Aqui há umas semanas andei no meio de relíquias. Eram relíquias mesmo, não gente velha ou tralhas antigas. O Museu de São Roque promoveu uma exposição chamada “8 Relíquias, 8 Santos e muitas coisinhas”. O Professor António Camões Gouveia convidou-me para participar e não lhe sei dizer não. Desde que nos encontrámos pela primeira vez, há uma meia-dúzia de anos para falar sobre Lutero, que anseio por cada oportunidade de aprender com este homem. Neste caso, por exemplo, o encontro era inesperado: afinal, o que tem um pastor evangélico como eu a ver com relíquias e santos, matéria olimpicamente rejeitada pelo Protestantismo? Mas já me habituei a aprender com o Professor António e com as aventuras que me propõe. Digo-lhe sempre sim.

A exposição foi-me muito instrutiva. Encantaram-me os quadros dos olhos de Santa Luzia, representados, por exemplo, em bandejas, como portadores de luz num mundo de trevas, à custa da tradição de que lhe teriam sido arrancados. Impressionou-me Santa Rita de Cássia, com um prego espetado na testa que, segundo a tradição, seria um dos espinhos da coroa de Jesus. No caso de uma e no caso de outra, relíquias expostas arrastam-nos de volta para um mundo antigo em que boa parte do melhor relacionamento que podíamos ter com Deus era avaliado assim, na possibilidade do toque físico destes objectos tidos por sagrados. Para mim, que sou protestante num país epidermicamente católico (em Portugal o Catolicismo está na pele mesmo que não esteja no coração), confirmei a nossa obsessão pelo tacto.

Os portugueses são tacteadores por excelência. Havia aquela piada em que dizíamos que os espanhóis vêem com as mãos mas nós não somos diferentes. Se alguma coisa existe, precisamos de tocar (e abstenho-me de nos comparar com Tomé porque o ponto do meu argumento é outro). Neste mesmo embalo táctil, recebi a determinada altura uma pergunta: “como exprimem os Protestantes os seus afectos sem esta dimensão do físico e do objecto?” O mais fácil em momentos assim é a minha resposta vir em modo desnecessariamente defensivo, por me sentir o bicho estranho. Afinal, mesmo que os portugueses sejam menos católicos, continuam dados a outro tipo de relíquias e a outro tipo de santos. Não querendo exagerar no contraste, puxei, no entanto, por uma comparação.

