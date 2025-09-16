Exmo Senhor Presidente da CML

Eng Carlos Moedas

Tomo a liberdade de lhe escrever esta carta para lhe agradecer a sua dedicação à res publica nas últimas duas semanas.

Acompanhei atentamente as notícias sobre a tragédia do Elevador da Glória. Trabalho desde 2014 na Escola no Chiado, projeto que junta duas pequenas escolas das paróquias do centro da cidade; uma delas, o Centro Paroquial da Encarnação situou-se, durante mais de cinco décadas, na Calçada da Glória. Era mesmo conhecida como a Creche do Elevador. Conhecíamos bem os guarda-freios (o André, a Fátima, e outros), os rios de turistas e — sobretudo — as dezenas de pessoas que subiam e desciam para ir trabalhar e para voltar às suas casas. Várias dessas famílias ainda fazem parte da nossa comunidade educativa. Para ir passear, tínhamos de nos encostar às paredes, muito direitinhos, e acenávamos enquanto o Elevador passava. A palavra “Elevador” foi uma das primeiras que muitas crianças aprenderam a balbuciar.

Em momentos como este, de dor e consternação, particularmente significativos pela proximidade e ligação, fomos invadidos por um sentimento de desorientação e pela urgência de um sentido: porquê? Como é possível? E agora? Podíamos ter sido atingidos pessoalmente por este acidente e, graças a Deus, nenhum de nós estava na Calçada às 18h05. Alguns por minutos, outros porque as crianças ainda não tinham começado a Escola. O meu telemóvel não parou entre as 18:05 e as 23:00. Não imagino o seu.

Escrevo-lhe para lhe agradecer um simples facto. Em momentos de gestão de crise, ainda para mais de pré-campanha eleitoral, todos esperaríamos uma postura institucional e de grande liderança política. Foi isso a que assistimos na sua pessoa. No entanto, fomos também surpreendidos pela sua postura humana e discreta, de uma impressionante clareza quanto à prioridade de acompanhar as pessoas, as famílias e os amigos, com improvável vantagem eleitoral.

Ao vê-lo nos primeiros momentos após o desastre, enquanto o meu telemóvel tocava com manifestações de consternação e solidariedade, a sua presença serena e responsável desconcertou muitos; para mim, consciente da fragilidade que define a condição humana, e certa de uma esperança maior do que a técnica e a ciência, a sua presença como Presidente que se põe ao lado das vítimas com nome e apelido, querendo saber de todos os que acorreram aos mortos e aos feridos, foi ocasião de grande conforto e esperança no futuro.

No grave momento político e cultural que vivemos, com guerras entre nações e entre culturas como assistimos pelo mundo fora, continuo a acreditar que o futuro construtivo das novas gerações a que dedico diariamente a minha vida é possível e desejável.

Espero sinceramente que os ataques de que tem sido objeto, justa ou injustamente, sejam ocasião de progressivo crescimento na consciência do serviço público e do bem comum. Este ano, a frase que escolhemos como lema indica-nos que “é bom viver porque viver é começar sempre, a cada instante”. Colocamo-nos assim, aos pés de Nossa Senhora, oferecendo tudo a Jesus; só Ele, que tomou a nossa dor e o nosso sofrimento na cruz, pode abraçar mais esta cruz e reconfortar os que mais precisam.

“A única alegria no mundo é começar”. Hoje e sempre, recomecemos juntos. A nossa alegria está em Jesus Ressuscitado que venceu a morte e nos acompanha na certeza da vida eterna.

Conte comigo.