Estamos a falar de encenação. Sim, de uma encenação controlada — com métricas, filtros e amortecedores.

Ainda há poucos dias estava no Instagram de dois candidatos à Presidência da República. Num dos posts, vi um candidato a responder a um comentário de um utilizador. Pareceu-me um bom sinal. Se respondia a um, talvez respondesse a outros. Decidi comentar também. Não para provocar, não para atacar, mas para levantar uma dúvida.

Porque eu, como cidadão, não tenho apenas direito ao voto. Tenho direito à dúvida. E o Instagram, pelo menos em teoria, parece uma plataforma ideal para isso.

Fiquei à espera. Não de uma resposta garantida — sei que ninguém pode responder a todas as perguntas. Mas, ao percorrer os primeiros comentários, estranhei não ver uma única dúvida respondida. Nem uma. Nos primeiros quarenta comentários, só elogios, emojis, frases de apoio. Pensei que podia ser azar. Que talvez o meu comentário ainda não tivesse sido visto.

Não podia estar mais enganado.

O comentário estava lá. Eu via-o. Mas quando entrei com outro perfil, simplesmente não aparecia. Não tinha sido apagado. Tinha sido enterrado. Invisível.

É aqui que a ilusão começa. As secções de comentários dão a sensação de abertura, de diálogo, de participação democrática. Mas, na prática, funcionam como blindagem pura. Cosmética política. Não são feitas para retórica, são feitas para propaganda.

Eu gosto de discutir política. Os políticos, nem tanto. Porque são mais rapidamente apanhados em contramão do que um turista inglês com os copos. A dúvida expõe. A crítica atrapalha. O contraditório desorganiza a narrativa.

O algoritmo sabe isso. E age em conformidade. Prioriza o que é limpo, arrumado, seguro: elogios, emojis, mensagens neutras, comentários de contas próximas. A crítica educada, a pergunta incómoda, a discordância racional não são proibidas — são tornadas irrelevantes.

O resultado é um palco perfeito para os políticos. Falam, comunicam, parecem acessíveis, mas raramente são confrontados de forma visível. A crítica existe, mas fragmentada, isolada, sem hipótese de ganhar corpo.

Numa sociedade em que o “limpo” e o “arrumado” passaram a ser sinais de capacidade intelectual e competência, os likes tornaram-se o novo selo de aprovação. Aquilo que é mais visível parece mais legítimo. Aquilo que não se vê parece não existir.

Para os mais jovens, isto é especialmente problemático. Quem cresceu dentro das redes aprende, mesmo sem perceber, que consenso é aquilo que aparece no ecrã. Que apoio visível é sinónimo de maioria. Que silêncio significa concordância.

Mas o silêncio, muitas vezes, é apenas filtragem.

As redes sociais não são praças públicas. São plataformas privadas com regras opacas, desenhadas para reduzir conflito e maximizar estabilidade. Tratá-las como espaços naturais de debate político é um erro — sobretudo quando os próprios políticos compreendem perfeitamente como funcionam e como tirar partido disso.

Participar não pode ser apenas comentar. Democracia não pode ser apenas aparência. E debate não pode ser apenas encenação.

As plataformas como o Instagram, que alguns veem como uma forma de proximidade entre políticos e cidadãos, não são mais do que uma ilusão. Uma promessa vazia para quem acreditou que a política se queria, finalmente, aproximar das críticas reais de uma sociedade civil ativa. O que existe não é diálogo, é encenação; não é debate, é gestão de imagem. E enquanto a dúvida continuar a ser tratada como ruído e a crítica como risco, a proximidade continuará a ser apenas isso: uma mentira bem apresentada.