Ao contrário do que muitos esperavam, o Chega entrou no panorama autárquico nacional com 19 vereadores e centenas de eleitos em Assembleias Municipais e Juntas de Freguesia. Logo surgiram os experts da matéria dizendo que o partido de André Ventura tinha ido ocupar os lugares da direita e logo apareceu também o argumento da direita dividida, como se fosse o CDS que estivesse bem ao ficar desaparecido dentro das coligações com o PSD.

Se analisarmos os resultados em pormenor verificamos que o Chega retirou vereadores ao PS (7), BE (6), PCP/PEV (4) e ao PSD (2). O que significa que na esquerda e extrema esquerda foram 17 os vereadores que perderam para o Chega.

Ao partido de António Costa retirou a maioria absoluta nas câmaras de Moura e Azambuja, para depois ganhar vereadores aos socialistas em Serpa, Vila Verde, Loulé, Sintra e Mangualde.

Mas foi na extrema esquerda que o partido de André Ventura mais “pescou”, pois só ao BE retirou metade dos vereadores, tendo feito com que desaparecessem do mapa em Portimão, Vila Franca de Xira, Moita, Seixal e Entroncamento. Em Salvaterra de Magos o Chega conseguiu ser a segunda força política, remetendo o BE para terceiro, reduzido a um vereador.

Ao PCP / PEV, “roubou” vereadores em Odivelas, fez com que desaparecessem em Cascais e que perdessem as maiorias em Benavente e Sesimbra.

Por razões óbvias, tirou um vereador em Loures ao PSD, onde André Ventura tinha sido candidato em 2017 pelos sociais democratas e tirou a maioria absoluta a este partido em Santarém, através de um dos seus vice presidentes.

Nas Assembleias Municipais são dezenas os casos onde a extrema esquerda foi dizimada e dou-vos exemplos de diversas regiões do país onde o Bloco de Esquerda desapareceu do mapa autárquico, como Vila Nova de Famalicão, Torres Vedras, Castelo Branco, Albufeira e, no caso do PAN, na Póvoa de Varzim.

Com estas eleições, ficou provado que a direita só se fortalece com o Chega, que só com o partido de André Ventura poderá haver um governo de direita em Portugal e que ele é sem dúvida a grande oposição à esquerda e extrema esquerda!

Custe o que custar, doa a quem doer!

