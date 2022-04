Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

“I disapprove of what you say, but I will defend to the death your right to say it.” – princípio “Voltaireano”, pela escritora Evelyn Beatrice Hall.

Com a iminência das comemorações da Revolução de 25 de Abril é de ponderar acerca do peso e importância da liberdade de expressão. Durante o século XX o continente Europeu assistiu ao surgimento de regimes autoritários. Houveram vários exemplos de domínio absoluto de um partido político sobre uma nação. Os diversos aspetos da vida pública e da vida privada eram controlados por meio de governos autoritários. Portugal viveu largo tempo mergulhado num controlo total da palavra, das ideias e dos comportamentos. Em 1933 procedeu-se à instauração do Estado Novo com António de Oliveira Salazar como o “Chefe” da Nação portuguesa. Este regime autoritário tinha cariz antiliberal posto em prática por um aparelho repressivo apoiando-se na censura, na propaganda, nas organizações paramilitares, nas organizações juvenis, no culto do líder e na Igreja Católica. Este período da história foi, naturalmente, marcado pela repressão dos valores do liberalismo.

Era de esperar que as nações europeias pós-regimes autoritários florescessem em democracias baseadas na liberdade e na garantia dos direitos individuais, que se distanciassem da ideia do indivíduo enquanto inseto que trabalha em silêncio em prol de uma colónia controlada por um líder, e caminhassem em direção ao neoiluminismo. O indivíduo que escolhe viver em sociedade para seu próprio benefício respeita ao máximo a liberdade e propriedade do outro, esperando reciprocidade. Porém, assistimos ao foco no ego do indivíduo que depois projeta as suas emoções e experiências no resto da sociedade.

Durante toda a história político-social do homo sapiens testemunhámos insurgências contra um poder estabelecido, seja contra uma família real, seja contra um partido político governante. Porém, enquanto que no decurso do século XX a luta pela liberdade de expressão era o “standart” no mundo ocidental, atualmente a sociedade está a romper com a ideia de que o direito do indivíduo a expressar e fazer circular as suas ideias é de uma importância superior a tudo o mais. Há agora um contrapeso que consiste na conceção de que os sentimentos pessoais do outro devem ser tidos em conta enquanto proferimos o quer que tenhamos a dizer. Há a ideia de que temos o direito a ofendermo-nos perante o discurso de outro e, consequentemente, o direito a escrutinar, censurar e controlar o discurso escrito e não escrito através de uma lente emocional. As pessoas são agora passíveis de serem responsabilizadas pela forma como outras pessoas reagem emocionalmente às suas ideias.

Este direito hodierno a não ser ofendido é particularmente reconhecido no espaço online, nomeadamente no TikTok em que 42% das contas ativas pertencem a pessoas entre os 18 e 24 anos, e no Twitter cujo apelo se baseia na partilha de atualizações pessoais e, ironicamente de opiniões. As novas gerações do mundo ocidental não possuem a vivência das gerações mais antigas de tempos em que um simples escárnio ou oposição face a uma política ou figura do regime poderia levar à prisão ou até mesmo à morte. Se compararmos a importância que minorias e grupos historicamente oprimidos dão à liberdade de expressão, veremos uma discrepância entre os mais jovens e os mais velhos. São os mais novos, na sua maioria, que defendem um equilíbrio ou até a supremacia dos sentimentos pessoais face à liberdade de expressão. Apesar disso, o controlo do discurso não é algo corrente entre cidadãos comuns. São as figuras públicas que estão a experienciar este novo fenómeno em primeira mão, seja um influencer de 15 anos ou um candidato político de 70 anos.

No passado, a censura era ditada pelo poder governante, agora é a sociedade que detêm a possibilidade de ostracizar alguém ou um grupo devido às suas ideias. Está claro que quando se trata do chamado discurso de ódio, os ordenamentos jurídicos europeus não só o condenam, como também o criminalizam, aplicando medidas coercivas aos “agressores”. Segundo o Comitê de Ministros do Concelho da Europa, na Recomendação (97)20, o discurso de ódio consiste na divulgação ou promoção do ódio racial, na xenofobia, no anti-semitismo e em outras formas de discriminação ou ódio com base na intolerância. O discurso de ódio é também condenado pela opinião pública por ser discriminatório e ofensivo, porém o que é e não é considerado ofensivo segundo a sociedade online poderá ser muito diferente do espírito do legislador ocidental.

Um comentário online feito em 2012 e que emerja nos dias de hoje não é analisado tendo em conta o contexto do ano em que foi escrito, em vez disso é avaliado tendo por base o presente código moral. De igual forma, tudo o que é dito que divirja do politicamente correto é tido como controverso no mínimo, e motivo de perda da sua fonte de rendimento e exclusão do public eye no máximo. É a chamada cancel culture, que consiste na prática da retirada em massa do apoio a uma figura pública que fez ou disse algo não aceite socialmente no presente de forma a expressar desaprovação e exercer pressão social, seja através do fim do engajamento nas redes sociais, seja no boicote à atividade profissional.

Esta pressão social afirma-se como um potencial perigo quando influencia decisões de despedimento ou contratação como forma de promover ou censurar alguém tendo por base as suas ideias e opiniões, não o seu mérito, trabalho e experiência. Mas não só. Há uma crescente pressão social face ao poder legislativo para a criação de leis de prevenção e punição de discursos, expressões e palavras politicamente incorretas que constituem possíveis ofensas a determinados grupos. Este fenómeno promove um aumento crescente do controlo da liberdade de expressão, suscetível a ser absoluto, nas mãos de um governo que varia consoante a ideologia política do partido eleito em maioria, e nas mãos da opinião pública que se transfigura conforme influências internas e externas.

Não é o Estado nem a Sociedade que pode ou deve controlar o que penso e digo. Cabe ao indivíduo apoiar ou reprovar a título individual ideias que se manifestem e possam por em causa a sua sensibilidade e crenças. Isto porque, quando nos focamos no passado observamos que muitos costumes e comportamentos dados como adquiridos hoje, eram considerados errados e até uma blasfémia. Do mesmo modo, quando olhamos para o passado, questionamo-nos como foi possível sociedades inteiras conformarem-se e aceitarem ideias do seu tempo, que hoje são imorais, absurdas, perigosas, e malévolas.

É difícil aos contemporâneos, embebidos numa realidade e contexto muito reduzido no plano vasto da história da humanidade, dar o devido valor ou desvalor às novas ideias. Se é muito complicado para o indivíduo sobrepor-se aos seus valores familiares, culturais, e religiosos, desvincular-se dos valores de toda uma sociedade (que tanto se pode apresentar como tradicionalista como progressista) é quase impossível. Pensar fora da caixa é improvável, quando as paredes dessa caixa são feitas de espaço e tempo.

Em virtude de tudo o mencionado, o controlo da liberdade de expressão deve ser o mínimo possível. As pessoas devem ser livres de se expressar, independentemente do contexto social e político da época e lugar em que nasceram. Devemos dar oportunidade e espaço ao indivíduo para se expressar livremente, sem a ameaça de ostracização da sociedade, sem censura ou perigo de ser vítima de métodos coercivos do Estado e da lei.

É de máxima importância defendermos a nossa liberdade de expressão e a dos outros, ainda que nos ofendam com as suas palavras.