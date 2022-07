Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

1 Numa edição de 1980 da revista Análise Social, Pacheco Pereira escrevia: «O “vadio” alentejano é homem na chamada “pujança” da vida: entre os 25 e os 30 anos. (…) Numa memória inédita existente na Biblioteca Nacional de Lisboa, de 1788, refere-se “o incrível número de celibatários que vagam por toda a parte, entregues ao ócio e à prostituição” e numas ‘Memórias para o Melhoramento da Agricultura’, escritas em 1821, fala-se do “contínuo giro em que anda a imensa cáfila de vagabundos, que, sem domicílio, nem ocupação alguma, tendo na maior parte robustez para todo o trabalho, se fazem pesadíssimos aos lavradores, que se não podem dispensar de os sustentar pelo receio de serem por eles insultados, ou em suas casas, ou nas suas searas, pastos e palheiros, a que eles com facilidade põem fogo”. (…) A imprensa dos primeiros anos do século XX continua este coro de protestos contra os malteses. As queixas são permanentes: “são contínuos os roubos pelos campos”, “a praga dos malteses […] agora infestam a freguesia de Cabrela”, “os malteses e os ciganos constituíram este ano ainda maior flagelo que anteriormente”, “os gatunos andam desenfreados por estas paragens – S. Cristóvão”, “a maltesaria é a praga daninha da agricultura”, etc. (…) Os malteses, trabalhadores rurais durante as ceifas, vagabundos o resto do ano, são responsáveis por numerosos roubos, atentados pessoais, incêndios de searas, rixas, extorsão de comida e outros crimes, cuja fronteira entre criminalidade individual e social, sendo difícil de traçar para cada caso concreto, é nitidamente de carácter social se a analisarmos no seu conjunto. Aliás, assim o reconhecia o I Congresso Agrícola (1888), exprimindo a opinião dos lavradores contra este estado de coisas: “estabelece-se a exploração da propriedade de outrem como indústria independente da vontade do proprietário” e pedindo “a enérgica repressão dos vadios, incluindo os ciganos, que tanto incomodam os proprietários, e muito especialmente no Alentejo e Ribatejo”. (…) A ameaça do fogo posto está presente na negociação dos salários. Em 1911, por exemplo, os grevistas ameaçavam os lavradores que lhes ceifariam as searas “com uma foice de 10 réis – uma caixa de fósforos”, o que não era uma ameaça vã, como os próprios lavradores sobejamente sabiam.»

Era um Portugal de enjeitados, órfãos, filhos de violadores portugueses, franceses, ingleses. Cheiro nauseabundo por todo o lado, pele encardida, unhas pretas, sem banhos, sem água canalizada, sem electricidade, as ruas de terra batida com bosta do gado, com a urina e as fezes dos homens e das mulheres, que o faziam nos regatos, atrás das figueiras, onde calhasse desde que salvaguardada alguma reserva de intimidade, o pasto e as saias a servir de papel higiénico. Partos em vãos de escada, nos palheiros, atrás de uma moita enquanto se arrancava o milho, se ceifava o trigo ou se puxava a junta dos bois. Pé descalço, cabeça raspada por causa do piolho, dentes podres. Sapatos novos uma vez por ano, para quem podia, mandados fazer a um sapateiro em tamanho que desse para chinelar e durar mais tempo. Calções rasgados atrás, para os garotos fazerem as suas necessidades sem constrangimentos. A criançada toda a dormir nos palheiros no Inverno, nas eiras no Verão. Uma palha para mergulhar no azeite que tinha sido esmola e deixar cair um pingo em cada pedaço de pão de centeio. Pão escuro para pobres; pão branco para finórios. Aguardente e figos secos para a manhã. Sopas de cavalo cansado, pão e vinho. Gente que mandava os filhos para casa de quem podia mais, para trabalhar, porque já não podia ter tantos à fome em casa ou na choça do pastor. Sete, oito, nove anos de idade. Tudo a servir, a esfregar, muitas vezes a fazer as vontades sexuais ao patrão quando era caso, ou ao menino da casa, para não casar virgem, para saber o que era uma mulher, para se fazer homem. Bastardia aos pontapés. Vadiagem. Malteses. Bandidagem. Roubos e pilhagens de miséria económica para justificar a miséria moral. Suicídios, homicídios, infanticídios. Sacholas na cabeça, tudo rachado ao meio, a seco, sem melancolias. E, sim, fogos postos.

Este artigo é exclusivo para os nossos assinantes: assine agora e beneficie de leitura ilimitada e outras vantagens. Caso já seja assinante inicie aqui a sua sessão. Se pensa que esta mensagem está em erro, contacte o nosso apoio a cliente.