Vivemos tempos estranhos e difíceis. Escolham os adjetivos sem pudor.

Olhamos em tempo real para as atrocidades desenterradas dos livros de História de antes, com relatos de coisas que, hoje, pensaríamos impossíveis de acontecer.

Contudo, o inimaginável da nossa memória coletiva regressa em forma de realidade. Em direto, a miséria humana entra na nossa sala, de repente, aos atropelos, a jorrar e a inundar os nossos cantos mais confortáveis.

Há quem tente acreditar que apenas acontece num lugar longínquo do globo, há quem tenha a ousadia de defender posições como quem defende disputas futebolísticas.

Por aqui, apenas interessa a humanidade. Ou a falta dela. Ou ambas. E como fazer puzzles disto.

Cada um vai gerindo estes tempos de um modo que apenas cada um sabe. Mas é certo: não é fácil. Nem de olhos fechados.

Perante as nossas próprias questões, surgem outras, vindas dos nossos filhos que nos perguntam: “Porquê?” No meio do caos chega-nos uma pergunta, cuja resposta queremos muito que transmita segurança.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Somos assaltados duas vezes, pelas dúvidas e pela necessidade de dar uma resposta, de preferência clara e tranquila, como quem lança par o ar: “foi só um pesadelo”, ou um “isto já passa”. Contudo, não adianta mentir. Mentir não traz a segurança desejada, só levanta mais dúvidas e suspeitas. Por outro lado, expor abertamente os horrores de uma guerra com pormenores desnecessários e imagens difíceis de apagar, também não.

Cada criança é única e as respostas dadas devem sempre levar em consideração a sua idade e sensibilidade. É importante responder a todas as suas questões, sem acrescentar mais informação àquela que é pedida. Poderemos dizer aos nossos filhos, porque é verdade, que em tempos de crise a humanidade é capaz de se superar, de realizar feitos verdadeiramente heroicos, de imensa generosidade e humanidade. Por cada desastre ou desentendimento entre países, muitos outros trabalham unidos e dão o melhor de si para encontrar uma solução e a paz. É este o lado fantástico da humanidade que nos faz balouçar um pouco menos nas nossas dualidades. A questões mais complexas ou abstratas – como “porque é que países entram em guerra?” – podemos recorrer a metáforas ou exemplos do quotidiano, como a zangas entre amigos ou irmãos que, se falarem entre si, poderão entender-se. Que a comunicação é importante!

Se não soubermos a resposta, também o podemos admitir, explicando que algumas questões são difíceis e nem sempre nós próprios as entendemos. Mas não adianta fazer batota com esta resposta e usá-la como atalho para algo de que não queremos falar. Estar disponível para ouvir a criança e manter uma comunicação honesta poderá fazer toda a diferença, uma vez que transmite segurança. Ser escutado e acolhido nas nossas dúvidas e receios é contentor e tem o efeito de tranquilizar. Lembre à sua criança que ela própria está segura e abrace-a enquanto o confirma. Poderá indicar que existem profissões e organizações que trabalham diariamente para ajudar o outro e tornar o mundo um lugar melhor. E já agora, porque não envolver a criança na solução, isto é, incentivá-la a pensar em maneiras de promover a paz no seu dia a dia, através da gentileza, respeito e compreensão pelo outro?

O mundo não muda de um dia para o outro, bem o sabemos.

Mas educar as nossas crianças para a construção de algo positivo todos os dias, é um bom indicador do poder que possuímos e da fé que podemos devolver a um mundo dual e confuso.

Por elas.