A queda continuada de Portugal no ranking do PIB per capita da União Europeia gerou animadas discussões nos media e entre alguns partidos da oposição e o governo. Uns veem nas perdas de posição um sinal do falhanço das políticas económicas seguidas nas últimas décadas, uma incapacidade de aproveitar todo o potencial do nosso país ou mesmo um embaraço para pátria. Outros desvalorizam a queda naquele ranking, procurando outras comparações mais favoráveis. Por exemplo, o primeiro-ministro desvaloriza a ultrapassagem dos países do leste europeu, elegendo como objetivo a aproximação às economias mais desenvolvidas da UE, que têm apresentado fracas taxas de crescimento.

A queda no ranking do PIB per capita é um problema e põe em questão o futuro de Portugal. É verdade que o desenvolvimento económico e social não deve ser reduzido a uma corrida em que a classificação é medida pelo PIB per capita. Há muitas outras dimensões relevantes para o bem-estar das populações. No entanto, não devemos desvalorizar a importância do crescimento económico e não podemos evitar comparações do crescimento do PIB per capita com os nossos parceiros europeus.

Em primeiro lugar, é difícil imaginar uma alternativa ao crescimento económico para solucionar alguns dos mais graves problemas de Portugal. A pobreza infantil e jovem, a maior das injustiças porque ninguém tem culpa de nascer pobre, mantém-se em torno dos 20%. Num país como o nosso, onde a mobilidade social é cada vez mais uma miragem, nascer em situação de pobreza é praticamente uma condenação a viver pobre até ao final da vida. Assim, será possível romper o círculo vicioso da pobreza sem mais crescimento económico? Também para a dívida pública e privada e para a dívida externa não se imaginam soluções sustentadas sem crescimento económico. Infelizmente, os caracteres deste artigo poderiam ser esgotados a elencar problemas cuja resolução depende de mais crescimento económico.

Em segundo lugar, numa economia aberta, integrada na UE, com livre circulação de bens e pessoas é também muito importante comparar a taxa de crescimento económico com a dos nossos parceiros. Diferenças persistentes nas taxas de crescimento económico resultarão no desvio de recursos financeiros e humanos para os países com economias mais dinâmicas. Os elevados números da emigração, que para muitos portugueses continua a ser a única esperança de um futuro melhor – mais um reflexo da fraca mobilidade social –, são o resultado do frágil crescimento da economia e da queda no ranking do PIB per capita da UE. Por sua vez, a fuga de talentos reduz o nosso potencial de crescimento económico, criando as condições para novas vagas de emigração. Para escapar a este círculo vicioso é urgente retomar uma trajetória de convergência e melhorar a posição relativa da economia portuguesa na UE.

