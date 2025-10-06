Como se sabe, Portugal não se destaca pelos seus hábitos de leitura. Contudo, tenho visto um esforço nos jovens adultos e universitários para que tal não seja o caso. Tenho visto, igualmente, o mais das vezes, o fracasso nesse mesmo esforço.

Com certeza não terá uma causa única, mas vejo recorrentemente a mesma tese a ser afirmada e aplicada: «Só começo a ler esse livro depois de terminar o que agora ando a ler.» Parece que – não o leitor, mas o português que quer ser leitor –, quando começa a leitura de um livro, assume um compromisso sagrado de fidelidade exclusiva para com esse determinado livro. Pergunto: «Então, mas há quanto tempo é que andas a ler esse livro? Falta-te muito?» O mais das vezes a resposta que ouço apresenta não só uma data já distante da presente, bem como tão demasiado longa para o número de páginas que leu. Juntamente com esta resposta não é raro juntar-se um lamento por «querer, mas não ter vontade»; para não falar da desculpa de «não ter tempo», que não diz outra coisa senão que, em verdade, não quer.

Ora, é a estes portugueses, que querem começar a ganhar hábitos de leitura mas têm dificuldades, que escrevo este pequeno texto. Assumo, portanto, que estão mais do que convencidos dos diferentes benefícios que ler traz. O que importa desde já vincar é que, apesar de no início requerer uma determinada força de vontade, como em qualquer hábito que se pretende ganhar, a atitude que o leitor tem para com a leitura não é, maioritariamente, uma de obrigação, de tenho de, mas de prazer, apetece-me. Este é um primeiro aspecto que deve estar bem presente. Acredito que a maioria esteja já a desanimar porque sente que o salto para leitura exige sempre um esforço inicial de força de vontade, mesmo que depois venha a sentir prazer durante a leitura. Compreendo plenamente; e acredito que grande parte desta inércia se deva precisamente ao compromisso sagrado de fidelidade exclusiva para com um só livro, que referi. O que significa, então, que não tem de ser assim.

A tese é: do mesmo modo que não se assume uma fidelização exclusiva em ver uma só série de televisão de cada vez, ou um só álbum de música, o mesmo se deveria aplicar aos livros. E é de estranhar que não seja o caso. De facto, estes mesmos aspirantes a leitor, que assumem um compromisso inviolável com um só livro, não têm problema nenhum em ver uma sitcom ao almoço, enquanto à noite acompanham um drama, e ao fim-de-semana, ainda, um documentário. De facto, estes mesmos aspirantes a leitor, que assumem um compromisso inviolável com um só livro, escolhem que música, artista, álbum, querem ouvir consoante o que lhes apetece, consoante o seu estado de espírito. Por que razão, então, não seguem o mesmo princípio com os livros? Porque é que não leem aquilo que lhes apetece? Não há problema nenhum em começar outro livro antes de terminarem o que já começaram. Garanto-vos que o livro não o vai levar a peito. Podem até desistir de o ler por completo, não o têm de o terminar. Se não gostam da música, passam à frente; se não gostam do filme, escolhem outro – se acham que o livro não vale a pena, não percam o vosso tempo. Claro que convém saber distinguir entre preguiça em exercitar o cérebro em matérias complexas e «não valer a pena». Cada um que faça o seu exame de consciência.

O que quero clarificar e chamar a atenção destes aspirantes é que muitas vezes o «não me apetece ler» é, na verdade, um «não me apetece ler este livro». É perfeitamente compreensível que não lhe apeteça, em determinados momentos, ler um livro de filosofia, mas sim um policial. E o contrário. Ou que lhe apeteça antes ler uma biografia, e.g. Ora, é, todavia, evidente que, se só estou a ler um destes livros, que faça a equivalência entre «não me apetece ler as Confissões» e «não me apetece ler, ponto». É, no entanto, perfeitamente plausível que, na verdade, até lhe apeteça ler um romance ou, quiçá, um livro de teoria económica.

Assim sendo, o que vos proponho é que não tenham nem vínculos sagrados de fidelidade exclusiva, nem escrúpulos em abandonar, por completo ou temporariamente, a leitura de um determinado livro. O amor é livre – também o amor à leitura. Leiam géneros diferentes ao mesmo tempo. Leiam um romance, uma biografia e um livro técnico, por exemplo. Com certeza que verificarão que vos «apetece ler» mais vezes e que deixará tanto de ser uma obrigação, uma tarefa, para passar a ser – como é frequentemente designado – lazer. Ou seja, a leitura não tem de ser uma actividade meramente racional do género «porque me faz bem, devo ler», como se fosse um remédio. Pode ser também e concomitantemente uma actividade «carnal»: apetece-me ter o prazer de ler este livro. Claro que adquirir um hábito implica sempre esforço e força de vontade. Não pretendo afirmar a sua eliminação. Contudo, ajuda quando a disposição se alinha com a obrigação, coisa para que, parece-me, a leitura simultânea de mais do que um livro contribui. O apelo não é, então, para que se reduzam aos vossos apetites e caprichos, mas que os usem como meios legítimos, neste caso concreto, para criar hábitos de leitura.