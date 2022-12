Já sei que ninguém pode prever exatamente e com grande antecedência uma precipitação tão intensa como a que inundou muitas zonas de Lisboa e do centro e sul do país. Quando isso acontece em zonas de forte densidade populacional, vulneráveis a inundações, o que se pode fazer, em muitos casos, é limitar a circulação e evacuar pessoas em risco. Mas não me digam que isso é tudo o que se pode ou deve fazer. Sim, há uma dimensão de imprevisibilidade, de acumulado histórico de problemas. Mas também há, hoje e no passado recente, uma dimensão de incapacidade de planear, coordenar, estabelecer prioridades e implementar. Há também uma grande vontade de seguir em frente e esquecer o assunto, mas ele, infelizmente, não vai desaparecer ou perder importância.

É urgente comunicar melhor

Temos de melhorar a comunicação de emergência e os sistemas de alerta. Achar que as pessoas vão ativamente procurar os alertas vermelhos do IPMA é excesso de otimismo. Os SMS da proteção civil parecem-me surgir com algum atraso. As principais autoridades públicas – que tantas vezes nos brindam com comentários sobre, por exemplo, futebol – deviam ponderar dar a cara e dar outra visibilidade a estes avisos. Em situações com forte probabilidade de se tornarem realmente graves, é preciso não se ficar pelas recomendações, que só alimentam equívocos. É preciso ter a coragem de tomar a decisão de fechar serviços não essenciais nas zonas mais vulneráveis. E o problema não se reduz à comunicação.

A crise climática numa cultura avessa ao planeamento

