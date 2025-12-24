A 16 de dezembro, a Europa deu um passo decisivo na forma como pensa a habitação: deixa de ser apenas mercado ou política social e passa a ser infraestrutura essencial. No centro deste novo enquadramento está um conceito-chave: cost-rental.

O que é, afinal, o cost-rental?

Em vez de definir a renda pelo máximo que o mercado aguenta, o modelo cost-rental parte de uma regra simples: a renda é calculada a partir do custo real de produzir, financiar, manter e gerir a habitação, com uma margem limitada. CAPEX (construção, projeto, juros), OPEX (manutenção, seguros, gestão) e custo do capital de longo prazo são somados, repartidos ao longo da vida útil do edifício e transformados numa renda estável e previsível, regulada e transparente.

Não é mercado livre, não é habitação social – é o “terceiro pilar”

O cost-rental ocupa o espaço entre o mercado livre, onde a renda é definida por oferta e procura, muitas vezes desligada dos custos reais, e a habitação social clássica, fortemente subsidiada e normalmente reservada a agregados com rendimentos muito baixos.

No cost-rental, a renda é limitada pelos custos, com lucro plafonado e reinvestimento obrigatório.

Serve sobretudo quem está “no meio”: quem não tem acesso a habitação social, mas já não consegue pagar as rendas de mercado.

Lucro limitado + reinvestimento = parque estável, não especulativo

A recomendação 54 do Housing Advisory Board é cristalina: admitir retorno para investidores e operadores, mas com teto claro e com excedentes reinvestidos no próprio parque (mais fogos, melhor manutenção, rendas mais estáveis).

Isto é o oposto da lógica de comprar barato, subir rendas ao máximo, vender caro. É tratar a habitação como se trata uma rede de água ou energia: infraestrutura regulada, com retorno, mas com missão pública.

Qual é o tamanho do esforço necessário para resolver o problema?

A Comissão Europeia estima que sejam precisas mais 650.000 casas por ano durante os próximos dez anos, ou seja, 6.500.000 de casas novas. O valor de investimento associado anual é de €153 mil milhões, ou seja, em dez anos representa um esforço enorme, de 1 bilião e 530 mil milhões de euros.

Porque é que isto é central no Housing Plan da UE?

Porque o cost-rental é o único modelo que, em escala, consegue combinar estabilidade para as famílias, risco moderado e previsível para financiadores e impacto social alinhado com objetivos europeus (coesão, clima, inclusão).

É a forma de construir um parque de habitação acessível estrutural, que não desaparece quando acabam os subsídios ou quando o mercado aquece.

Se a Europa consolidar o Housing Plan num quadro político e financeiro, nós estamos prontos para trazer o produto, o modelo e os parceiros.

Porque, no fim do dia, cost-rental não é um conceito teórico. É a diferença entre famílias à mercê do mercado e famílias com uma casa estável, previsível e justa.