Uma cortina escura de anti-semitismo caiu em toda a Europa, com relatos de níveis recorde de ódio e comunidades judaicas a temer pelo pior. Os Judeus da Europa, habituados à certeza de que “Nunca Mais” significava exactamente isso, estão a ver o peso destas palavras poderosas desmoronar na vida real, todos os dias.

Há duas semanas, o ódio atingiu o seu ápice em Amesterdão com um pogrom – pois não há outra palavra para o descrever – onde judeus foram caçados e agredidos nas ruas. Na verdade, as cenas, embora chocantes, não surgiram do nada, nem representaram uma grande surpresa para a grande maioria dos judeus no continente. Com a normalização do ódio aos judeus, sempre foi uma questão de quando, não se.

A crise em que nos encontramos começou com passos significativos mas graduais em direcção a esta normalização: suásticas nos protestos, o libelo de sangue de assassinos de crianças e genocídio, a negação de que o único Estado judeu do mundo existe “do rio ao mar”, a pintura de pichações anti-semitas como “Mate um Judeu”, judeus sendo agredidos em suas vidas diárias, apelos diários por uma “intifada global”.

Há aqueles que procuram analisar palavras. Afirmam que as críticas a Israel e às suas políticas nunca são anti-semitas. A estas vozes dizemos simplesmente: Se isto fosse verdade, não haveria emergência anti-semita. Nenhum recorde aumenta. A Agência Judaica não estaria a reportar os números mais elevados de sempre de Judeus que procuram viver num Israel em Guerra, em vez de permanecerem numa Europa em suposta paz.

Se rastrearmos o discurso anti-sionista tal como se apresenta hoje, encontraremos os mesmos velhos tropos, as mesmas raízes do ódio secular e infundado aos judeus. Acabou de adoptar o objectivo de encontrar uma face aceitável na era moderna, tendo Israel como mecanismo de entrega.

O anti-semitismo – neste momento – é o pior desde a Segunda Guerra Mundial. Ninguém, em lugar nenhum, pensou em escrever estas palavras novamente. Mas aqui estamos, de novo.

E neste momento, hoje, a Associação Judaica Europeia está instando a União Europeia e os seus estados membros a declararem um período imediato de emergência de seis meses contra o anti-semitismo. Este período de emergência lamentável, mas absolutamente necessário, implicaria um nível elevado de protecção para as comunidades judaicas em toda a Europa, reflectindo a natureza da emergência.

Esta protecção deve implicar três medidas de segurança especiais fundamentais: Uma: garantir que existe uma regulamentação adequada e significativa de eventos públicos, incluindo a proibição e penalização de expressões, insígnias e faixas que sejam de natureza anti-semita e que incitem.

Dois: o requisito de pré-autorização e um código executável de conduta e linguagem em manifestações públicas e a nomeação de recursos judiciais dedicados, os quais devem cumprir os quadros jurídicos europeus, devem ser implementados antes de quaisquer manifestações públicas ou protestos poderem ter lugar . É óbvio para todos que o direito absoluto e fundamental à A liberdade de expressão é abusada diariamente para incitar o assassinato, o ódio e a divisão. A tolerância deste ódio, no âmbito do nosso reflexo natural de protecção deste direito fundamental, está a alimentar directamente o fogo do anti-semitismo.

Finalmente e terceiro: a designação de emergência também deverá implicar um aumento da presença policial nas áreas judaicas e em torno das comunidades judaicas.

Ao adoptar estas três precauções reforçadas por um período inicial de seis meses, a Associação Judaica Europeia procura não só salvaguardar as comunidades judaicas, mas também defender os valores europeus fundamentais.

Hoje, estes valores fundamentais: tolerância, respeito mútuo, liberdade de identificar, de ser, de viver, já não podem ser considerados garantidos pelos judeus na Europa.

Na verdade, cada comunidade Judaica na linha da frente aguarda o pior e interroga-se quando surgirá uma verdadeira resposta europeia ao anti-semitismo. Estamos em uma emergência. As palavras de Hillel, o mais velho, ecoam através dos tempos “E se não for agora, quando?”

Agora é a hora.