A propósito de uma petição, a Assembleia Municipal de Lisboa discutiu a situação das pessoas sem-abrigo na freguesia do Beato. Eis alguns números: o Centro de Alojamento Temporário de Xabregas (Exército de Salvação) recebe 75 pessoas; o Centro de Alojamento de Emergência Municipal (Vitae), na antiga Manutenção Militar, recebe 128 pessoas; o Centro de Acolhimento do Beato (Vitae), na Rua Gualdim Pais, recebe 270 pessoas; a Unidade Municipal de Prevenção e Autonomia (Associação Crescer), na Quinta do Ourives, recebe 28 pessoas; a Unidade Integrativa para Pessoas em Situação de Sem-abrigo (Comunidade Vida e Paz), recebe 40 pessoas; e o Centro de Alojamento Temporário do Grilo (SCML) recebe cerca de 50 pessoas. Todas estas instituições estão localizadas na freguesia do Beato. Por junto, somam 591 pessoas.

Por outro lado, de acordo com o Censo 2021, do INE, dos cerca de 550 mil habitantes de Lisboa, não chegam a 12.200 os que vivem no Beato. A proporção é estrepitosa. Na pequena freguesia onde moram 2,2% dos habitantes estão localizadas 85% das respostas para pessoas sem-abrigo em toda a cidade. Equivalem a 5% da população do Beato. Em que mundo é que isto é justo?

A população do Beato não pode continuar a carregar sozinha e desprotegida um problema que diz respeito à cidade inteira. Os valores da habitação incluem as próprias casas mais as condições do bairro, a simpatia da vizinhança, os comportamentos sociais daquela comunidade, a maneira como ali se vive e como são acarinhados os espaços públicos. Ninguém pense que os problemas de habitação, os graves problemas de habitação que o país e a cidade atravessam, se resumem aos aspectos de obras, urbanização, e construção. Não é justo que os residentes do Beato vejam as casas deles, que custaram vidas inteiras de trabalho, desvalorizar desta maneira por falta de compradores. Ninguém quer mudar de casa para passar a viver no meio da decadência.

Há, no capítulo deste assunto, dois erros clamorosos. O primeiro é na interpretação das circunstâncias: ao contrário do que a esquerda declara e repete, a existência de pessoas sem-abrigo não é um problema de habitação. É um problema de álcool, de saúde mental, de drogas, e de estilo de vida; é um problema de pobreza e agora, cada vez mais, é também um problema de imigração. O segundo erro é a bendita abordagem do “housing first” e respectivas políticas, que a esquerda inventou e a direita recebeu como boas. A direita portuguesa nos governos, centrais e locais, para se fazer moderna ou democrática, adora dar continuidade às asneiras promovidas pela esquerda.

O “housing first” tem desresponsabilizado os poderes públicos de acudir aos problemas de saúde, dependência, álcool, drogas e outras misérias que sofrem as pessoas sem-abrigo. De consequência directa, está a sobrecarregar a cidade com os comportamentos que estas pessoas praticam. Quando uma constatação é clara: a maior parte destas pessoas não está preparada para ter uma casa nem sabe viver nela sozinha. O “housing first” é a abordagem errada que tem vindo a desfazer, desagregar e desertificar grandes cidades americanas. Os doentes devem ser tratados e acompanhados; estes e todos os outros devem ser impedidos de dormir na rua, pelos efeitos directos nos planos da higiene – pessoal e urbana -, das tensões sociais e da acentuada desvalorização do património.

Avisava um deputado da extrema-esquerda que estes comportamentos não podem ser “estigmatizados”. Podem e devem. Tal como podemos e devemos estigmatizar quaisquer comportamentos que afectem negativamente as outras pessoas. Os comportamentos respondem a convenções sociais, e os comportamentos degradantes da existência humana devem ser alvo de condenação pública, política, social, pessoal, e familiar. Os ilustríssimos deputados da extrema-esquerda, se quiserem, digam aos filhos deles que vejam com bons olhos o exercício de coma alcoólico, seringas, preservativos, e dejectos no tapete das suas próprias salas de jantar. Se o fanatismo e a demência política aconselham estas almas a “não estigmatizar”, pois que seja nas casas deles. Na rua, não. A cidade é o lugar onde moramos todos; para o bem estar de todos, é fundamental concordarmos em códigos de conduta.

As pessoas sem-abrigo têm de ser distribuídas em centros de acolhimento mais pequenos e dispersos por toda a cidade. A caridade e o respeito não se podem limitar às pessoas sem-abrigo. A abordagem de “housing first” tem de ser substituída por políticas responsáveis, efectivas, e respeitadoras dos “direitos humanos” de toda a população, incluindo moradores, trabalhadores, eleitores, e comerciantes da freguesia do Beato.