Edward Snowden faz uma revelação surpreendente, trazendo a público o assustador programa de monitorização global da NSA e do FBI sobre todas as comunicações, mensagens, chats e dados cibernéticos dos utilizadores de diversos países – isto incluía civis e políticos de grandes potências mundiais.

O Governo Americano veio rapidamente argumentar que existia uma crise de segurança pública causada pelos sucessivos ataques terroristas que aconteciam e aconteceriam mais tarde por todo o mundo, e em prol desta segurança, todos os dados deveriam ser recolhidos e acessíveis ao governo americano, de forma a que este conseguisse antecipar qualquer ataque terrorista. Esta argumentação inspira mais tarde a narrativa do filme Capitão-América e o Soldado do Inverno (2015), em que um governo constrói uma máquina de vigilância global e monitorização de toda a informação de modo a antecipar golpes criminais, mas culmina no total controlo desses dados e armas por uma organização inimiga (a HIDRA). O medo da sociedade de risco traz monstros maiores e limitações desproporcionais aos direitos fundamentais.

A evolução digital cibernética caminhou na direção contrária à de Snowden e dos defensores da privacidade, tendo hoje as grandes companhias acesso a todos os nossos dados mais íntimos. A privacidade deixou de ser um direito, mas não foi por isso que ataques terroristas ou atentados deixaram de ocorrer. Temos regulamentos europeus e leis a tentar proteger os nossos dados e como estes são processados pelas diversas entidades, mas esta medida apenas veio legitimar a aquisição da nossa privacidade. Estas empresas aprimoraram os seus programas de monitorização: conseguindo ver quanto tempo passamos nas aplicações deles, gravar as conversas e mensagens que partilhamos com outras pessoas, gravar para onde olhamos no telemóvel, o que nos capta a atenção. Todos os nossos movimentos inconscientes, do nosso íntimo, são analisados e utilizados contra nós pelas empresas. As grandes companhias de tecnologia já admitiram que não estão num mercado de redes sociais ou de criar computadores, mas sim de extração e venda de dados. Nós somos o produto, pagando com a nossa própria identidade, que é partilhada e analisada por empresas e instituições públicas transacionais.

Por que recordamos estes episódios com mais de uma década? Ora, porque a UE, não aprendendo com os erros dos EUA, decide, mais uma vez, testar esses limites sobre a privacidade e as liberdades dos cidadãos. Chegou ao conhecimento público que foi feita uma proposta da Comissão Europeia denominada Chat Control 2.0. Esta proposta vem substituir a anterior regulação (Chat Control 1.0 – Regulamento 2021/1232) que permitia que as empresas-donas dos chats fiscalizassem as comunicações entre os utilizadores e reportassem aos Estados-Membros esses conteúdos. A nova proposta vai dar um novo passo em frente, fazendo com que todas as conversas possam ser automaticamente acessíveis pelos Estados-Membros da UE.

Ora, é visível a violação da nossa privacidade e liberdade em causa perante esta medida. Deve haver um valor jurídico grande proporcional e adequado que justifique esta limitação excessiva da nossa privacidade. Qual é o risco e perigo atual? Se antes o perigo era a segurança pública contra os ataques terroristas, agora o fundamento é a defesa de menores na internet. O objetivo é ter acesso a qualquer conteúdo para conseguir “caçar” qualquer tipo de material de exploração sexual de menores. Esta proteção dos menores no espaço cibernético passa também pelo seu direito a ser esquecido e a não ter os seus dados partilhados na internet. Passa por impedir que vários grupos de chats de Snapchat, WhatsApp ou Telegram, partilhem imagens de menores, explorem essas fragilidades que ocorrem durante o desenvolvimento de qualquer humano e permitam situações de bullying ou chantagem que aterrorizem os menores durante anos. Isto juntando-se às controvérsias sobre a situação do caso de Epstein, esta argumentação redobra a sua força numa sociedade de medos pretende tutelar os menores.

É difícil discordar que isto é um problema que se tem intensificado com as redes sociais, pois são meios acessíveis a todas as idades. Mas será que a medida é adequada e proporcional? Esse sim é o verdadeiro exercício que as propostas do Chat Control 1.0 e 2.0 parecem negligenciar grosseiramente.

Onde se encontram os problemas nesta argumentação?

O primeiro ponto é sobre quem tem acesso aos nossos dados. No Chat Control 1.0, a empresa tinha a informação desencriptada e se encontrasse algum risco nos chats ou nas conversas online deveria reportar à Autoridade Coordenadora (tal como está previsto no artigo 5 do Chat Control 1.0), dando os referidos dados do chat a essa entidade para ela avaliar se existe um risco de exploração sexual de menores. Esta primeira versão já demonstra alarmantes poderes que as empresas têm sobre todos os nossos chats e conversas e que todos nós “concordámos” ao carregarmos “aceitar” nos infindáveis termos e condições dessas redes sociais. Daqui retira-se que, uma companhia que tenha chats de conversas está impedida de ter a informação totalmente encriptada de ponta-a-ponta, obrigando as empresas fiscalizarem as conversas, para saberem se existe algum risco de ilegalidade. Não existe uma verdadeira privacidade das comunicações entre privados, e claro que então toda a informação que temos partilhado pode ser usada pela empresa, pelas autoridades competentes e pelos hackers ou terceiros que consigam ter acesso à informação desencriptada.

Isto leva-nos ao segundo ponto, a discricionariedade sobre o que é “conteúdo de risco”. O art. 2.º do diploma tem diversas conceptualizações sobre os tipos de conteúdo e crimes que estão materialmente abarcados pelos preceitos (remetendo até alguns conceitos para anteriores Regulamentos e Diretivas relacionadas com Serviços Digitais e abuso sexual de menores), mas o risco é deixado livremente às próprias operadoras para interpretarem os nossos chats. Se a equipa de fiscalização da empresa definir qualquer conteúdo como preocupante, deve então a empresa reportar e enviar o chat às autoridades estaduais competentes.

Ora, esta relação de confiança entre a operadora e as autoridades coordenadoras estaduais não se deve ter demonstrado frutífera, pois agora o chat Control 2.0 pretende cortar completamente o “middle man” e fazer com que a Autoridade Competente seja vigilante sobre todos os chats, de forma a fazer essa o controlo sobre os crimes sexuais que possam ocorrer nas conversações. Um acesso total e arbitrário sobre os chats. Milhões e milhões de informações que são guardadas pela empresa e agora por diversas entidades estaduais dos Estados-Membros de controlo e vigilância. Informação lida, transcrita e utilizada por estas entidades sem qualquer controlo ou transparência e sem o nosso conhecimento.

Há uma desproporcional violação da nossa correspondência, da nossa privacidade, este valor que define os nossos direitos, liberdades e garantias. A medida poderá talvez conseguir apanhar um ou outro caso de crimes sexuais contra menores, mas tal e qual como a medida de espionagem da NSA em 2013, não vai conseguir prevenir assim tanto o risco que pretendia proteger, apenas limitar ainda mais este valor escasso que é a privacidade. Esses casos continuaram a existir e arranjaram até novas formas de contornar o sistema, como sempre fizeram.

Quem é que fica então verdadeiramente prejudicado com esta medida da UE? Todos os que usem estes serviços de forma legal, pois serão apenas estes que estarão sob constante vigilância e com todos os seus dados guardados pela UE e pelas empresas – dados esses que podem não ter conteúdo sobre crimes sexuais contra menores, mas que poderão ser usados contra os seus utilizadores. Se não consideram essa informação preocupante, dou o seguinte exemplo: desde que o Chat Control 1.0 foi implementado, a Google destacou uma equipa de engenheiros para esta fiscalização, sendo que um destes aproveitou a oportunidade para descarregar esses conteúdos partilhados por menores para contactá-las, assediando-as com esses conteúdos. Isto demonstra como a desencriptação e a violação da nossa privacidade serem confiadas a outras grandes entidades só provocarão perigos maiores para os menores que tanto procuram tutelar.

Concordo que devemos repensar o papel dos menores e a sua proteção na internet, de forma a protegê-los desses crimes hediondos, mas tenho a certeza de que esta medida apresentada é desadequada e desproporcional, apenas legitimando um absoluto controlo dos nossos chats e conversas às empresas e autoridades estaduais. A desadequação da proposta é grotesca a olhos vistos, sobre uma falsa pretensão de defesa dos menores. Uma autêntica distopia retirada das obras de Orwell ou Huxley.

Por que falo disto neste momento? Refiro isto pois a votação destas alterações no Parlamento aproxima-se e existe ainda um silêncio ensurdecedor sobre esta proposta legislativa. Embora recentemente João Cotrim e Catarina Martins tenham vindo a público anunciar a sua intenção de votar contra a mesma, a generalidade dos 21 eurodeputados portugueses ainda não deu quaisquer indicações sobre o seu sentido de voto. Esta proposta e as preocupações constitucionais que dela resultam devem ser publicamente discutidas, sob pena de caminharmos para a banalização da limitação do direito à privacidade e liberdade de comunicação – cenário que nos coloca a todos em perigo, menos aos próprios políticos que, nos termos desta proposta legislativa, ficam excluídos seriação e vigilância.

Esta proposta estará para aprovação já em outubro e com o conjunto de votos a favor, já tivemos o primeiro sintoma de violação dos nossos direitos e privacidade pelas empresas em resposta prévia a esta medida.

A internet e utilizadores do YouTube e Google queixam-se nos últimos dias sobre a medida do Google utilizar a IA para definir se um utilizador é criança ou não. E se a IA definir que é menor, então deve o utilizador enviar uma foto dos seus documentos de identificação, oferecendo assim ao Google todos os seus dados (falamos de uma empresa com um historial extraordinário de respeito e proteção dos dados). Esta é uma medida totalmente intrusiva de seriação de menores e que, mais uma vez, coloca em perigo as nossas liberdades, mas que o Google tem uma excelente justificação para o fazer perante a aprovação da medida de Chat Control 2.0.

Conclui-se então que não podemos deixar que as decisões de Bruxelas nos passem despercebidas.Que tenhamos conhecimento daquilo que estes deputados andam a aprovar e como vai afetar as nossas vidas e direitos daqui para a frente. É necessário partilhar com todos o nosso repúdio por estas medidas intrusivas da nossa privacidade, mas principalmente demonstrar estas preocupações com os nossos legisladores, os deputados que elegemos.

A privacidade e a liberdade são talvez os valores mais recentes na nossa História e são também aqueles que mais vezes são colocados em jogo por manobras de controlo estadual ou empresarial. Esta medida é mais um passo que demonstra como a privacidade e individualização foram banalizadas e que temos de exprimir mais uma vez a nossa opinião em defesa daquilo que ainda apenas deve pertencer-nos.