O mundo mediático já se esqueceu, como convém ao jornalismo subsidiado. No dia 22 de Dezembro, a três dias do Natal, meia dúzia de fanáticos enraivecidos com o poder de Carlos Moedas despejaram na fachada dos Paços do Concelho latas de tinta encarnada e uma bandeira da Palestina. Na semana passada, entraram e foram discutidos na Assembleia Municipal de Lisboa dois documentos: um Voto de Repúdio, do PSD, e uma Recomendação, da IL. Vejamos o que diziam estes dois documentos. Vejamos também como é que a democracia deve responder a esta agressão.

O documento do PSD descrevia os acontecimentos e declarava a posição do partido: “Este acto de vandalismo não pode ser minimizado nem nos pode intimidar”. Uma boa frase que punha as coisas nos termos certos. De facto, não podemos fazer de conta que não teve importância, sabemos que teve; e também não podemos ficar intimidados com a gravidade do incidente. Ou seja, é preciso responder a isto com cabeça. O mesmo documento citava Carlos Moedas: “O que aconteceu esta madrugada na Casa da República e de todos nós é mais do que um acto selvagem e bárbaro. É a vandalização de princípios da democracia no seu estado mais puro”. Moedas tinha razão.

Num tempo em que todo o cão e todo o gato oferece a sua vigilância contra a “extrema-direita”, o “populismo”, ou o “discurso de ódio”, quem são os agressores dos Paços do Concelho? Totalizam três. A Climáximo apresenta-se a si mesma como um “colectivo aberto, horizontal, e anti-capitalista”. “Horizontal” parece intrigante, mas talvez decorra dos acampamentos, da “abertura” ao próximo, e da habilidade para espojar as costas no alcatrão provocando a paragem do trânsito e impedindo as pessoas de chegar ao emprego. “Anti-capitalista” todos sabemos o que quer dizer. A Greve Climática Estudantil apresenta-se como um “colectivo de estudantes que luta por justiça climática” e, em conjunto com a Climáximo, informa que “não estamos apenas numa emergência global, estamos em guerra”. E o Colectivo pela Libertação da Palestina apela à resistência “com qualquer meio à sua disposição”. O que há de comum entre estas colectividades? O confronto às democracias liberais. Esse é o verdadeiro combustível político delas e nem sequer escondem com grande cuidado. Elas opõem-se à nossa democracia, ao nosso modo de vida, à nossa civilização e às nossas liberdades.

