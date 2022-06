Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

O caos nos serviços públicos tem marcado a agenda. Vários governantes, incluindo o primeiro-ministro, foram obrigados a reconhecer as dificuldades dos serviços públicos em responder a necessidades básicas das populações. Avançaram justificações, que vão de ‘causas estruturais’ à concentração de muitos feriados numa semana. O Ministro da Administração Interna deu mesmo um raspanete público, acusando um dirigente do Serviços de Estrangeiros e Fronteiras (SEF) de gestão incompetente.

Desde o início do ano tivemos conhecimento da falta de professores, que privaram de aulas dezenas de milhares de alunos das escolas públicas. As falhas do Serviço Nacional de Saúde (SNS) são conhecidas há muito. No entanto, um novo patamar foi alcançado com a indisponibilidade de serviços de obstetrícia em vários hospitais. António Costa, no sétimo ano como primeiro-ministro, nada fez para resolver os problemas na educação e na saúde. Pelo contrário, insistindo em métodos de gestão arcaicos, como as cativações orçamentais ou as colocações centralizadas de professores e de médicos, agravou a situação.

Este artigo é exclusivo para os nossos assinantes: assine agora e beneficie de leitura ilimitada e outras vantagens. Caso já seja assinante inicie aqui a sua sessão. Se pensa que esta mensagem está em erro, contacte o nosso apoio a cliente.