma vida que corresponda ao seu desejo. Todos os adolescentes sonham com isso: transformar a vida num lugar habitável.

O romance fala desse momento universal em que é preciso deixar para trás o que se foi, para entrar num mundo que atrai e confunde. Frankie cresce demasiado depressa. Já não cabe debaixo da parreira. Todas as outras crianças cabem ainda; até as mulheres mais idosas e baixas conseguem. Ela não. Fica parada, observando de longe, como os adultos: o crescimento exclui, torna-nos espectadores daquilo que já não nos pertence.

As personagens de McCullers são seres sem mundo. Não pertencem. Despertam para uma sexualidade obscura, desviada da norma, marcada pela culpa e pelo silêncio. A necessidade de amar e ser amado atravessa toda a sua obra como uma ferida aberta. São excêntricos, deserdados, figuras quase alegóricas de uma solidão espiritual. A adolescência reconhece-se neles porque todo o adolescente habita um corpo estranho, excessivo, inacabado, que os denuncia. Um corpo que marginaliza. À semelhança dos infelizes mostrados como aberrações nas antigas feiras – gigantes, anões, gémeos siameses, mulheres barbudas – todo o adolescente carrega consigo aquilo que considera a causa da sua proscrição.

Frankie observa os prisioneiros que se agarram às grades da cadeia. Os seus olhos convocam-na. Ela sabe que não é diferente deles. O corpo encarcerado é a imagem do corpo sexualizado, marcado pela falta, e o desejo é essa falha: uma pergunta sem resposta, um mundo sem céu. O desejo é uma enfermidade porque nos confronta com tudo quanto desconhecido existe nos seres que amamos e em nós.

Quando tinha vinte e quatro anos, perguntaram a Carson McCullers pelas leituras que mais a tinham influenciado na descoberta da sua vocação. Contou então uma história: ainda criança, comprara um livro para oferecer ao irmão mais novo pelo Natal. Chamava-se The Lost Boy. O irmão rapidamente perdeu o interesse e pô-lo de lado, não sem antes ter feito algo perturbador: recortou um buraco quadrado no centro de todas as páginas, de maneira que o livro, apesar de intacto por fora, apresentava no interior uma concavidade onde ele escondera uma moeda de um cêntimo e um boneco em chumbo de um pequeno burro.

Quando Carson encontrou o livro e começou a lê-lo, sentiu desde a primeira página que algo terrível estava prestes a acontecer. Havia uma cena à beira de um lago entre o tontinho da aldeia e uma criada, cena que resultava no nascimento de uma criança. Mas aquele buraco central interrompia a narrativa, a chave dos acontecimentos parecia ter-se escoado por aquele buraço. A leitura tornara-se enlouquecedora. Durante dias, McCullers ficou obcecada com aquele enigma. Esse foi, segundo ela, o seu primeiro contacto literário com o sexo. Um contacto marcado pela ausência, pelo vazio, pela incompreensão. Durante muito tempo, associou o sexo a criadas e a burros de chumbo.

Talvez esse episódio seja a melhor alegoria para a sua obra. Há sempre um buraco no centro das histórias de McCullers, um vazio que organiza tudo: o amor, o sexo e o desejo não se apresentam como narrativas completas, mas como zonas de falha. Algo aconteceu, mas não sabemos exactamente o quê. Algo falta. As suas personagens gravitam sempre em torno de uma ausência, tentando dar-lhe forma.

O amor, em McCullers, ilumina e fere. Reúne, à beira de lagos, seres frágeis e ternos, risos e horrores, nascimentos e perdas. O tecido do mundo fica, como o livro do seu irmão, cravejado de buracos. E é desses buracos – desses vazios – que emerge tudo.

Como nos mitos antigos, o essencial não é a resolução, mas a perda; não a chegada, mas o limiar. Frankie e o Casamento é um romance sobre esse instante suspenso em que acreditamos que a vida pode começar num outro lugar, pois há instantes – líquidos, difusos – em que, interpelados por uma pergunta, escolhemos virar as costas. Não foi cobardia… talvez um saber do corpo mais antigo do que a coragem. Algo recuou para se salvar. O que se perdeu nesse movimento é irrepetível. Jamais saberemos que pessoa teríamos sido se tivéssemos ficado, se tivéssemos respondido. A existência bifurca-se nesses instantes mínimos, sem testemunhas, em que uma sombra decidiu por nós. Mais tarde chamamos-lhes acaso, destino, escolha. Mas sabemos demasiadamente bem que foram apenas segundos de vertigem em que o orgulho ou o medo se tocaram, e o corpo, esse animal que nos precede, escolheu a sua noite.

Não é sem um sobressalto, contudo, que de quando em vez as concavidades das nossas vidas – algibeiras de calças velhas, fundos de caixas das mudanças – nos surpreendem com burros de chumbo e moedas de cêntimo.

E subitamente tudo brilha.