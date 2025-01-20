Para todos os que não se regozijam com a eleição de Donald Trump, hoje não é um dia feliz. Nas temáticas mais relevantes para a humanidade – alterações climáticas e desenvolvimento sustentável, direitos humanos, direito internacional e respeito pela integridade territorial das nações, crescimento económico mundial – a presidência de Trump não augura nada de bom e é motivo de preocupação. A única dimensão em que provavelmente Trump fará a diferença pela positiva será, caso o consiga não no dia seguinte mas num prazo de meses, negociar um cessar fogo na Ucrânia conducente a um acordo de paz. Mas mais do que estados de alma o que efetivamente interessa é perceber quais os poderes do recém empossado presidente dos EUA e o que poderá deter alguma deriva na sua ação executiva e na implementação do seu programa.

Não há dúvidas que a democracia americana está a assumir contornos de oligarquia em que o poder estará cada vez mais concentrado em poucos, Trump, Elon Musk e os seus mais próximos aliados. Mas os EUA não são a Polónia nem a Hungria, apesar de Trump ter alguma admiração pela forma como Viktor Orbán transformou a Hungria num estado iliberal. Os pais fundadores da Constituição americana introduziram vários mecanismos para restringir os poderes do Presidente. Desde logo a natureza federal do regime atenua os poderes presidenciais. Cada Estado americano tem a sua própria constituição, legislatura e um orçamento considerável. O governador democrata do Estado da Califórnia David Gewson propôs recentemente a criação de um fundo de 25 milhões de dólares para financiar potencial litigância contra Donald Trump tendo em conta os gastos em litigância da Califórnia no primeiro mandato de Trump. Depois há a natureza bicameral do Congresso que também limita o Presidente. Em geral a legislação é iniciada na Câmara dos representantes (HR) e deve ser aprovada também no Senado. Só depois de passar nas duas câmaras é levada para assinatura do Presidente que a pode vetar. Os republicanos têm a maioria em ambas as Câmaras, mas essa maioria é relativamente modesta (muito menor que as maiorias que Obama conquistou em 2009) o que significa que não há muito campo para votos desalinhados. Ora, em particular os senadores não são conhecidos por serem muito alinhados e há divisões nos republicanos em várias matérias. No que toca às tarifas há seguidores do proteccionismo e da doutrina MAGA de Trump, mas há também conservadores defensores do livre comércio que serão contra as altas tarifas a aplicar aos bens e serviços provenientes do Canadá, México ou China. No que respeita aos vistos para imigração de pessoas altamente qualificadas (o visto H-1B), que têm sido usado anualmente por centenas de milhares de pessoas, em particular indianos, também não há consenso entre os republicanos. Tendo em conta alguma dificuldade de passar legislação, o sistema americano tem uma válvula de escape que os presidentes usam e que Trump já usou e voltará a usar que é a da “ordem executiva” (executive order). Não sendo propriamente legislação, é uma forma de os presidentes darem orientações a agências federais e é expectável que Trump no dia de hoje e na primeira semana do seu mandato assine várias nos campos da imigração, energia e política comercial.

Um importante poder presidencial é o da nomeação dos membros do governo, da Casa Branca, embaixadores e juízes federais e do Supremo Tribunal de Justiça (que atualmente tem uma maioria de seis nomeados por republicanos para três democratas). As novas nomeações têm de passar no Senado, o que geralmente acontece quando a maioria é a mesma do presidente, como agora acontece. Apenas os casos mais polémicos não passam, ou desistem mesmo antes de ir ao Senado como Matt Gaetz que Trump queria para Procurador Geral e que o Congresso num relatório mostrou provas de que violou a lei e códigos de conduta que proíbem a prostituição, abuso de menores de idade e consumo de drogas ilícitas. No campo das nomeações só casos mais problemáticos como este, ou divergências entre republicanos sobre o perfil do nomeado, podem impedir os desejos de Trump.

Em resumo não há dúvida que os poderes do hoje eleito presidente são vastos e que os freios e contrafreios (checks and balances) internos aos EUA existem, mas são algo limitados com as maiorias no congresso e no supremo tribunal.

Porém, a limitação à ação de Trump depende também muito do que for a resposta da comunidade internacional em particular da Europa e da China às suas medidas mais hostis. A China é quem está melhor preparada para responder a Trump e irá fazê-lo se necessário. Politicamente o regime autoritário de Xi-Jiping é bem mais forte e mais fácil de governar que as democracias ocidentais não se esperando dissensões internas. Economicamente, poucas décadas faltam para a China ter o maior PIB mundial, ultrapassando os EUA, e a sua economia é muito resiliente tendo em conta a sua penetração no sul global, em particular os países de África, Ásia e América latina, sem falar na relação privilegiada com a Rússia.

Já na Europa as coisas serão bem mais complicadas. Antes do mais o próprio mandato de Trump vai alimentar as forças nacionalistas, de extrema direita e anti-liberais nos países da união, enfraquecendo as democracias e alimentando as divisões internas. Com a Alemanha em recessão e as dificuldades de governação na França, ou seja, com o motor franco-alemão gripado, digamos que não estamos nas melhores condições para uma resposta europeia unida e firme aos desafios do nosso aliado transatlântico. De qualquer modo a diversidade de respostas internacionais às anunciadas medidas de Trump já dão alguma indicação de por onde não se deve ir. Justin Trudeau foi ao beija-mão a Trump a Mar-a-Lago, contra a vontade e em ruptura com a sua ministra Chrystia Freeland, que se demitiu primeiro, em discordância com Trudeau sobre a melhor resposta a dar às ameaças de aumentos tarifários com o Canadá. Trudeau acabaria demitindo-se de primeiro-ministro e líder do partido liberal e Chrystia é agora candidata a líder dos liberais. Seja no caso das tarifas aduaneiras ou da Gronelândia, a Europa não deve ir ao beija-mão a Trump, mas adoptar uma estratégia firme de reciprocidade, positiva ou negativa. Isto significa por um lado não ter problemas em fazer negócios com Trump na compra de armas ou gás natural liquefeito, mas por outro também não ter em retaliar caso a caso na política comercial retaliando sempre que necessário. Sobretudo não deve ceder às suas chantagens como a eventual retirada do apoio dos EUA à segurança europeia, através da NATO, caso a Europa faça uma retaliação comercial. Se Trump porventura quiser trilhar esse caminho, pode ser o maior benefício que fará à unidade europeia e à construção de uma necessária indústria de defesa europeia.