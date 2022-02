Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Percebo a vossa inquietação. Estamos habituados a confiar nas vacinas (somos um exemplo a nível mundial) e eis que surgem várias vozes a colocar em causa a vacina para a Covid-19 nas as crianças entre os 5 e os 11 anos. Nestas alturas é preciso ter serenidade e olhar para os dados científicos com tranquilidade.

Estes dados dizem-nos que a Covid-19 é quase sempre uma doença leve nestas crianças, mas que, em alguns casos, pode ser grave. Nos Estados Unidos, por exemplo, mais de 11 milhões de crianças já tiveram Covid-19 desde o início da pandemia. Entre estas, mais de 2 milhões foram casos em crianças entre os 5 e os 11 anos, alguns deles muito graves levando à morte das crianças. A situação é tão grave que a morte por Covid-19 passou a fazer parte do Top-10 das causas de morte em crianças entre os 5 e os 11 anos nos Estados Unidos. Noutros países, como o Brasil por exemplo, onde não se promove a vacinação, a situação é ainda pior: desde o início da pandemia morreram por Covid-19 mais de 1.500 crianças entre os 5 e os 11 anos. Ou seja, a doença é quase sempre leve, mas há famílias que têm azar.

A contrapor a esta doença temos uma vacina. E todos os estudos mostram que é uma vacina eficaz pois diminui o número de casos, o número de casos graves, o número de internamentos e o número de mortes em todas as idades, incluindo entre os 5 e os 11 anos. Mesmo para a nova variante Omicron que agora se espalhou.

E esta vacina é também segura. O seu efeito secundário mais grave, a célebre miocardite é muito rara. Só nos Estados Unidos já foram vacinadas quase 9 milhões de crianças entre os 5 e os 11 anos e houve apenas 11 (onze) miocardites após a vacina. E todas recuperaram em alguns dias. Mais importante ainda: a miocardite provocada pela própria doença Covid-19, ou seja em crianças não vacinadas que apanham a doença, é sessenta vezes mais frequente que a miocardite que pode surgir após a vacina. Bastaria este dado para não hesitarmos e querermos vacinar todas as crianças.

Não há qualquer problema em vacinar as crianças durante a pandemia, quer tenham tido a doença ou venham a ficar positivas algum tempo depois. Quer a doença quer a vacina oferecem proteção. E se tiverem as duas (doença e vacina) a proteção será ainda maior do que qualquer uma delas isolada.

Por fim, resta-nos um exercício de humildade. Existem peritos em vacinação em grandes organizações que se preocupam genuinamente com o bem-estar das crianças. Em tempos de crise devemos deixar que sejam estas instituições a guiar-nos em relação aos melhores passos a dar. As agências que controlam os medicamentos na Europa (EMA) e Estados Unidos (FDA), os comités de peritos em vacinação da Europa (eCDC) e Estados Unidos (CDC) e a Academia Americana de Pediatria (a mais importante em todo o mundo) aconselham a vacina entre os 5 e os 11 anos. Entre nós, a Direcção Geral e Saúde, a ordem dos Médicos e a Sociedade Portuguesa de Pediatria recomendam o mesmo.

Com tudo isto temos dois caminhos: ou ir atrás de crenças infundadas, suposições não justificadas, mitos, boatos e rumores ou tomarmos a decisão com base em dados concretos e confiando nos verdadeiros peritos em vacinação infantil. Aqueles que vão pelo primeiro caminho não estão a colocar a saúde das crianças em primeiro lugar.

Pela saúde dos seus filhos, vacine-os.