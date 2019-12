Nas últimas semanas falou-se muito sobre uma medida em que se supõe que o governo vai acabar com as retenções até ao 9º ano. Para podermos perceber se esta possível “medida” é positiva, temos de perceber que o seu sucesso vai provavelmente depender mais da capacidade de implementação do que do seu próprio desenho. Contando só docentes e auxiliares, trabalham 175.658 profissionais (ano lectivo 16/17) na escola pública, e que servem 1.185.799 alunos. As 10 empresas portuguesas que mais pessoas empregam, não chegam no seu conjunto a 134.000 colaboradores. Cada vez que se discute a implementação de novas políticas públicas é conveniente olhar para a causa do problema, o que já se sabe sobre o mesmo, qual será a estratégia a seguir e que actores dentro do contexto ou sistema têm de assimilar e implementar essa mudança.

Causa do problema. Portugal partiu com atraso e o esforço de recuperação, é exigente. O maior predictor do desempenho escolar de um aluno em Portugal é a educação da sua mãe. Não sendo necessariamente o único factor a explicar o insucesso escolar, ajuda a dar algum contexto. Comecemos por olhar para a dimensão do problema e para o acesso à educação. Em 2008, por exemplo, apenas 28% dos adultos (25-64 anos) tinham concluído o ensino secundário (Education@Glance 2010). Tínhamos o nível mais baixo dos 30 países da OCDE, incluindo Turquia e México. A mesma publicação, com referência a 2018, diz-nos que 50% dos adultos entre os 25-64 anos concluíram o ensino secundário – desta vez Portugal fica em 35ª posição em 37 países. Se quisermos tentar olhar agora para uma métrica de qualidade do ensino português, podemos usar o estudo de PISA, apesar de por vezes lhe ser atribuído um peso excessivo. Desde 2000 até 2015, o desempenho dos alunos tem feito uma trajectória positiva. Particularmente de 2012 para 2015, superámos a média dos países OCDE com um salto significativo no desempenho escolar. Em 2015, e em 70 países, ficámos em 21º em literacia científica, 22º em literacia em leitura e 29º em Literacia matemática. Será muito interessante ver qual o será o resultado do PISA 2018 e ver ser mantemos a trajectória positiva, se mantemos ou até pioramos.

O que sabemos? Existem inúmeras evidências que apresentam alternativas melhores para os alunos do que chumbar; melhores a nível de desempenho escolar e mais baratas. Em teoria reter não é eficaz e Portugal tem aqui um problema importante. Portugal tem um nível de retenção de 31%, o terceiro mais elevado da OCDE, e existem 17 países europeus com uma taxa de retenção abaixo dos 10%. Um nível de retenção de 31%, diz-nos que 31% dos alunos com 15 anos foram retidos ou chumbaram pelo menos uma vez. A boa noticia é que o ensino português tem feito um trajecto positivo: de 1996 para 2006, Portugal reduziu a taxa de retenção no 3º ciclo de 20% para 10%. Ainda assim, temos muito caminho pela frente. Do ponto de vista da equidade, os alunos provenientes de contextos mais desfavorecidos, têm também maior propensão a chumbar.

Segundo a ex-ministra da educação Isabel Alçada em 2017, o custo anual da retenção será de cerca de 380 Milhões de euros. O estudo Aqeduto, levado a cabo pelo Conselho Nacional de Educação, chegou à conclusão que “chumbar um aluno custa 6.000 euros, ensiná-lo a estudar só 87” e ainda explora outras opções.

Se o debate é tão relevante, tanto do ponto de vista de justiça social, como do sucesso do nosso sistema de ensino, então porquê tanto ruído? Por um lado, talvez o crescente nível de abstenção possa indiciar algum desinteresse das pessoas pelas instituições públicas. Por outro, seria conveniente apresentar os dados sobre a nossa educação, de forma mais perceptível e constante, para que o debate público seja mais focado e frutífero. O próprio Ministério da Educação deveria estimular uma discussão mais elevada sobre políticas educativas e partilhar que elementos e informação a suportam. Com informação mais fácil de assimilar e chegando aos pais, professores e à sociedade em geral, a gestão de mudança ficará mais facilitada.

Através do infoescolas, o Ministério da Educação tem feito algum trabalho de partilha de dados e indicadores. Ainda assim, a proporção entre a aparente informação reportada pelas escolas e o que chega ao debate público não tem acompanhado. O ministério desenvolveu há alguns anos o indicador percursos diretos de sucesso. Este indicador não só mostra a capacidade de cada escola de promover uma passagem de cada aluno sem retenções, mas também permite mostrar quais as escolas que mais ajudam os alunos a evoluir entre os que tiveram o mesmo ponto ou nota de partida. E a escola que melhor desempenho teve, é pública.

Que capacidade de implementação temos? Não é uma questão fácil de quantificar, nem existe tanta informação que nos permita ser mais objetivo, mas lá que vemos as direcções e os professores com procedimentos e reuniões a mais, vemos. A minha experiência nos últimos 10 anos a trabalhar com escolas, diz-me que as direcções vivem entupidas em procedimentos. A carga burocrática é significativa, e muitas vezes, não se percebe qual o seu benefício. Se assim é, estamos a desviar recursos (tempo e dinheiro) dos nossos jovens e não sabemos para quê. Para além do mais, as escolas ainda estão concentradas na implementação e no afinar de reformas recentes como a “flexibilização curricular” ou “educação inclusiva”. A questão da recuperação do tempo de serviço também consome recursos, dado que professores estão a ser destacados para avaliar outros professores. Já por exemplo o presidente da Associação Nacional de Diretores de Agrupamentos e Escolas públicas destacou para esta legislatura a importância de valorizar a profissão docente e das escolas dependerem menos de “Lisboa”.

Neste cenário, como é que na prática seria implementada esta nova medida? Ainda não sabemos. Temos de aguardar que anunciem uma medida concreta e que haja informação que permita uma discussão mais objectiva.

A boa noticia é que se se mantiver o orçamento da educação, o número de professores por aluno tenderá a aumentar e com ele o leque de opções que cada escola terá. Temos apenas de perceber se o ministério terá capacidade de recrutar e repor os docentes necessários para responder ao elevado número de aposentações que vamos ver a partir de daqui a 6 anos. Chumbar ou não chumbar, é na implementação que pode correr tudo bem ou não!

Afonso Mendonça Reis é fundador das Mentes Empreendedoras, Inspira o teu Professor e Global Teacher Prize Portugal, foi nomeado um Global Shaper em 2012 pelo Fórum Económico Mundial.

