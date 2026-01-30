A alienação parental é um fenómeno relacional complexo, construído a partir de pequenas ações que, repetidas ao longo do tempo, alteram a relação dos filhos com um dos pais. Caracteriza-se pela interferência sistemática de uma mãe ou de um pai alienador na relação dos filhos com a mãe ou o pai alienado, através de estratégias de desvalorização, de indução do medo, de promoção de uma lealdade forçada e do controlo da comunicação.

Neste contexto, a comunicação entre os pais deixa de ter uma função de cooperação e passa a ser usada como instrumento de controlo da mãe ou pai alienado e de influência sobre a perceção dos filhos. Não se trata de uma situação de conflito isolada, mas de um processo dinâmico de obtenção de poder que é prolongado no tempo e no qual, uma determinada forma de comunicação assume um papel central.

É neste contexto que se torna essencial distinguir a comunicação do diálogo. Em situações de alienação parental, não existe reciprocidade comunicacional. A mãe ou pai alienador não comunica para resolver problemas ou atender às necessidades dos filhos, mas para provocar uma reação emocional, reforçar uma posição de poder e criar um ambiente que sustente uma narrativa de incompetência parental da mãe ou do pai alienado.

Nem toda a comunicação é um diálogo. Em muitos casos, as palavras não procuram entendimento, mas controlo. Em contexto de alienação parental, falar com a mãe ou pai alienador é frequentemente um terreno de risco, onde qualquer frase pode ser usada contra quem tenta manter a ligação com o filho. Um simples desabafo como “Estou a tentar fazer o melhor que posso” pode ser mais tarde apresentado como sinal de fragilidade.

Por esta razão, relativamente à comunicação, a primeira decisão de um pai ou de uma mãe alienado deve ser a de redefinir o objetivo da comunicação para garantir a previsibilidade e a segurança emocional dos filhos e para se proteger psicologicamente.

Não se deve comunicar para convencer, explicar ou reparar a relação com a mãe ou o pai alienador. Uma comunicação emocional, nestes contextos, aumenta a vulnerabilidade. A exposição de sentimentos, explicações longas ou tentativas de empatia são frequentemente reinterpretadas como fragilidades pela parte alienadora. Com efeito, na prática, estas mensagens podem ser retiradas do seu contexto e usadas contra a mãe ou pai alienado. Um exemplo frequente é o de uma mãe alienada que, perante mensagens acusatórias sobre “desorganização” e “falta de compromisso”, respondeu com longas explicações sobre os seus horários, o trabalho e seu cansaço. Mais tarde, essas explicações foram usadas em contexto de análise técnica para sustentar uma narrativa de incapacidade emocional, apesar de não existirem indicadores de negligência.

Perante este risco, a comunicação funcional surge como uma estratégia de proteção. Baseia-se em mensagens curtas, claras e neutras, de preferência escritas e sempre centradas nos filhos. O objetivo não é explicar ou convencer a mãe ou pai alienador, mas reduzir interpretações abusivas e impedir que o conflito escale. Uma resposta funcional evita emoção, confronto e informação desnecessária.

Num caso que acompanhámos, um pai alienado recebeu mensagens provocatórias relacionadas com atrasos mínimos na entrega da filha. Ao substituir respostas defensivas por frases factuais, como “Entrega realizada às 18h conforme acordado”, verificou-se uma diminuição clara da frequência das mensagens e da intensidade do conflito por parte da mãe alienadora.

Outro princípio estratégico central é o de manter o foco da mensagens exclusivamente nos filhos. A mãe ou pai alienador tende a desviar a comunicação para o plano pessoal, moral ou da competência parental, procurando desvalorizar a imagem da mãe ou pai alienado. A estratégia que é aconselhada é de não acompanhar esse desvio e redirecionar a comunicação para um diálogo sistemático sobre as necessidades concretas dos filhos, como as consultas, a vida na escola e outras atividades ou rotinas, evitando assim o envolvimento emocional do pai ou a mãe alienado. Por exemplo, perante uma mensagem como “Nunca te organizas e isso prejudica a nossa filha”, a resposta não deve entrar na acusação, mas recentrar a comunicação em ações concretas que demonstrem uma capacidade inversa ao defeito que lhe é imputado: “Relativamente à consulta de amanhã, confirmo a minha presença às 16h”.

Em contextos de alienação parental, toda a comunicação deve ser escrita e como se pudesse ser avaliada por terceiros. Esta solução não resulta de desconfiança excessiva, mas de prudência. A experiência mostra que mensagens privadas são frequentemente apresentadas fora de contexto. Um desabafo como “Estou exausta e já não aguento esta situação” pode ser mais tarde usado para sustentar uma narrativa de instabilidade emocional, mesmo sem sinais reais de incapacidade parental.

As comunicações não servem para ensinar ou convencer o alienador, mas para proteger o alienado e os seus filhos. Não exigem explicações longas, nem negociações repetidas. Devem ser claros e mantidos com consistência. Perante mensagens provocatórias, pode escrever-se apenas: “Responderei apenas a assuntos relacionados com a nossa filha”.

Num caso que acompanhámos, uma mãe alienada passou a responder apenas a mensagens relacionadas com saúde e a escola, comunicando claramente dentro desse limite. Embora, no início, o número de mensagens provocatórias por parte do alienador tenha aumentado, com o tempo, verificou-se uma redução progressiva desse comportamento e uma maior previsibilidade na comunicação.

Existem contextos particularmente sensíveis, como a escola ou outras interações presenciais. À porta da escola, o conflito tem um impacto direto nos filhos, provocando-lhes ansiedade, os sentimentos de “lealdade dividida” e de “responsabilidade emocional”. Nestes momentos, não discutir é uma forma de proteção. Perante uma provocação, a resposta pode ser apenas: “Falamos depois por mensagem”, afastando-se de seguida.

Nos tribunais e nos serviços técnicos, a comunicação deve ser objetiva e centrada em factos, sem julgamentos pessoais. Ataques à mãe ou ao pai alienador, mesmo quando resultam da experiência vivida, tendem a fragilizar a credibilidade de quem fala. Em vez de dizer: “Ele faz isto para me destruir”, é mais adequado afirmar “A entrega não ocorreu no horário definido em três ocasiões, no último mês”.

Durante as interações presenciais conflituais, afastar-se pode ser uma resposta adequada. Não se trata de evitar o problema, mas de interromper o ciclo da provocação que alimenta o conflito. Perante uma provocação direta, pode dizer-se apenas: “Este não é o momento para falar sobre isto” e afastar-se.

Um dos erros mais comuns de mães e pais alienados é tentar provar à mãe ou ao pai alienador que são bons pais. Embora compreensível, esta tentativa tende a reforçar o conflito e a relação de poder. Responder a acusações com longas explicações sobre cuidados, rotinas ou sacrifícios pessoais, raramente muda a atitude do alienador e apenas prolonga a tensão. Na maioria dos casos, o comportamento da mãe ou do pai alienador muda quando é confrontado com limites claros ou, quando necessário, com a intervenção das instituições, mas não com explicações ou apelos emocionais.

Costuma dizer-se que tudo se resolve a falar. Quem vive a alienação parental sabe que isso nem sempre é verdade. Quando a comunicação é usada para controlar, provocar ou desestabilizar, falar mais não resolve, ao contrário expõe o pai ou mãe alienado.

Nestes contextos, comunicar exige aprender a fazer diferente, deixar de justificar sentimentos, de explicar intenções e de responder a provocações. Exige uma linguagem curta, clara, neutra e prática. Não por frieza, mas por proteção. Explicações longas criam espaço para a sua distorção e as reações emocionais alimentam o conflito.

Manter o foco nos filhos é o eixo central de todas estas estratégias. Sempre que a comunicação se desvia para acusações ou críticas, é necessário regressar às necessidades práticas. O sentimento de dor existe e é legítimo, mas não deve ser entregue a quem o usa como arma.

A prioridade da comunicação em situações de alienação parental não é procurar o diálogo perfeito, mas agir com cuidado, proteção e responsabilidade. Não se trata de vencer a mãe ou o pai alienador, mas de reduzir os danos, proteger os filhos e cuidar da sua própria saúde emocional tentando manter o vínculo com eles.

Este é um caminho difícil e doloroso, muitas vezes vivido em solidão, no qual o acompanhamento especializado pode ajudar. Quando a comunicação é bem definida, deixa de ser um campo de conflito e passa a ser uma forma de proteção. Muitas vezes, é essa resistência firme e silenciosa que permite que a relação entre pais e filhos continue a existir.