Desde há mais ou menos um mês, circulam nos media artigos sobre o discurso de Mallory McMorrow, no Senado do seu Estado, que são acompanhados pelo vídeo desse discurso – o último deles está no The Guardian de hoje. [22.05.2022]

A história conta-se rapidamente. Mallory McMorrow, de 35 anos, é senadora pelo Partido Democrata, no Senado do Michigan. Num e-mail de angariação de fundos, a sua rival do Partido Republicano, Lana Theis, recorreu ao que tem sido normalizado por este partido, isto é, às mais infames insinuações que visam o assassinato de carácter; à polarização da discussão política pública; à subversão e aniquilação dos processos democráticos. Acusou-a de sexualizar as crianças e de ter o comportamento característico de um pedófilo no processo inicial de manipulação de uma criança com o intento de abuso sexual. Ou seja, recorreu à conspiração de pedófilos Democratas no poder veiculada pelo QAnon e a alt-right como substrato para a suspeição lançada. E fê-lo com a acrescida perversidade de se poder já ser pedófilo por conivência com as matérias leccionadas nas escolas, as equivalentes à nossa «Educação para a Cidadania», ou só pela defesa dos direitos das minorias, inclusive da minoria LGBTQ+.

