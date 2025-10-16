Este é um texto conjunto de André Franqueira Rodrigues, Juan Fernando López Aguilar, Sérgio Gonçalves e Eric Sargiacomo, deputados socialistas ao Parlamento Europeu)

Este verão, em pleno mês de julho, a Comissão Europeia apresentou a sua proposta para o novo Quadro Financeiro Plurianual: o orçamento que deverá definir o rumo da União a partir de 2028. O que Von der Leyen colocou em cima da mesa não é uma simples reforma técnica: trata-se de um ataque frontal ao próprio coração da integração europeia.

O objetivo é fundir a Política Agrícola Comum (PAC), a Política Comum das Pescas (PCP) e a Política de Coesão num único instrumento, eufemisticamente designado de “Planos de Parceria Nacional e Regional”. Esta mudança sem precedentes na lógica das políticas comuns abre a porta a medidas fragmentadas, diferentes em cada país, com claros riscos de desigualdade e distorções na solidariedade interterritorial e até no próprio mercado único.

A retórica da Presidente da Comissão fala em “flexibilidade” e na capacidade de adaptação aos desafios globais. Mas a realidade é bem diferente: estamos perante uma viragem ideológica que destrói a coesão e compromete as pescas e a agricultura, ignorando as consequências que tal terá para milhões de europeus, especialmente nas regiões mais periféricas.

Para as regiões ultraperiféricas, como os Açores ou a Madeira, o impacto seria devastador. Não só os recursos disponíveis seriam drasticamente reduzidos, como também desapareceriam as garantias que, durante décadas, nos protegeram como territórios com condições específicas reconhecidas pelos Tratados. O que está a ser proposto é que passemos a competir em condições ainda mais desvantajosas, com menos fundos, menos segurança e sem instrumentos históricos como o POSEI ou mecanismos de compensação na agricultura, nas pescas ou nos transportes.

Esta mudança de paradigma não é nem casual nem inocente: foi unilateralmente impulsionada pelo Partido Popular Europeu que sustenta a Comissão Von der Leyen, com o envolvimento ativo do comissário Raffaele Fitto, representante da extrema-direita italiana responsável pela Coesão, e de Christophe Hansen, ex-eurodeputado luxemburguês do PPE, agora à frente da pasta da Agricultura.

Em conjunto, apresentaram uma proposta que viola flagrantemente o Artigo 349.º do Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia, que exige o reconhecimento das especificidades das regiões ultraperiféricas e a adoção de medidas concretas para as compensar. Este não é apenas um debate orçamental: é uma violação direta dos Tratados e uma renúncia à justiça social, económica e territorial que tem estado no centro da integração europeia desde a sua origem.

A Presidente da Comissão justifica este desmantelamento com a necessidade de libertar recursos para a defesa, para o alargamento à Ucrânia ou para a competitividade. Ninguém contesta a importância dessas prioridades. Mas tentar financiá-las sacrificando as regiões mais frágeis e à custa de políticas históricas é uma traição. Reduzir as regiões ultraperiféricas a uma mera nota de rodapé no orçamento da UE não é apenas injusto — é também um ato de cegueira política.

Nós somos parte essencial da União: representamos a sua diversidade, a sua abertura ao mundo e a sua capacidade de integrar territórios distantes num projeto comum. Negar isso é negar a própria Europa.

Além disso, esta proposta não ameaça apenas os recursos: coloca em causa a própria governança da Política de Coesão. A recentralização defendida pela Comissão mina diretamente a gestão partilhada, a governação multinível e a capacidade dos governos locais e regionais de decidirem o futuro dos seus territórios.

Por todas estas razões, a proposta da Comissão Von der Leyen deve ser combatida com toda a força política, institucional e cívica possível. Não podemos permitir que décadas de conquistas sociais, territoriais e de justiça sejam apagadas.

Os próximos dois anos serão decisivos: teremos de travar esta batalha no Parlamento, no Conselho, nas Regiões, em todos os setores económicos e em cada fórum de decisão. Os eurodeputados socialistas das regiões ultraperiféricas não darão um passo atrás. Exigiremos o respeito pelos Tratados, a manutenção dos instrumentos de que as nossas regiões necessitam e que a solidariedade europeia não se reduza a meras palavras vazias.

É por isso que lançamos um apelo à mobilização de todos aqueles que se preocupam com a preservação das políticas e garantias da UE relativas às regiões ultraperiféricas. Uma Aliança que não só mostrará a injustiça destas medidas, como também provará o valor acrescentado que resulta de reforçar o papel destas regiões no atual contexto geopolítico.

A Europa está em jogo. Se permitirmos que a Coesão, a PAC e a PCP sejam transformadas em meros instrumentos nacionais, estaremos a renunciar à própria essência do projeto europeu.

Se a Europa falhar nesta matéria, não estará apenas a violar os Tratados — estará também a minar a confiança de milhões de cidadãos na União e a pôr em causa a sua capacidade de integrar todos os seus territórios.

Esta não é apenas uma questão de recursos: é uma questão de credibilidade e de justiça.