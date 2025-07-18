A estrutura do sistema habitacional português clama, com urgência, por um aumento expressivo da oferta habitacional pública. Os promotores privados não têm tido a capacidade necessária para corresponder à procura exorbitante, também ela fomentada de forma contraproducente, por exemplo, através da Garantia Pública, tanto em termos de compra, como também do arrendamento – como foi possível apurar, muito recentemente, a quebra acentuada no número de novos contratos de arrendamento celebrados, em mais de 10% (na primeira metade de 2025, tendo por relação o período homólogo de 2024). Por seu lado, os valores continuam a galopar sem freio, tendo o preço das casas registado um aumento de 16% (no primeiro trimestre de 2025), e as rendas um aumento, em média, de 10%. Parece-me, nestas circunstâncias, que só através de um aumento muito significativo da oferta pública justa e competitiva será possível equilibrar o mercado habitacional.

No passado dia 11 de julho foi publicado, em Diário da República, a Portaria n.° 265/2025/1, que procedeu à terceira alteração da Portaria n° 65/2019, relativa ao Regime de Habitação de Custos Controlados (HCC). Já anteriormente, no texto «A Habitação a Custos Controlados não é vantajosa», tive a oportunidade de sinalizar o grave entrave que existia no seio desta tipologia, por ser pouquíssima atrativa aos promotores privados, os únicos atores capazes, precisamente, face às características do setor, para levar a cabo, em escala, a construção de habitações inseridas neste Regime.

Esta nova Portaria demonstra que o Governo tem bem presente esta dificuldade de mobilização dos promotores preferenciais, avançando, por isso, com a revisão da Portaria n° 65/2019, através do ajustamento, enfim, da fórmula de cálculo aplicável à promoção de HCC, que se encontrava completamente ausente da nossa realidade. Espero que esta iniciativa tenha contribuído, de forma determinante, para a concretização da meta de conclusão de 59 000 casas públicas até 2030.

A nova fórmula consagra uma majoração de 10% no custo de referência por metro quadrado em empreendimentos localizados numa Área de Reabilitação Urbana, por forma a colmatar os custos associados com os impedimentos da via pública, e demais procedimentos que são dificultados face aos constrangimentos destes edificados. Por outro lado, privilegiou-se a valoração da dimensão do desempenho energético. Destaca-se ainda o cálculo do coeficiente de localização do imóvel, definido pela Autoridade Tributária, com o valor mínimo de 1.

Finalmente, o Artigo 3.º assegura a possibilidade de majoração, em 20%, dos custos de promoção, o que procura materializar um mecanismo de combate aos concursos públicos por concretizar, já que poderão vir a ser aceites propostas de empreitada cujo preço final seja superior ao preço-base. Estas novas condições, como contempla o Artigo 4.º, surtem efeito em processos apresentados após a publicação desta Portaria, assim como naqueles que foram anteriormente certificados sob as premissas já identificadas.

Em suma, esta peça administrativa procede a uma valorização clara da oferta habitacional pública, abrindo, ainda, a porta a uma revisão mais aprofundada e cuidada deste Regime, um sinal claro de confiança para com os promotores do setor privado e social, um garante de estabilidade, e uma promessa de acompanhamento adequado da situação – sinais ideais para a proliferação destes projetos imperiosos.