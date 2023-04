Ver os bancos centrais envolvidos no debate sobre quem está a alimentar mais a inflação, se os trabalhadores se os capitalistas, é muito interessante. O BCE, a Reserva Federal e o Banco de Inglaterra desdobram-se em dados e avisos, agora menos dirigidos aos salários e mais concentrados nas margens de lucro das empresas .

“Parte das pressões inflacionistas podem de facto dever-se a um maior poder de mercado das empresas”, disse ao Financial Times Isabel Schnabel, membro da comissão executiva do BCE e que faz parte do grupo dos considerados “falcões”, ou seja, aqueles que mais defendem a subida dos juros. Também Fabio Panetta, outro membro da Comissão Executiva do BCE, se referiu ao peso das margens de lucro na subida da inflação, numa entrevista ao New York Times .

O próprio BCE divulgou um trabalho, “How tit-for-tat inflation can make everyone poorer” , com dados a mostrar que, embora os custos unitários do trabalho e os lucros unitários tenham participado para a subida de preços (medida pelo deflator do PIP), o contributo dos lucros foi de mais de metade. E na desagregação por sectores, é na agricultura e na energia que se identifica uma maior subida dos lucros. Não há dados conhecidos para Portugal, embora o Banco de Portugal os pudesse ter construído, mas se o fez não os divulgou.

Este artigo é exclusivo para os nossos assinantes: assine agora e beneficie de leitura ilimitada e outras vantagens. Caso já seja assinante inicie aqui a sua sessão. Se pensa que esta mensagem está em erro, contacte o nosso apoio a cliente.