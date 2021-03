Responda com muito cuidado ao questionário abaixo e depois conclua sobre a sua própria personalidade. Conte 10 pontos para cada resposta correta (você decide qual é a resposta certa) e verifique qual o seu grau de corruptibilidade. Nota: se roubar neste teste estará tudo dito.

1. Contrata uma empregada doméstica:

a) Paga um salário decente e faz descontos para a segurança social;

b) Convence-se que a empregada prefere receber em dinheiro sem descontos;

c) Sente-se super bem consigo mesmo, porque se pagar “por fora” ela ainda consegue ir buscar o rendimento mínimo garantido;

d) Descontar para quê, se o Governo já o rouba tanto em impostos?

2. Descobre que o seu chefe (casado) tem um caso com uma colega sua:

a) Finge que não sabe de nada;

b) Ameaça o seu chefe – ou recebe um aumento ou conta a toda a gente;

c) Oferece ao chefe a sua casa no Algarve para ele passar uns dias com a amante;

d) Insinua-se à sua colega, dizendo que também quer um pedaço.

3. Leva o seu carro à oficina:

a) Paga o IVA do serviço;

b) Pergunta timidamente se faz o serviço por AVION (NO IVA);

c) Aceita pagar sem IVA, convencendo-se que pagar impostos é uma estupidez porque os serviços públicos são péssimos e nunca fizeram nada de útil por si.

4. A primeira vez que ouviu falar dos escândalos de corrupção do ex-Primeiro-Ministro pensou:

a) Não comprava um carro usado a este homem…

b) Que imprensa corajosa, mas não vai dar em nada…

c) Como é que o Governo permite uma imprensa tão má língua;

d) Só eu é que não tenho amigos destes…

5. Você dirige um negócio público onde quanto maior a qualidade do serviço maior a possibilidade de conseguir melhores resultados financeiros:

a) Procura ter as pessoas certas nos lugares certos (inteiramente por mérito);

b) Mantém o status quo para não se chatear muito;

c) Que se lixe a rentabilidade, o importante é manter as amizades, quem sabe, um dia devolvem-me a generosidade…

d) Pensa: estas pessoas já deram tanto no passado…

6. Você demite-se de um cargo de alta direção irrevogavelmente por desacordo com a atual política da empresa, mas eles prometem triplicar o salário:

a) Mantém a decisão;

b) Recusa, indignado por não lhe terem aumentado também o escalão do carro e não lhe darem um corner office;

c) Se me triplicam o salário é porque confiam em mim e na minha posição crítica. Aceita ficar, mesmo que não mudem nada;

d) Pede para pensar 5 minutos antes de responder.

7. Recebe por engano um troco de 20 euros a mais de um senhor de idade algo míope.

a) Corrige o erro imediatamente;

b) Mete o dinheiro no bolso e fica cliente;

c) Diz agressivamente que ainda faltam mais 20 euros de troco;

d) Diz aos seus familiares e amigos para lá irem;

e) Finge que não percebeu o engano e fica de lá ir devolver um dia destes…

8. Hoje comeu à pressa um prego no pão:

a) Apresenta à empresa a fatura de 3 euros;

b) Apresenta à empresa fatura com um almoço de 30 euros, que é o plafond máximo;

c) Apresenta à empresa fatura de almoço com cliente de 300 euros e justifica-se, dizendo “eu também trabalho muitas horas não remuneradas a mais…”

9. Quando o desfalque dado pelo anterior Diretor Financeiro chega aos seus ouvidos pensa:

a) Ainda bem que recusei entrar neste esquema…

b) Que burro, a deixar-se apanhar tão fácilmente…

c) Será que vão descobrir o meu pequeno desvio?

d) Se ele me tivesse dado 10% eu ajudava-o a fazer “a coisa bem feita”.

10. Está cheio de pressa e estaciona o carro em segunda fila:

a) Sou um anormal;

b) Sim, podia estacionar a 100 metros de distância, mas aí perdia cinco minutos do meu precioso tempo de ecrã;

c) Os outros também fazem isto;

d) Que mal tem?

11. Tem que recrutar alguém:

a) Vou escolher o candidato mais apto;

b) Vou escolher alguém exatamente igual a mim, porque tenho uma experiência limitada do mundo e não sei nem quero saber se há algo mais além do meu espaço tribal.

c) Vou adaptar o concurso de forma tão burocrática que só o meu amigo vai cumprir com os requisitos.

12. Não uso máscara nem vou tomar a vacina porque:

a) Sou um cretino;

b) Li vários artigos científicos que dizem….

c) Na minha liberdade ninguém mexe!

d) A Covid-19 não existe.

13. É administrador e tem a possibilidade de tomar uma vacina (Pfizer) que sobrou:

a) Procura encontrar imediatamente alguém que realmente precise de a tomar;

b) Aceita tomar porque senão iria para o lixo;

c) Aceita tomar porque, afinal de contas, a sua posição é muito importante e você não caminha para novo…