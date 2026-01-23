Este pai escreve ao filho por ainda não ser possível ser entendido. O filho ainda é demasiado novo para compreender tudo o que está a acontecer. Escreve-lhe para que, um dia, o filho possa ler e talvez compreender porque é que o pai esteve ausente, mesmo estando presente. Escreve-lhe também porque ninguém o escuta quando tenta falar.

A carta tornou-se, assim, o único espaço onde este pai alienado ainda consegue existir como pai. É no papel que pode dizer-lhe o que sente, explicar o que vive e deixar registado o amor que não lhe consegue demonstrar no quotidiano. Cada palavra escrita é uma tentativa de não desaparecer da história do seu filho, de lhe explicar a sua aparente ausência, para que o filho saiba que nunca foi esquecido, nunca foi abandonado e nunca deixou de ser amado. Escreve-lhe para que, no futuro, o filho possa perceber que a sua distância não foi uma escolha, mas uma imposição. E escreve também para proteger a memória da ligação, para que o silêncio não apague aquilo que existiu.

Esta carta não é apenas uma mensagem dirigida ao filho alienado. É também um gesto de resistência, uma forma de dizer: “eu estive aqui, eu tentei, eu amei, mesmo quando não me deixaram amar como pai”. Ao longo da carta, o pai alienado descreveu uma forma particularmente cruel de controlo sobre a vida do filho, exercida pelos avós maternos alienadores. O filho foi impedido de ir à escola como estratégia para limitar o contacto com o pai alienado. O seu afastamento deixou de ser apenas emocional e passou a interferir diretamente nas suas rotinas, nomeadamente na sua influência na educação e no direito ao filho a ter uma vida normal. O pai alienado registou esse momento com poucas palavras, mas com um enorme peso: “Acabei de te ver em casa dos teus avós. Hoje voltaste a não ir à escola”.

Estas palavras escritas revelam um pai alienado que observa, mas não pode agir. Revelam um filho que está presente, mas fora do alcance. Revelam um sistema em que o controlo da criança é usado como forma de afastar o pai. A escola, que deveria ser um espaço de crescimento e proteção, transforma-se num instrumento de exclusão relacional.

O pai alienado não acusa. Apenas descreve. Mas é nessa descrição simples que se percebe a gravidade da situação, o filho está a ser privado da escola e o pai está a ser privado do direito de cuidar dele. Neste caso, a alienação parental, manifesta-se através do controlo concreto da vida da criança, das suas rotinas e das suas oportunidades.

A carta mostra como a alienação parental ultrapassa o plano emocional e entra no plano prático, afetando decisões básicas da vida da criança, sempre com o mesmo resultado, afastar o pai e normalizar a sua ausência.

O pai descreveu também como a alienação parental atingia os avós paternos alienados, que percorriam longas distâncias para tentar ver o neto. Não obstante, o encontro era cuidadosamente impedido através de estratégias subtis, como aludir à presença de uma prima, uma atividade apelativa, qualquer situação que levasse o filho a recusar ir com o pai e a avó alienados. O pai relatou esse momento com dor e desorientação: “A avó veio para te ver, mas mesmo antes de ela e o pai chegarem à casa dos teus avós, eles foram deixar lá a tua prima. Claro que não quiseste vir connosco. Na verdade, mal viste a avó e o pai começaste aos gritos e não quiseste vir. Agora estamos aqui, eu e a avó, na casa onde vives com a mãe e o pai sem saber o que fazer”.

Nesta carta, a criança é retratada numa posição de conflito emocional. A presença da prima funciona como uma distração planeada, mas também como um argumento afetivo que leva a criança a escolher não ir. A reação, feita de gritos e recusa, mostra que o afastamento já não é apenas imposto de fora, mas começa a ser vivido internamente, como se a rejeição fizesse parte do próprio comportamento da criança.

O pai e a avó alienados surgem como figuras sem lugar e sem direção. Estão fisicamente perto da criança, mas emocionalmente excluídos da sua vida. A expressão “sem saber o que fazer” traduz um estado profundo de impotência, em que o amor existe, mas não encontra o caminho para chegar ao destinatário.

A carta revela como a alienação parental se constrói através de pequenos gestos do quotidiano. Não é preciso proibir diretamente. Basta criar as condições para que a criança se afaste, acreditando que a decisão é sua, quando, na verdade, é cuidadosamente preparada.

O pai alienado escreveu também para o futuro, para deixar uma memória, a explicação e a prova de que nunca deixou de estar presente no amor, mesmo quando foi impedido de estar na sua vida: “Desculpa contar-te estas coisas, mas preciso desabafar com alguém este sentimento de injustiça que me consome e, quem sabe, se um dia no futuro leres esta carta, poderás entender”. Não escreve para se justificar, mas para ser compreendido. O desabafo não é dirigido apenas ao filho pequeno, mas ao adulto que ele um dia será. Escreve para aliviar a dor, mas também para deixar registado o que sentiu, o que viveu e o que não pôde fazer.

A carta torna-se, assim, uma ponte entre o presente e o futuro. Um pedido silencioso para que, um dia, o filho possa perceber que a sua ausência não foi abandono, mas consequência de uma injustiça que o pai nunca deixou de sentir. Escrever é, aqui, uma forma de resistir ao esquecimento e de proteger a verdade da relação entre pai e filho.

Nesta carta, o pai tenta ainda compreender as atitudes que lhe parecem impossíveis de aceitar: “Não consigo perceber porque fazem isto desta forma. Sabiam que a avó com 70 anos viria a conduzir sozinha de tão longe para estar uns momentos contigo uma vez que não te deixam ir a sua casa. Porque é que trouxeram a tua prima sabendo que tu, criança que és, irias querer estar com ela e não com o pai e a avó? É fazer-te sofrer”. Estas palavras mostram um pai que não acusa com raiva, mas questiona com tristeza. Reconhece o esforço da avó, a sua fragilidade e percebe que tudo isso é ignorado. A presença da prima não é vista como algo inocente, mas como uma escolha feita para afastar o filho do pai e da avó, usando a inocência da criança contra ela própria.

O pai percebeu que o filho não agiu por intenção, mas apenas por ser uma criança envolvida numa situação que não escolheu. E é exatamente isso que torna tudo mais doloroso, a criança é colocada num conflito que não deveria existir. Ao dizer “é fazer-te sofrer”, o pai mostra que não vê apenas a sua própria dor, mas sobretudo a dor do filho, usada numa situação que não compreende.

A carta revela ainda uma das faces mais silenciosas da alienação parental, a de quando uma criança é envolvida em escolhas que não fez e o seu amor é colocado em confronto com o amor de outros.

Esta carta não pede julgamentos nem acusações. Pede apenas compreensão. Pede que se olhe para a alienação parental não como um conceito abstrato, mas como uma realidade vivida por pais, mães, filhos, filhas e famílias inteiras. Pede que se reconheça que a ausência, quando é imposta, também é uma forma de violência. E pede, sobretudo, que se escute o que muitas crianças ainda não conseguem dizer e o que muitos pais e mães já quase não conseguem gritar. Nenhum filho devia crescer a pensar que foi abandonado, quando, na verdade, só pôde ser amado em silêncio.