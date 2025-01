Um aspeto particularmente escandaloso da guerra russo-ucraniana tem sido, desde o seu início em fevereiro de 2014, a dimensão nuclear. O comportamento, nesta guerra, não só de Moscovo e de Kiev, mas também de todas as outras partes, é condicionado pela posse de armas atómicas por parte da Rússia e pela não posse de armas atómicas por parte da Ucrânia. A Rússia possui o maior arsenal de ogivas nucleares do mundo, enquanto a Ucrânia não possui nenhuma.

Moscovo não se tem inibido, nos últimos dez anos, de lembrar repetidamente ao mundo o seu poder atómico destrutivo. Em novembro de 2024, o Kremlin alterou publicamente a doutrina militar da Federação Russa e baixou o limiar de Moscovo para a utilização de armas nucleares. Em contrapartida, Kiev, que renunciou às ogivas atómicas soviéticas herdadas em 1994 para aderir ao Tratado de Não Proliferação Nuclear (TNP) como Estado sem armas nucleares, continua a não dispor de quaisquer armas de destruição maciça para responder às ameaças e provocações cada vez mais graves do Kremlin.

Estranhamente, esta situação incongruente é legitimada, apoiada e protegida pelo direito internacional. Por um lado, o TNP permite à Rússia, enquanto Estado oficialmente detentor de armas nucleares, construir e adquirir armas atómicas. Por outro lado, o TNP proíbe explicitamente a Ucrânia, enquanto Estado oficial não detentor de armas nucleares, de fazer o mesmo. Além disso, os aliados não nucleares da Ucrânia — desde o Canadá, no Ocidente, até ao Japão, no Oriente — estão igualmente vinculados, pelo Tratado de Não Proliferação, ao seu estatuto de únicas potências militares convencionais no apoio à Ucrânia.

Tendo já abalado a ordem nuclear internacional de várias formas com as suas expansões territoriais oficiais e não oficiais na Moldávia, Geórgia e Ucrânia, Moscovo está também a minar a lógica do regime de não proliferação e a letra do TNP com a sua postura nuclear. No seu preâmbulo, o TNP prescreve que “os Estados devem abster-se, nas suas relações internacionais, da ameaça ou do uso da força contra a integridade territorial ou a independência política de qualquer Estado”. Em particular, é inadmissível o uso ou ameaça de uso por um Estado com armas nucleares contra um Estado sem armas nucleares, que esteja a cumprir as suas obrigações ao abrigo do TNP.

Efeitos da participação da Coreia do Norte na guerra russo-ucraniana

A lógica da não-proliferação nuclear está agora também a ser atacada pela entrada da Coreia do Norte na Guerra Russo-Ucraniana. Tendo já anteriormente apoiado fortemente a guerra da Rússia com equipamento militar e munições, Pyongyang alargou a sua colaboração com Moscovo no outono de 2024, começando a enviar tropas norte-coreanas regulares para lutar contra a Ucrânia. Segundo consta, algumas das unidades militares da Coreia do Norte já entraram em combate direto contra as forças ucranianas e começaram a sofrer baixas significativas. O envolvimento da Coreia do Norte neste conflito continua a alargar o âmbito e a escala da guerra, transformando-a numa conflagração global.

É certo que a Coreia do Norte abandonou o TNP em 2003, ou seja, muito antes do início do seu crescente envolvimento numa guerra europeia. Desde a sua saída oficial do Tratado, há mais de vinte anos, Pyongyang não está vinculada às regras do TNP. Tem-se sentido livre para construir e testar o seu armamento sem restrições, apesar de ter violado o Tratado enquanto membro, com consequências mínimas. A Coreia do Norte é atualmente um dos quatro Estados do mundo com armas nucleares fora do Tratado de Não Proliferação (os outros três são a Índia, o Paquistão e Israel).

Ainda assim, a mudança de estatuto de Pyongyang na ordem nuclear internacional, através da saída do TNP, é também importante para avaliar os efeitos sobre ela da participação da Coreia do Norte, com milhares de tropas, na guerra da Rússia contra a Ucrânia desde novembro de 2024. Nem o início da guerra por Moscovo em 2014 e a escalada em 2022, nem a entrada plena de Pyongyang na guerra dez anos depois diminuíram a restrição absoluta do TNP à capacidade da Ucrânia de procurar os benefícios da dissuasão nuclear contra a Rússia. A observância rigorosa do TNP está agora a colocar a Ucrânia em desvantagem face não só a um, mas a dois possuidores de armas atómicas – a Rússia, como Estado oficialmente detentor de armas nucleares, e a Coreia do Norte, como Estado detentor de armas nucleares fora do TNP.

Esta situação inédita torna o papel geopolítico do Tratado ainda mais paradoxal do que durante a fase puramente bilateral da guerra russo-ucraniana, de 2014 a 2023. A implementação do TNP pela Ucrânia e seus aliados não nucleares parece duplamente desvantajosa: coloca-os em risco não só em relação à Rússia, como um dos Estados oficialmente detentores de armas nucleares do Tratado, mas também inibe o seu raio de ação em relação à guerra travada pela Coreia do Norte contra a Ucrânia. A Ucrânia está, assim, sob a ameaça de Estados detentores de armas nucleares com dois estatutos jurídicos diferentes, sem qualquer recurso no âmbito do TNP para fazer face a esta situação incrível e sem precedentes.

Uma vez que os soldados norte-coreanos estão agora a participar numa guerra europeia, seria legítimo que Kiev e os seus amigos europeus considerassem uma ação militar direta contra a Coreia do Norte. No entanto, ao contrário do seu adversário do Leste Asiático, a Ucrânia e a maioria dos seus aliados na Europa e noutros locais são Estados sem armas nucleares, proibidos de possuir armas atómicas pelo TNP e, portanto, especialmente sujeitos às ameaças nucleares da Coreia do Norte. A Ucrânia e outros países europeus não nucleares são fortemente afectados pela participação da Coreia do Norte na guerra expansionista da Rússia. No entanto, como Estados sem armas nucleares, são limitados na sua ação pela capacidade de Pyongyang para dissuadir quaisquer ataques ao território norte-coreano com retaliação nuclear.

A violação e a ausência da Coreia do Norte do regime de não proliferação dá-lhe liberdade de ação internacional. Em contrapartida, a observância do TNP por parte da Ucrânia limita a sua capacidade de se defender da Rússia e da Coreia do Norte, tal como permitido pelo artigo 51º da Carta das Nações Unidas. Curiosamente, portanto, o TNP parece facilitar a guerra internacional, bem como a sua extensão transcontinental, e permitir ou, pelo menos, não inibir a expansão territorial, bem como a postura nuclear. O Dr. Jekyll transformou-se no Sr. Hyde.

Além disso, a nova parceria da Coreia do Norte com a Rússia, relacionada com a guerra russo-ucraniana, toca também noutras obrigações de Moscovo, ao abrigo do TNP. Em junho de 2024, Vladimir Putin e Kim Jong Un assinaram o chamado Tratado de Parceria Estratégica Global, que entrou em vigor no início de dezembro de 2024. O Tratado inclui uma promessa de defesa mútua em caso de ataque armado e a Rússia promete proteger a Coreia do Norte de sanções “extraterritoriais”.

O Instituto para o Estudo da Guerra descreveu, em 1 de novembro de 2024, a situação pouco clara que se criou, da seguinte forma: “Embora o acordo [que Putin e Kim assinaram em 19 de junho de 2024] não estipule que a Rússia ajudará a Coreia do Norte a desenvolver mísseis ou armas nucleares, a Rússia abandonou a sua oposição anterior ao programa nuclear da Coreia do Norte. Vetou uma resolução da ONU para reforçar as sanções contra a Coreia do Norte em 2022 e outra resolução da ONU para prorrogar o mandato do comité de acompanhamento das sanções da ONU contra a Coreia do Norte em 2024, pondo efetivamente termo ao controlo do cumprimento das sanções da ONU. […] O facto de o ministro dos Negócios Estrangeiros russo, Lavrov, ter rejeitado a desnuclearização da Coreia do Norte como uma “questão encerrada” é emblemático da mudança de atitude da Rússia desde 2022, que poderá levar a uma vontade de ajudar diretamente o programa nuclear de Pyongyang.”

Embora seja um Estado oficialmente dotado de armas nucleares, a Rússia já não apoia as sanções contra a Coreia do Norte pelo seu comportamento, especialmente o desenvolvimento de armas atómicas fora do TNP. Em vez disso, a Rússia apoia as ambições nucleares de Pyongyang indiretamente e, talvez, mesmo diretamente.

Conclusões

O regime de não proliferação nuclear foi criado com a entrada em vigor do TNP em 1970. Desde então, a sua legitimidade advém do facto de ser um acordo abrangente que ajuda a evitar a guerra nuclear, bem como a evitar o uso ou a ameaça de uso de armas nucleares contra Estados sem armas nucleares. No entanto, atualmente, está a gerar efeitos bastante diferentes. Em vez de promover a paz internacional, está, de facto, a ajudar a Rússia a levar a cabo políticas expansionistas contra a Ucrânia — um Estado que eliminou as armas nucleares que herdou da URSS para aderir e cumprir o TNP.

Atualmente, os efeitos corrosivos da guerra da Rússia contra a Ucrânia na ordem de segurança global estão a ser agravados pelo crescente envolvimento da Coreia do Norte, um Estado com armas nucleares fora do TNP, na guerra russo-ucraniana. A fim de preservar e reforçar o regime de não proliferação, todos os Estados signatários do TNP devem apoiar inequivocamente a Ucrânia. Esse apoio deve incluir apoio militar ou não militar que permita a Kiev alcançar uma vitória convincente no campo de batalha, libertar os seus territórios atualmente ocupados ilegalmente pela Rússia e terminar a guerra com uma paz justa.