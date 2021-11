Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Em 2020, a pandemia de Covid-19 devastou grande parte do globo. Em meados de Maio de 2021, a República da China (Taiwan) teve um aumento repentino do número de casos. Quando Taiwan mais precisou de ajuda, parceiros como os Estados Unidos, Japão, Lituânia, República Checa, Eslováquia e Polónia, bem como o programa COVAX Facility, mecanismo de distribuição global para as vacinas COVID-19, imediatamente se comprometeram a doar ou fornecer vacinas, permitindo-lhe o controle gradual da pandemia. Este é um testemunho dos esforços conjuntos internacionais para enfrentar os sérios desafios trazidos pela pandemia. Os mesmos esforços conjuntos serão necessários para lidar com os crescentes cibercrimes internacionais na era pós pandemia, e Taiwan está disposto a fazer parte desse esforço.

Importância Crescente da Cibertecnologia na Esfera da Pandemia

Durante a pandemia, as agências governamentais taiwanesas e empresas privadas seguiram de perto as políticas anti-pandémicas para prevenir focos de infecção. As pessoas começaram a trabalhar em casa e as escolas adoptaram o ensino virtual. Os consumidores voltaram-se para o comércio electrónico, e as plataformas de pedidos e entrega de alimentos online floresceram.

A pandemia levou a essas mudanças nas nossas vidas, e embora seja certo que diminuirá num futuro previsível, a disseminação da cibertecnologia não o fará. Alterou fundamentalmente a maneira como trabalhamos, vivemos, aprendemos e relaxamos, resultando num estilo de vida totalmente novo.

No entanto, a nossa dependência cada vez maior da cibertecnologia também tornou mais fácil do que nunca a possibilidade de criminosos explorarem vulnerabilidades de segurança para cometerem crimes. Assim, a segurança cibernética será uma das questões mais importantes na era pós-pandémica, pois é essencial para manter a segurança pública em todo o mundo.

O Cibercrime Transcende Fronteiras; A Cooperação Internacional é a Solução

Como o cibercrime transcende fronteiras, as vítimas, perpetradores e cenários de crime podem estar localizados em diferentes países. Os cibercrimes mais comuns são a fraude de telecomunicações que utiliza a internet e outras tecnologias de comunicação. A cooperação transnacional é necessária para levar os autores destes crimes internacionais à justiça.

Assim, cibercrime envolve investigação também transfronteiriças. No entanto, as jurisdições e as definições de crimes variam entre as agências de aplicação da lei em todo o mundo. As redes criminosas entendem isso muito bem e exploram as barreiras de informação resultantes, fugindo para outros países para diminuir a probabilidade de serem presas. Como a COVID-19, o cibercrime pode atingir indivíduos em qualquer país. Portanto, assim como o mundo uniu forças para combater a pandemia, o combate ao cibercrime exige a cooperação de forças policiais internacionais, auxiliando e partilhando informações entre si. Só então mais crimes podem ser evitados e mais casos resolvidos de forma eficiente, permitindo que as pessoas em todo o mundo tenham uma vida mais segura.

As autoridades policiais de Taiwan há muito se esforçam para promover a cooperação internacional no combate ao crime transfronteiriço. Em 2020, houve três casos proeminentes. Através de esforços conjuntos de Taiwan, Vietname e os EUA, centros de atendimento transnacionais de fraude de telecomunicações foram alvo de buscas em Janeiro, no mês seguinte, uma rede de falsificação de moeda americana foi descoberta e 12 indivíduos suspeitos de envolvimento em tráfico de pessoas e violação da Lei de Prevenção da Exploração Sexual de Crianças e Jovens foram presos em Julho.

As autoridades policiais de Taiwan têm uma especializada Unidade de Investigação de Crimes de Alta Tecnologia e investigadores profissionais de cibercrimes. O Criminal Investigation Bureau (CIB), da Agência Nacional de Polícia do Ministério do Interior, também estabeleceu um Laboratório de Forense Digital que cumpre os padrões internacionais. O laboratório recebeu a primeira acreditação ISO/IEC 17025 do mundo para Análise de Programa do Windows pela Taiwan Accreditation Foundation. Em 2021, o CIB padronizou os seus procedimentos de análise de malware, além de estabelecer mecanismos de análise de arquivos e análise de rede. A perícia de Taiwan no combate ao cibercrime beneficiará os esforços globais para construir um ciberespaço mais seguro.

Taiwan Pode Ajudar a Criar um Mundo Mais Seguro

A pandemia de COVID-19 salientou o facto de as doenças transcenderem as fronteiras nacionais e poderem afectar qualquer pessoa – independentemente da côr da pele, etnia, idioma ou género. Desconfiança, desacordos e falta de transparência entre as nações aceleraram a disseminação do vírus. Sómente quando os parceiros internacionais fornecem assistência mútua e compartilham informações anti-pandémicas, experiências e vacinas, o mundo pode superar a pandemia com mais rapidez e sucesso.

As Metas Globais de Policiamento foram endossadas pelos países membros da INTERPOL em 2017, com o propósito declarado de criar um mundo mais seguro e sustentável. Com essa missão em mente, devemos trabalhar juntos para combater o crime – assim como unimos forças para combater a pandemia. Nenhuma agência policial ou país deve ser excluído. Para combater o cibercrime e reforçar a segurança cibernética global de maneira eficaz, o mundo precisa de cooperar. Taiwan precisa do apoio mundial e está disposto e é capaz de ajudar o mundo partilhando a sua experiência.

Enquanto o mundo inteiro se une para combater a pandemia este ano, instamos a comunidade internacional, no mesmo espírito, a apoiar Taiwan a comparecer à Assembleia Geral da INTERPOL como observador, e participar nas reuniões, mecanismos e actividades de treino da INTERPOL. A participação pragmática e significativa de Taiwan ajudaria a tornar o mundo um lugar mais seguro para todos.