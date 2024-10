O diagnóstico de cancro da mama é um dos momentos mais difíceis na vida de qualquer mulher, mas quando esse diagnóstico acontece numa fase jovem da vida, por vezes durante a gravidez, o que sabemos sobre os desafios que se levantam? Tradicionalmente, o cancro da mama tem sido associado a mulheres com mais de 50 anos, mas os casos em mulheres com menos de 40 têm vindo a aumentar de forma alarmante. Este crescimento levanta questões importantes e exige uma abordagem de tratamento diferenciada e adaptada às necessidades específicas de cada mulher.

Ao contrário de mulheres mais velhas, que muitas vezes já passaram pela menopausa e têm outros fatores de risco, o cancro da mama em mulheres jovens pode ter causas genéticas, hormonais ou estar relacionado com mutações hereditárias, como a mutação nos genes BRCA1 e BRCA2.

Para além disso, o diagnóstico em mulheres jovens apresenta características patológicas diferentes: os tumores tendem a ser mais agressivos, de crescimento mais rápido e com uma maior probabilidade de metastização. Além disso, o impacto psicológico e emocional é considerável, uma vez que as jovens enfrentam muitas vezes a interrupção de planos familiares, profissionais e pessoais.

Quando o cancro da mama surge durante a gravidez, o desafio é grande. A mulher encontra-se numa fase da vida em que a expectativa é de crescimento e de uma vida nova, mas de repente depara-se com uma doença potencialmente fatal. O tratamento tem de ser cuidadosamente planeado para proteger tanto a mãe quanto o bebé, o que exige um delicado equilíbrio entre os riscos e os benefícios. A escolha de medicamentos, a altura em que a quimioterapia pode ser administrada e a possibilidade de adiamento da cirurgia são questões que precisam de ser discutidas em profundidade entre a equipa médica e a doente.

É fundamental uma abordagem personalizada no tratamento do cancro da mama. Cada mulher é única e o tratamento precisa de refletir as suas circunstâncias pessoais, como a fase da vida, os planos familiares e profissionais – e, em muitos casos, o desejo de preservar a fertilidade. Graças aos avanços científicos, podemos realizar testes genéticos que ajudam a identificar mutações específicas, permitindo tratamentos mais direcionados e eficazes. A terapia hormonal, a imunoterapia e as opções cirúrgicas, como a mastectomia preventiva, são estratégias que podem ser ajustadas de acordo com o perfil genético da mulher e as características do seu tumor.

Esta personalização no tratamento não só aumenta as hipóteses de sucesso, como também melhora a qualidade de vida das mulheres. Para muitas jovens, o diagnóstico de cancro da mama surge numa fase em que ainda estão a construir as suas carreiras ou a pensar em começar uma família. Por isso, o acompanhamento psicológico, a preservação da fertilidade e o apoio contínuo são componentes essenciais do tratamento.

É neste contexto de crescente preocupação com o cancro da mama em mulheres jovens que surge a Breast Cancer in Young Women Foundation (BCYW Foundation), uma iniciativa internacional que pretende sensibilizar para as especificidades deste tipo de cancro e promover o avanço de novas soluções. Nos dias 29 e 30 de outubro, o Hospital CUF Tejo acolherá a primeira conferência internacional dedicada ao cancro da mama em mulheres jovens, organizada pela BCYW Foundation reunindo especialistas de todo o mundo para discutir as causas deste aumento nos casos e partilhar os mais recentes desenvolvimentos na investigação e no tratamento.

Este evento será uma oportunidade única para debater questões como a prevenção, o diagnóstico precoce e os avanços nas terapias personalizadas. Especialistas de renome internacional vão abordar temas que vão desde as características patológicas deste cancro até às últimas inovações terapêuticas. Espera-se que a conferência também ajude a desmistificar o cancro da mama em mulheres jovens e a sublinhar a importância de um acompanhamento regular e adequado.

Apesar dos desafios que o cancro da mama representa para as mulheres jovens, os avanços na ciência e na medicina trazem uma nova esperança. Hoje, graças às terapias personalizadas e ao diagnóstico precoce, muitas mulheres conseguem superar a doença e retomar a sua vida. No entanto, é essencial que se continue a investir na investigação, no acesso a tratamentos avançados e na sensibilização da sociedade para este problema crescente. A conferência da BCYW Foundation é um passo importante nessa direção e esperamos que marque o início de uma nova era no tratamento do cancro da mama em mulheres jovens, onde cada doente recebe o cuidado e a atenção que merece.

O futuro das mulheres jovens com cancro da mama depende do nosso compromisso em continuar a avançar, a investigar e, sobretudo, a personalizar o tratamento de acordo com as necessidades de cada mulher.