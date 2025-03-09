Em apenas três meses, o ano de 2025 já concentra matéria e factos que dariam para escrever um capítulo nos futuros livros de história, com uma densidade e significado comparáveis a toda a década anterior. A velocidade e a magnitude dos acontecimentos geopolíticos condensam, num brevíssimo período, transformações que, normalmente, exigiriam anos, ou décadas, para se manifestarem. Estamos a assistir, em tempo real, à reconfiguração da arquitetura de segurança europeia e mundial, num ritmo que desafia a nossa capacidade de análise e expõe as fragilidades de um espaço na Europa, mais concretamente a União Europeia (UE), que “delegou” a sua segurança e defesa, nas últimas sete décadas.

O modelo de segurança que sustentou a integração europeia assentava em três pilares fundamentais: hegemonia americana incontestada, expansão normativa europeia e interdependência económica como garantia de estabilidade. Os três ruíram, simultaneamente. Agora, a realidade impõe-se com particular brutalidade: o tempo para declarações políticas e respostas tímidas acabou. O que está em causa não é apenas o equilíbrio de forças no “velho” continente, mas a própria relevância da UE como ator estratégico no século XXI.

A anexação da Crimeia, em 2014, e a subsequente guerra na Ucrânia não foram meras contingências históricas, representaram a falência definitiva da tese de que a interdependência económica garantiria a paz. Paradoxalmente, foi, precisamente, a dependência energética europeia que financiou a potência militar que agora a ameaça. O modelo de segurança europeu revelou-se um exercício de autossabotagem estratégica.

As recentes declarações de líderes europeus, como Emmanuel Macron, Friedrich Merz e Donald Tusk, assim como as conclusões da reunião extraordinária do Conselho Europeu, de 6 de março, são, historicamente, muito relevantes. O discurso de Macron sobre o possível envio de tropas para a Ucrânia não representa, apenas, uma inflexão de cátedra — anuncia o regresso da dissuasão convencional como ferramenta indispensável da política externa europeia. Paris recupera, assim, o conceito de “deterrence par l’exemple”. A França projeta uma visão de autonomia estratégica que transcende a lógica puramente defensiva que paralisou o pensamento estratégico continental. Contudo, a grande incógnita continua a ser a coerência entre as palavras e os atos. Se a Europa quiser, de facto, ser uma potência militar terá de ultrapassar décadas de complacência, eliminar, urgentemente, sobreposições burocráticas e apostar em programas conjuntos de defesa, com um sentido de urgência que, até agora, tem faltado. A decisão da Alemanha se endividar para investir massivamente em defesa, também, representa uma mudança de paradigma. E, provavelmente, teremos de regressar e rever os Tratados, para que, a par de outras competências, que foram total ou parcialmente delegadas na UE, também a questão da segurança e defesa seja alvo de revisão, face à situação atual.

De igual modo, a questão nuclear, levantada por Donald Tusk, ilustra o novo pragmatismo emergente. A simples menção à possibilidade de a Polónia desenvolver capacidade energética nuclear, por si só, representa uma alteração de paradigma, que seria impensável há poucos meses atrás. Paralelamente, cresce a perceção que a dissuasão convencional pode não ser suficiente. A NATO continua a ser o pilar central da defesa europeia, mas o declínio do compromisso americano é, cada vez mais, evidente. Com os Estados Unidos focados no Indo-Pacífico e a atual imprevisibilidade política em Washington, a Europa enfrenta uma escolha: ou assume a sua segurança como um imperativo existencial ou arrisca-se a repetir os erros do passado. A nuclearização do debate estratégico europeu representa uma rutura profunda com o tabu da balança de poder que caracterizou o discurso continental, desde 1945.

Esta triangulação conceptual — projeção de poder convencional (França), capacitação económico-militar (Alemanha) e dissuasão nuclear (Polónia) — configura um novo paradigma estratégico que, pela primeira vez desde a Guerra Fria, não depende, exclusivamente, da garantia americana.

As conclusões do Conselho Europeu Extraordinário representam, essencialmente, a capitulação intelectual de uma classe política que insistiu, durante décadas, num modelo de segurança, fundamentalmente, contraditório: uma Europa geopoliticamente relevante sem os instrumentos de poder necessários para influenciar a sua própria vizinhança. Andamos, agora, a correr atrás do prejuízo. O problema central da abordagem europeia reside no fracasso em reconhecer que a segurança não é, tão só, mais um setor de política pública, mas a condição existencial de todas as políticas públicas. Particularmente alarmante é a persistente ilusão que o tempo está do lado europeu. O tempo da guerra é distinto do tempo da burocracia: enquanto a Europa delibera, as linhas da frente movem-se, as capacidades industriais de defesa deterioram-se e as vulnerabilidades estratégicas aprofundam-se. A burocracia europeia choca, frontalmente, com a dinâmica disruptiva da guerra moderna, onde a velocidade, a inovação e a adaptação são palavras de ordem.

Apesar do tempo perdido e das críticas formuladas, é inegável que se abre uma janela de oportunidade para a Europa. O fortalecimento da indústria de defesa europeia, baseada no plano “ReArm Europe”, apresentado por Ursula Von der Leyen a semana passada e validado pelo Conselho Europeu do passado dia 6 de março, apenas com o voto contra da Hungria, não é apenas uma questão de capacidade militar, é, simultaneamente, uma reconfiguração da base industrial da UE, com profundas implicações para a autonomia tecnológica, para a competitividade económica e para a capacidade de inovação. A segurança e a prosperidade da UE não são objetivos concorrentes, mas interdependentes. A aproximação das políticas de defesa nacionais e a harmonização dos processos de aquisição na UE representam a possibilidade de ultrapassar certas limitações que, atualmente, existem, quer por falta de enquadramento nos Tratados, quer por falta de um mercado único de defesa.

Apesar de tarde, não nos podemos desculpar apenas com os erros do passado. O tempo das meias-medidas acabou. O futuro da defesa europeia começou com esta reunião extraordinária do Conselho Europeu. Tudo isto, em última análise, constitui um teste definitivo à viabilidade da continuidade do, atual, projeto de integração europeia e do seu eventual alargamento, como resposta às exigências das profundas transformações que assistimos no mundo.