Sim, já sei que as JMJ vieram provar que a religião existe, que a fé não é vivida em todo o mundo do mesmo modo e que o ateísmo não é uma etapa obrigatória na evolução da espécie humana. Mas quanto mais me impressiona o entusiasmo em torno destas jornadas mais se me torna óbvio que elas só foram possíveis em Portugal porque, em 2019, a sua vinda foi patrocinada por um governo de esquerda e, não menos importante, um governo apoiado pela extrema-esquerda.

Também não foi irrelevante que o então autarca da capital fosse socialista e que o presidente da República, católico convicto e oficialmente social-democrata, por essa época dividisse o seu mandato em duas estações ao longo de cada ano: aquela em se dedicava a deixar-se fotografar a mudar de calções de banho e a outra em que assinava por baixo tudo aquilo que o Governo fazia, fosse esse tudo a não recondução de Joana Marques Vidal na Procuradoria Geral da República ou a aprovação das 35 horas na função pública.

Sim, os tempos eram de facto outros em 2019. A extrema-esquerda estava de tal forma ocupada a ser poder que nas vagas críticas que então dirigia ao PS não se vislumbrava rasto de referências à aposta na organização das JMJ em 2022 (passariam para 2023 por causa da pandemia COVID). Aliás o que de mais relevante se encontra sobre a igreja católica nesse ano vindo de um dos rostos do BE foi o curso de Verão ministrado por Fernando Rosas no santuário de Fátima a propósito do centenário São Francisco Marto.

