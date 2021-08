Porque é tão importante captar mulheres para o mundo das Tecnologias de informação (TI)?

As mulheres são conhecidas por terem capacidade para gerir muitos temas em simultâneo e por serem mais gentis. O mundo das TI é um mundo maioritariamente masculino e por isso precisamos de mulheres para equilibrar a dominância masculina. É do equilíbrio entre mulheres e homens que mais se inova. Todos temos dons e características específicas. Somos todos iguais e todos diferentes. O equilíbrio está mesmo na igualdade de oportunidades e de todos os setores profissionais serem o mais heterogéneo possível.

Ainda existem muitas mulheres que acham que as tecnologias não são interessantes ou são uma profissão masculina. Mas a tecnologia está por todo o lado e quanto mais cedo as mulheres conhecerem este mundo e derem a si mesmas uma oportunidade de se desafiarem a conhecer esta realidade, mais cedo perceberão que esta realidade tem muito de desafiante, de estímulos e de magia.

Captar mulheres para o mundo das TI é mostrar às mulheres que todos os setores não têm sexo. É um preconceito achar que ainda existem setores profissionais que devem ser para mulheres ou para homens. As tecnologias são uma realidade desafiadora e ao mesmo tempo estimulante para as mulheres e para os homens, pois dentro das tecnologias as mulheres podem escolher, tal como os homens, muitas profissões, desde a programação aos testes e qualidade, à segurança, à gestão de projeto, scrum masters, design thinkers, product owners, robótica, analítica, entre tantas outras.

Mas porque será que as mulheres ainda não encontraram nas tecnologias o impulso para agarrarem esta realidade como a sua realidade?

Tenho apresentado, como mentora das Portuguese Women in Tech, muitas vezes estas questões às minhas mentees. Quase sempre as respostas apontam num caminho e estão relacionadas com:

Dificuldade na conciliação da vida pessoal com a profissional; O sector das TI obriga-nos a estar permanentemente atualizados; Obriga-nos a estar sempre ligados e conectados; Ligação muito próxima à realidade e vivência deste sector com o setor da Medicina.

De facto, estar no mundo das tecnologias tem algumas comparações com o setor médico, pelo facto dos informáticos serem conhecidos por serem os “médicos das máquinas e dos computadores”.

Tal como no mundo da Medicina, onde temos de estar permanentemente atualizados e sempre a estudar, a pandemia atual da Covid-19 veio mostrar isso mesmo: o o corpo médico e científico juntou-se pelo mundo inteiro a estudar uma cura para este flagelo que atacou toda a humanidade; e também quem está no setor das tecnologias tem de estar permanentemente atualizado e a estudar, pois a tecnologia evolui todos os dias e está presente em todos os setores!

Já conseguir conciliar a vida pessoal com a vida profissional é algo que só depende de cada um. Existem técnicas que ajudam a conciliar a vida pessoal com a profissional e são elas:

Fazer uma boa gestão de tempo; Trabalhar a inteligência emocional.

Quando trabalhamos a gestão de tempo, trabalhamos a nossa disponibilidade pessoal e profissional.

Oito dicas fundamentais para uma boa gestão de tempo:

Compreender o tempo e aceitar que temos de gerir bem as nossas 24 horas diárias; Definir objetivos claros, com tarefas e datas; Saber comprometer-se com o que define para si e para o seu equilíbrio profissional e pessoal; Contar com o apoio e saber pedir ajuda; Saber dizer não quando está lotada de atividades; Saber priorizar as atividades diárias para atingir os objetivos; Criar planos e objetivos de curto, médio e longo prazo; Acreditar em si e no seu potencial.

Quando trabalhamos a nossa inteligência emocional, trabalhamos as nossas emoções e as relações com os outros. E gerir as relações com os outros cria empatia.

Seis dicas fundamentais para uma boa gestão de relacionamentos:

Ser transparente; Saber comunicar; Saber expor as suas ideias; Saber ouvir; Saber colocar-se no lugar do outro; Saber aceitar a mudança.

Todos estes pontos criam empatia na gestão das relações humanas.

A tecnologia está por todos os lados e em todos os setores profissionais. Por isso, digo a todas as mulheres que é importante começarem a dar uma oportunidade às tecnologias e saberem explorá-la.

Sejam curiosas sobre tecnologia!

Não se esqueçam que tecnologia é evolução, mas ,acima de tudo, inovação!

Nádia Miranda é responsável pela área de infraestrutura, operações e corporate delivery da Worten na equipa da Worten Tech Team @ Sonae. Possui larga experiência nas áreas de sistemas de informação, gestão de projetos e programas e ainda competências na área de marketing digital, nomeadamente na tomada de decisão e no desenvolvimento de processos e acompanhamento de projetos nacionais e internacionais. Tem mais de 20 anos de experiência na gestão e coordenação de equipas (software development and projects implementations), implementação e desenvolvimento de processos, monitorização e gestão de projetos e programas nacionais e internacionais. Nádia Miranda é doutorada em Engenharia Informática pela Universidade Pontifícia de Salamanca, campus Madrid, na área de Knowledge Management (gestão do conhecimento), fez mestrado em Planeamento e Estratégia Empresarial e pós-graduação de executivos em Gestão de Marketing Digital na Universidade Católica Portuguesa. Fez parte do grupo de investigação da Universidade Pontifícia de Salamanca e é Certificada em Inovação pelo GIMI. É autora do livro Women in Tech e não só!

O Observador associa-se à comunidade Portuguese Women in Tech para dar voz às mulheres que compõem o ecossistema tecnológico português. O artigo representa a opinião pessoal do autor enquadrada nos valores da comunidade.