Em 2010, o Qatar foi o país escolhido para organizar o Mundial de 2022. As sociedades ocidentais, sempre tão cultas, informadas e moralmente superiores, precisaram de doze anos para perceber que o Qatar não respeita direitos humanos e que a escolha até pode ter estado envolta no manto da corrupção habitual da FIFA, e levantou-se para aí uma onda de indignação e pedidos de boicote aos jogos que, porque as indignações monotemáticas pelos vistos têm limites e também saturam, se desvaneceu assim que a bola começou a rolar. É uma espécie de consciência a duas velocidades, que também já se verificou com a Rússia: somos de uma lentidão inexplicável na análise, mas se porventura surgir alguém nos canais noticiosos a apontar o dedo numa direcção, levantado suspeitas, e se as televisões resolverem não se calar com o assunto, aí ninguém nos aguenta e somos até capazes de passar uma semaninha inteira a demonstrar toda uma indignação contida durante anos.

O último destes casos de ira selectiva manifestou-se contra a China e a sua política de «Covid Zero». Mas, mais uma vez, parecemos atrasados. Primeiro, porque a política chinesa não começou ontem. Segundo, porque se houve coisa que o ocidente em peso, salvo raras excepções, resolveu fazer em 2020 foi olhar para a forma como a China resolveu reagir a um vírus respiratório e achar que estava ali um modelo a seguir: usando a saúde pública como veículo, achámos por bem conferir aos Estados uma desproporcionada legitimidade para lançar políticas de controlo, submissão e segregação.

Bem sei que já estamos na fase em que estamos todos a fingir que os dois últimos anos não aconteceram, como quem varre a porcaria para baixo do tapete, mas ainda há coisas que valem a pena serem ditas. Uma delas é que no Ocidente tomámos decisões políticas e sociais, com o consentimento ou mesmo a pedido de populações amedrontadas graças a meios de comunicação social que ajudaram a semear o pânico e a irracionalidade 24 sobre 24 horas, 7 dias por semana, que não se coadunam com o «mundo livre» e «o nosso modo de vida» que, paradoxalmente, ainda achamos que nunca esteve em causa e pelo qual ainda batemos com a mão no peito.

Um dos grandes exemplos desta nova política do esquecimento é a coqueluche dos avançados mentais de serviço, Justin Trudeau, que resolveu declarar sonoramente o seu apoio aos protestos na China contra as políticas anti-Covid, abrindo os braços aos direitos humanos e à liberdade de expressão. O mesmo Trudeau que em Fevereiro deste ano reprimiu violentamente os canadianos que se manifestavam contra a política dos certificados de vacinação obrigatória ou que congelou contas bancárias desses manifestantes. Nós, no Ocidente, não somos a China, não é?

