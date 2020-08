No ano da desgraça de 2020, a ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, Ana Mendes Godinho, em entrevista a um jornal, não teve pejo em admitir que mais de centena e meia de alentejanos não justificavam a leitura de um relatório. Assim, apesar de ministra do Trabalho, não se tinha dado ao trabalho de ler o relatório da Ordem dos Médicos sobre aquele que foi, até agora, o maior surto de Covid-19 no Alentejo. Um surto que causou 162 infetados: 80 utentes e 26 profissionais do lar e, ainda, 56 membros da comunidade. Uma calamidade que se abateu sobre uma zona até então quase poupada à pandemia e que já provocou 18 mortos, sendo 16 utentes, uma funcionária e um membro da comunidade.

Na sua condição de ministra da Solidariedade, Ana Mendes Godinho considerou que a solidariedade com as vítimas e os seus familiares apenas justificava a ordem para que alguém, que não ela, procedesse à análise do relatório. Uma análise que se espera mais rigorosa do que aquela que a ministra fez, na referida entrevista, sobre o impacto da pandemia nos lares.

Ora, este episódio traz à memória um outro caso ocorrido em junho de 1993 quando os alentejanos se atravessaram inadvertidamente no caminho de um outro ministro. Tratou-se de Carlos Borrego, o ministro do Ambiente do terceiro Governo de Aníbal Cavaco Silva, que resolveu contar uma piada de humor negro sobre as 25 mortes ocorridas no hospital de Évora devido à presença ou ao excesso de alumínio nos tratamentos de hemodiálise. Nessa altura, como uma rádio local captou a infeliz tirada ministerial, Carlos Borrego não ousou causar mau ambiente no seio do Governo e apresentou a sua demissão. Uma atitude tão esperada por Cavaco Silva, como inesperada tinha sido a graçola ministerial.

Acontece que, no caso de Reguengos de Monsaraz, a recolha das palavras da ministra não foi fruto do acaso. Ana Mendes Godinho estava consciente de que a entrevista iria ser difundida. Por isso, sabia que todas as suas afirmações iriam ser objeto de escrutínio público. Porém, face à onda de indignação que se levantou e ao contrário de Carlos Borrego, a titular da pasta do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social não se demitiu e limitou-se a considerar que o jornal tinha descontextualizado a afirmação. Uma defesa pífia, como o semanário não demorou a mostrar, disponibilizando publicamente a gravação da entrevista. Nada que levasse a ministra a emendar a mão, até porque o sorriso do Primeiro-Ministro foi lesto na habitual manifestação de confiança.

Como a História ensina, no final do século XVI, o rei Henrique IV, antigo rei de Navarra, ao contemplar a capital de França do alto da colina de Montmartre, justificou a sua nova conversão ao catolicismo com a frase: Paris vale bem uma missa. Uma forma de dizer que ser rei de França justificava tudo, inclusivamente a negação da sua fé protestante.

Na conjuntura atual, a atitude de Ana Mendes Godinho mostrou que há sacrifícios que não se impõem para continuar a ser ministra. Talvez por Évora só eleger três deputados, não se deu ao trabalho de manifestar solidariedade às vítimas. Desvalorizou-as e menorizou o sofrimento de uma região.

Para desconforto e insegurança não apenas de Reguengos e do Alentejo, a ministra também tutela a Segurança Social.