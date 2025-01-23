A Assembleia Municipal de Lisboa organizou o primeiro de três debates sobre o estado do comércio e turismo em Lisboa. Como é habitual, estava um conjunto de convidados externos para falar, vindos da universidade, das associações de comerciantes, da Escola de Comércio de Lisboa, e dos sindicatos; estavam os deputados dos vários partidos, para ouvir e fazer perguntas; e público para assistir. Irei concentrar-me em três aspectos do que foi discutido, por me parecerem os mais reveladores do pensamento político dominante e que hoje determina a governação da cidade.

Primeiro. Lamentos pelo fim do “comércio tradicional”. Seja pela substituição de pequenas lojas de comércio familiar por grandes cadeias internacionais, por lojas de luxo, ou ainda por lojas de souvenirs. Quem pensa nestes termos completa o quadro mental apontando o dedo ao turismo, obviamente “em excesso”. Como se responde a isto?

Não sei o que é “comércio tradicional”. Desde que o mundo é mundo, umas lojas substituíram outras. As “lojas com história”, tão admiradas hoje, ao seu tempo vieram substituir outros negócios que ali estavam e faliram, ou tornaram-se inviáveis, ou mudaram de sítio. Se as lojas e negócios anteriores não tivessem desaparecido, deixando livres os lugares, hoje não teríamos as “lojas com história” tão apreciadas (e apoiadas com dinheiros públicos). A cidade é um organismo vivo.

Segundo. Protestos contra o “licenciamento zero”. Com argumentos deste tipo: “Não existe uma estratégia de urbanismo comercial”; ou “Não há uma carta municipal das livrarias em Lisboa; não sabemos quantas livrarias existem na cidade, nem onde”. Como responder a isto?

Para começar, dizendo que é aberrante, quase soviético. Naturalmente, os políticos querem mandar, os governantes querem poder, e os comerciantes querem contingentação. A economia planeada é contingentação – no fundo, é dar a certos negócios a possibilidade de dizer “nós já cá estamos, agora impedimos os outros de entrar e fazer-nos concorrência”, como há uns anos fizeram os taxistas. Mas não pode ser. Não podemos aceitar e, pior ainda, não podemos ser os primeiros a exigir. Até porque da contingentação à corrupção vai um passo.

Os poderes públicos devem limitar-se a decidir os usos dos edifícios ou andares: se são ocupados por casas ou negócios, ou seja, habitação ou comércio e serviços. Sob pretexto algum lhes podemos legitimar o poder para decidir se deve instalar-se naquela rua uma livraria, uma retrosaria, ou uma loja de ferragens. Repito, a cidade é um organismo vivo, não é uma invenção dos senhores ministros ou vereadores. Quem quiser viver assim, tem de votar no PC, no Bloco, no Livre ou no próprio Partido Socialista. É imperdoável pedir ou aceitar que os partidos da direita governem desta maneira.

Terceiro e último. Queixumes pelas lojas de souvenirs. Porque são muitas; porque não são negócios legítimos; porque servem de fachada à imigração ilegal ou descontrolada. Como responder a isto?

Em parte, é verdade. Não são só lojas de souvenirs, mas também frutarias, barbearias, e kebabs. Lojas minúsculas com 30 e 40 funcionários sobrevivem vendendo produtos a um euro, nas zonas mais caras de Lisboa, onde meia dúzia de metros quadrados pagam rendas estratosféricas. Obviamente, aquele negócio é inviável. Ninguém acredita que possa render. Mas o Estado e os poderes públicos não podem andar a meter o nariz nos negócios particulares, mais do que já metem, e ainda por cima para levantar mais obstáculos. Acima de tudo, o problema das lojas de fachada não se resolve com mais controlo do Estado e mais limitações aos negócios. Resolve-se com uma política de imigração sensata e soberana, uma polícia respeitada, e um combate sério às máfias e traficantes de imigração ilegal.