Ter saúde implica ter saúde mental e está necessariamente presente nas consultas do médico de família. Sou médico há vários anos e tenho-me dedicado especialmente à área da saúde mental. Escrever sobre este tema fez-me pensar em pessoas que já tratei e trato diariamente. (*)

O Rui era um jovem de 20 e poucos anos que, com muitas dificuldades, terminou o ensino secundário mas manteve-se depois no torpor do desemprego. Foi o caso de piolhos que tive mais difícil de resolver. Após vários tratamentos sem sucesso, e cada vez com mais piolhos, percebi que partilhava cama com outros familiares que se recusavam a tratar-se. No mesmo pequeno apartamento viviam cerca de dez pessoas. Procurei responsabilizá-lo pela sua autonomia, mas fiquei com dúvidas se teria percebido a minha preocupação quanto ao seu futuro. Regressou à consulta passados alguns meses, já sem piolhos, para me contar (orgulhoso) que tinha começado a trabalhar e que arrendara um quarto onde passou a viver com a namorada. Fiquei orgulhoso dele e disse-lho. O reconhecimento é importante nas relações humanas.

A Helena veio pela primeira vez à consulta de Saúde Infantil com os dois filhos de 2 e 6 anos. Notei um importante atraso de desenvolvimento e encaminhei-os para uma equipa hospitalar. Continuei a acompanhá-los como médico de família. A mãe era muito rígida e ríspida com os filhos, notava-se na consulta. O pai trabalhava por turnos, mas após alguma insistência minha começou a vir às consultas dos filhos. A mãe tomava conta das consultas. O marido adormecia, mas insisti que continuasse a vir e participasse mais.

Com o tempo mostrou-se um pai muito adequado e afetuoso. Passou a brincar com os filhos, que recuperaram do seu atraso de desenvolvimento. A mãe acabou por confessar que era muito ciumenta e tinha dificuldade em partilhar os filhos, mas que o papel do pai é também importante.

Este artigo é exclusivo para os nossos assinantes: assine agora e beneficie de leitura ilimitada e outras vantagens. Caso já seja assinante inicie aqui a sua sessão. Se pensa que esta mensagem está em erro, contacte o nosso apoio a cliente.

Mental é uma secção do Observador dedicada exclusivamente a temas relacionados com a Saúde Mental. Resulta de uma parceria com a Fundação Luso-Americana para o Desenvolvimento (FLAD) e com o Hospital da Luz e tem a colaboração do Colégio de Psiquiatria da Ordem dos Médicos e da Ordem dos Psicólogos Portugueses. É um conteúdo editorial completamente independente. Uma parceria com: Com a colaboração de: