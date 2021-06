Em Portugal, o certificado Covid passou, finalmente, de uma ideia no papel para algo real. Contudo, esta não é uma ideia nova e já foi aplicada com sucesso em Israel. Os resultados da iniciativa mostram que esta poderá ser uma ferramenta importante para o regresso à normalidade em Portugal e no resto da Europa.

Os países da União Europeia chegaram recentemente a um acordo para a adoção de um certificado Covid, de forma a coordenar as regras e facilitar as viagens dentro do bloco comunitário. Em Portugal, o também chamado passaporte verde digital está a ser pensado para outro tipo de atividades, como espetáculos, casamentos ou jogos de futebol.

Israel foi dos primeiros países a acelerar a vacinação e a colocar em prática um certificado Covid que permitia que pessoas vacinadas, testadas ou já recuperadas da doença pudessem entrar, sem restrições, em diferentes locais. Hoje, passado mais de um ano de pandemia, Israel vive um período confortável de normalidade. Este é o futuro que, certamente, chegará também a Portugal muito em breve, num contexto em que a vacinação assume uma importância fulcral, mas não só.

Graças ao certificado Covid, foi possível acelerar o regresso à economia, já que as pessoas se sentiam mais confiantes para voltar às suas atividades, nas quais se incluem eventos culturais, fazer compras em lojas ou uma refeição num restaurante. Mais do que isso, a iniciativa foi também impulsionadora do reavivar de setores que estavam praticamente parados e que puderam, assim, regressar ao ativo.

A pandemia deixa-nos algumas marcas, cicatrizes que ficam de um período único na vida de todos. Uma delas diz respeito aos muitos negócios que ficaram em suspenso ou estagnaram por completo, sonhos de muitos que foram abruptamente interrompidos. É, por isso, essencial procurarmos soluções para reerguer a economia e as vidas das pessoas que foram mais impactadas pela pandemia. Israel já reencontrou a normalidade e a forma como lidou com a pandemia poderá dar-nos algumas pistas sobre caminhos a trilhar. Para que, num futuro próximo, possamos deixar este capítulo para trás.

