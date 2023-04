Sobrestimamos a persuasão. Há claro está grandes vantagens em não torturar as pessoas que não pensam como nós; e ainda maiores em não torturar as pessoas que não pensam; e há casos e situações muito bem delimitados em que lidamos com pessoas que estão dispostas a mudar de opinião e a examinar as opiniões que têm; ou em que nós estamos antecipadamente dispostos a considerar mudanças de opinião. Mas imaginar que há um processo para fazer as pessoas que não pensam como nós pensar como nós parece exagerado.

A ideia de persuasão está ligada à ideia de que existe uma técnica para fazer as outras pessoas mudar de ideias. Essa técnica consistiria em bombardear as outras pessoas com produtos ou substâncias de efeito garantido: sugere uma química irresistível. Acontece porém que quando começamos a escarafunchar nessa química não encontramos nenhuma substância acerca de cujos efeitos possamos ter garantias; nem aliás qualquer substância. Os defensores da ideia de persuasão acham que a coisa mais parecida com uma substância são certas propriedades que as nossas palavras têm. A tê-las não as terão decerto sempre. Serão então como um antidepressivo que só funciona nos dias pares, ou com certas pessoas? E se forem, que características deverão ter essas pessoas para poder mudar de ideias?

Esta última pergunta faz-nos pensar mais a sério no tipo de pessoa que está disposta a mudar de ideias. Todos nós já mudámos de ideias, mas nenhum de nós está disposto a mudar de ideias sobre todas as coisas. Algumas das nossas ideias parecem imunes à persuasão. Famosamente um imperador do século XVI propôs a um teólogo mudar de ideias, e acenou com a possibilidade de consequências desagradáveis caso não o fizesse; não menos famosamente esse teólogo respondeu que as coisas eram o que eram, e que não podia fazer o que lhe estava a ser pedido. Como todos nós, sabia que não adiantava muito tentar persuadi-lo de certas coisas.

