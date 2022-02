Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

As cidades podem ser mais inteligentes na forma como as pessoas se deslocam e a mobilidade partilhada é uma componente chave num futuro que vive ainda de muitas incertezas. Se há 20 anos era banal, senão quase obrigatório, ter um carro pessoal, hoje, observamos que, lentamente, a sociedade está a movimentar- se de outra forma, a criar novas tendências e a desenvolver novos hábitos. Ainda assim, e mesmo com as crescentes alternativas de mobilidade às quais as pessoas podem recorrer no seu dia-a-dia, esta transição tem vindo a acontecer em formato câmara lenta e a sociedade tem-se mostrado demasiado apegada a ter um veículo próprio.

Há inúmeras vantagens associadas em deixar o carro próprio, sendo de destacar as mais valias ao nível económico e de sustentabilidade. Em tom de exemplo, segundo a Associação do Comércio Automóvel de Portugal (ACAP), um carro, no primeiro ano, perde entre 15% a 25% do seu valor. Ainda mais, estatísticas reveladas pelo IMT e pelo INE mostram que, só em Portugal, temos 5,6 milhões de carros em circulação, o que equivale a 541 carros por cada 1000 habitantes, um recorde face a anos anteriores que se traduz em 1,3 carros por família.

Olhando para as opções de financiamento (leasing, renting, empréstimo, entre outros), apresentadas por diversas marcas, é assustador constatar que a dívida dos portugueses para comprar automóvel subiu 20% nos últimos anos, segundo o Banco de Portugal. Algo preocupante, quando pensamos que, teoricamente, ter um carro pessoal não deveria ser uma prioridade, havendo alternativas para as deslocações diárias. E até assumindo que precisamos de ter um carro pessoal, o tempo que perdemos no trânsito, à procura de estacionamento, o investimento que significa ter um carro e até o impacto negativo ambiental são desvantagens muito óbvias e, do ponto de vista racional, fortes o suficiente para se deixar de escolher esta opção.

O caminho para a solução passa pelo conceito de mobilidade partilhada que já existe há muitos anos e no entanto, só num período pós pandémico tem vindo a ganhar terreno. Neste sentido, devemos olhar para as soluções que temos hoje e perceber como podemos potenciar o seu desenvolvimento, procurando fomentar melhores infraestruturas capazes de suportar os serviços de transporte TVDE, os serviços de micromobilidade que incluem trotinetes e bicicletas elétricas, os serviços de entregas de comida e mercearias que colmatam a necessidade de sairmos de casa para comprar estes bens e também os serviços de transportes públicos que devem surgir como um produto integrado, disponibilizado ao utilizador. O produto final, é uma rede de mobilidade não só partilhada, mas integrada com inúmeros benefícios não só económicos, como também ambientais.

Começam já a haver alguns indícios que apoiam a mobilidade partilhada, mostrando que as gerações mais novas, por exemplo, estão cada vez menos a tirar a carta de condução. Segundo dados do INE, consultados no portal do PORDATA, entre 2011 e 2021, o número de jovens de 18 e 19 anos que tirou a carta desceu de 134.231 para 89.346, um recuo de 44.885, ou seja, 33%. Estes números revelam que as gerações mais jovens sentem cada vez menos a necessidade de ter um carro particular, prova de que as soluções de mobilidade partilhadas estão a ganhar relevância.

Independentemente da escolha – leasing, renting, compra, financiamento – o grande problema, é que as pessoas estão totalmente apegadas ao uso de carro pessoal e muitas, chegam mesmo a relacionar a sua própria independência e autonomia com a aquisição de um carro próprio.

Para este conceito continuar a crescer, precisamos de mudar mentalidades, mudar hábitos de consumo e mais do que tudo, mudar a forma como vemos as nossas deslocações diárias. Nos dias de hoje, com toda a tecnologia dedicada a estudos e desenvolvimento, sabemos mais, temos mais conhecimento, mais informação. Se nos deixamos mudar em coisas básicas como ter um telemóvel inteligente ou uma televisão, porque não nos disponibilizamos para também mudar no que toca ao hábito mais básico e simples do nosso dia-a-dia – a forma como nos deslocamos.

Com isto não digo que, amanhã, devemos todos ir vender os nossos carros pessoais. Este processo vai demorar tempo e são necessárias mais infraestruturas e soluções capazes de suportar a procura por estas alternativas. Mas, respondendo à questão inicial – o carro pessoal é uma mais-valia para as gerações futuras? – a resposta é não, não é.