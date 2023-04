Recomeça a estação em que nos relatos de futebol se exercita a condescendência; é previsto que todas as nossas vitórias sobre as equipas mais fracas serão pelo menos por dois dígitos. Somos avisados da situação desde o primeiro minuto de cada relato, e em termos que não oferecem dúvidas; é intimado que se trata de uma questão de direito natural, e por isso de desígnio nacional: quem, afinal, mandou aos fracos serem fracos? E, como se isso não fosse suficiente, meterem-se com os fortes?

O espectáculo de ver Portugal derrotar o Gerolstein ou o Homburgo em jogos de futebol é bem preparado pelos entendidos, e bem entendido pelos espectadores; o patriotismo dos portugueses é o resultado dessas duas actividades. Nos grandes dias, na tribuna, o grão-duque de Portugal trata o rei do Gerolstein com afabilidade: ‘Bem percebe, meu caro rei, que somos os descendentes de Dom Pedro de Alfarrobeira, que fez sete partidas ao mundo. ’ A frase ouve-se depois em vernáculo pelos estádios; e impera nessas alturas por toda a parte uma alegria selvagem.

A condescendência para com os menos aptos só se exerce com proveito sobre terceiros. Quando se lhes lembra o aconchego em que vivem os naturais do Homburgo e do Gerolstein, os portugueses descobrem no seu desconforto relativo uma injustiça histórica; e exigem e contam com uma reparação financeira por parte dos ofensores. Fossem esses ofensores dados à troça, e se aventurassem a observações sobre as suas vitórias por mais de dois dígitos em certas matérias de conforto, seriam considerados cruéis e desnecessários.

Este artigo é exclusivo para os nossos assinantes: assine agora e beneficie de leitura ilimitada e outras vantagens. Caso já seja assinante inicie aqui a sua sessão. Se pensa que esta mensagem está em erro, contacte o nosso apoio a cliente.