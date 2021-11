Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

O momento que se vive no partido é de grande crispação entre duas facções que não se toleram e que se atacam mutuamente por tudo e por nada. Eis as cinco razões que ultrapassam a lógica da guerrilha interna e que se centram na sobrevivência e na vitalidade do CDS-PP.

O exercício de maturidade que tento apresentar aos leitores durante este breve artigo é, através de uma forma simples e desprendida, o de tentar fazer uma ponte que ligue ambas as margens da cisão em que o partido se encontra. Faço-o, não por defender uma cartilha, e muito menos a mando de ninguém. Faço-o sim, porque reconheço a importância de um CDS forte no plano político nacional, de um CDS que representa aqueles que à direita não encontram casa porque estão órfãos de representação política, de um CDS que é assumidamente conservador nos costumes e tradições, de um CDS doutrinário que reconhece a democracia cristã como pilar fundacional do partido e, por fim, de um CDS liberal no que toca a políticas económicas que trazem um verdadeiro crescimento e melhorias concretas nas vidas dos portugueses. Faço-o, porque amo o meu país e o meu partido:

A liderança precisa de se legitimar para assumir um compromisso que extravasa o seu mandato

Sem dúvida que a questão de fundo é esta e que acredito estar a ser mal explorada por ambos os lados. Começo por dar razão a Francisco Rodrigues dos Santos na medida em que um mandato, por si só, não é estático e, como é mais do que evidente, não é no dia exacto em que foi eleito que perde a legitimidade de representar o CDS-PP. Até aqui está tudo correcto. Não posso é deixar de relembrar que o compromisso eleitoral a que o CDS-PP se apresentará terá influência na estratégia política do partido para os próximos quatro anos. Ora, por saber por experiência própria o quão lesivo é para o partido ter um grupo parlamentar desalinhado com a direcção do partido, Francisco Rodrigues dos Santos deveria ser o primeiro a querer evitar a repetição deste cenário que não beneficia ninguém. Urge, por isso, legitimar politicamente em congresso quem será o número um do partido nas próximas eleições legislativas.

Precisamos de definir uma estratégia e ainda há tempo

Este tem sido um dos grandes argumentos utilizados de parte a parte em que, mais uma vez, é importante encontrar um meio-termo. Francisco Rodrigues dos Santos e a direcção do partido afirmam que seis semanas não são suficientes para elaborar uma estratégia para apresentar ao país. Já Nuno Melo diz que há mais do que tempo suficiente para redigir esse mesmo programa com 150 personalidades. É mais do que óbvio que o tempo escasseia e que um plano de estratégia político não nasce de um dia para o outro, mas também é verdade, por muito que me entristeça, que é por não se vislumbrar qualquer tipo de programa de comunicação, de acção política ou de estratégia na actual direcção que este congresso é necessário. As normas do congresso do CDS-PP prevêem a apresentação de uma moção de estratégia global que, no fundo, reflecte a visão de cada candidato para o país e que é submetida a votos dos congressistas. Claro que estando à beira de umas eleições legislativas, este programa deverá ser o mais aproximado possível dos programas eleitorais que tanto Francisco Rodrigues dos Santos como Nuno Melo pretendem levar a votos a 30 de Janeiro de 2022.

Visibilidade

Hoje, a realidade é que o país não escuta o que o CDS-PP tem para lhes dizer. Não conseguimos captar a atenção do português a quem, infelizmente, o CDS não apresenta soluções para os problemas do dia-a-dia. Em sentido convergente, o CDS não é um partido que actualmente capte a atenção dos órgãos de comunicação social, o que compromete o processo de comunicação entre o eleito e o eleitor. Posto isto, e deixo a pergunta no ar, não seria benéfico para o partido ter 48 horas de transmissão de ideias directamente para todo o país?

O CDS precisa de debate político

Para mim, este é o problema estrutural do partido: não se discute política. São raras as concelhias do partido que fomentam o debate político interno, e não se pode querer ser um partido político esclarecido para os eleitores sem debater dentro de portas aquela que é a solução que vamos embandeirar para fora. O congresso, por sua vez, dá-nos a possibilidade de fazer esse mesmo debate, de apresentar moções sectoriais sobre saúde, educação, habitação jovem. Em suma, trata-se de um espaço de criação e discussão de pensamento político. O debate político é o oxigénio de qualquer partido e o CDS precisa deste debate para poder continuar a respirar.

União

Por último, acredito piamente que este congresso pode trazer a união de que o partido tanto precisa. E não tenho qualquer celeuma em dizer que o mandato de Francisco Rodrigues dos Santos ficou marcado por ataques constantes de inúmeros dirigentes à sua liderança e que hoje aparecem como arautos da união e paladinos da verdade. Em oposição, também não tenho qualquer problema em afirmar que a melhor forma de lidar com a crítica interna é apresentar resultados concretos, o que também não foi feito. É por isto urgente uma clarificação interna no órgão máximo do partido onde todos são chamados a votar e a escolher o timoneiro do partido para o próximo embate eleitoral. Resta esperar que o congresso respeite a decisão que daí advir, independentemente de ser Francisco Rodrigues dos Santos ou Nuno Melo, o importante é que no dia seguinte, todos estejam preparados para conquistar as ruas de Portugal lado a lado com quem tenha votado de forma diferente no congresso – porque no fim do dia, apesar das divergências, temos de consciencializar que há um inimigo comum, o socialismo.