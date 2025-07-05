Cascais sempre fez parte da minha vida. Apesar de não ter nascido aqui, a minha família é daqui, a minha mulher é daqui e, antes de viver cá, já cá estavam a minha irmã, os meus sobrinhos, muitos tios, primos e amigos. Por isso, mesmo antes de viver em Cascais, sempre me senti em casa. Cascais, para mim, sempre representou um equilíbrio quase perfeito entre o campo e a cidade, entre a tradição e a modernidade, entre uma comunidade enraizada e o Mundo que chegava com os turistas. Sempre foi um local extraordinário com muita qualidade de vida para todos. Desde que me mudei definitivamente para aqui, há quase quinze anos, tenho sentido que esse equilíbrio se tem vindo a perder.

Por estas razões — por sentir que a qualidade de vida no concelho se tem vindo a perder, seja no acesso à habitação acessível, que empurra os nossos jovens para outros concelhos; nas soluções de mobilidade pensadas puramente a nível concelhio, mas que não facilitam o dia a dia das pessoas; ou na aposta municipal em concentrar todo o desenvolvimento do concelho no litoral, em detrimento do interior — e por considerar que o poder local tem crescido de forma desmesurada, aumentando a burocracia que cada vez mais atrapalha a vida de quem cá quer construir e empreender, decidi aceitar o convite da Iniciativa Liberal para liderar uma solução que dê a Cascais uma oportunidade de se transformar.

Não venho da política, venho do setor privado. Durante trinta anos, coordenei equipas nas áreas de gestão e marketing, em marcas como a Rádio Comercial, a M80, a TVI e a CNN Portugal, entre muitas outras. Se há algo que sempre me agradou na Iniciativa Liberal foi a sua capacidade de atrair pessoas de fora da política. Agradeço ao núcleo de Cascais pela oportunidade de servir a minha terra e de fazer a minha parte por um futuro melhor para os meus filhos, a quem desejo, naturalmente, que possam ter as mesmas oportunidades de aqui constituírem família, tal como eu tive.

Hoje em dia, é difícil encontrar casa em Cascais; difícil circular sem ficar preso no trânsito; e difícil tratar de qualquer assunto com a Câmara Municipal. Para nos divertirmos, ou termos acesso à cultura, temos muitas vezes de ir até Lisboa; a conta da água é elevada; e o orçamento camarário não pára de crescer, enquanto a qualidade de vida dos cascalenses se perde.

Nesta campanha autárquica, a Iniciativa Liberal vem para facilitar.

Queremos transformar Cascais e trazer uma nova visão: onde existam casas a preços acessíveis para quem delas precisa; onde tudo o que é necessário tratar com a autarquia é rápido e simples; onde o nosso dinheiro é gerido com responsabilidade, porque todos os euros pertencem aos cascalenses e não à autarquia; onde as nossas estradas estão em boas condições, porque são mantidas todos os anos e não apenas em anos de eleições; onde é fácil e rápido deslocar-nos; onde existem novos modelos de mobilidade que funcionam; e onde existe um modelo de desenvolvimento económico renovado. Enfim, uma visão de concelho onde queremos viver — com muito mais qualidade!

Mas a prioridade não será apenas melhorar aquilo que se vê — queremos também mudar o que muitas vezes é invisível. Queremos melhorar a gestão autárquica, trazendo mais transparência, para que cada munícipe possa ter a certeza de que o seu dinheiro é investido no que é necessário, pelo preço certo, por empresas contratadas de forma justa e transparente. Queremos garantir que todos os funcionários da Câmara, das Juntas de Freguesia e das empresas municipais são necessários, trabalham com objetivos claros, com reconhecimento do mérito, e têm como única prioridade o bem-estar dos munícipes.

Queremos um concelho onde não existam dezenas de regulamentos municipais, nem inúmeras taxas e taxinhas que complicam a vida das pessoas. Queremos combater a burocracia e o desperdício com coragem e ambição, com o objetivo de construirmos uma máquina autárquica próxima, ágil, rápida e transparente.

O poder local não pode continuar a ser um obstáculo à vida e ao trabalho das pessoas — precisa de ser reformado para dar respostas mais eficazes e saber sair da frente quando atrapalha mais do que ajuda.

Mal posso esperar por, nas próximas semanas, apresentar esta nova visão e o nosso programa a todos os cascalenses. É por eles, e para eles, que nos temos dedicado nos últimos meses à construção de um futuro melhor — porque Cascais tem de ser muito mais do que aquilo que tem sido.