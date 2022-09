Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

É verdade que sim: o ano começa em Setembro. Com as mochilas, os livros e os cadernos. O equipamento para a educação física e a flauta. E todo o outro material escolar. Mais as actividades extra-curriculares. As explicações. Um desporto, os treinos e a competição, ao sábado ou ao domingo. O teatro, a música ou o ballet. Uma língua estrangeira, se for o caso. E a natação, claro. Mais os trabalhos de casa. Sem falar dos compromissos de fim de semana, como as festas de aniversário, e um ou outro programa cultural. Tudo isto multiplicado pelos vários filhos duma família! A bem da construção de um puzzle de horários que se colam no frigorífico.

A logística de encaixar o trabalho, a vida e as agendas dos pais, a escola, as actividades após a escola, a vida da família, e o tempo livre e o brincar, entre o lanche e o jantar, exige uma engenharia de agenda que arrasa com todos os pais. E os deixa à beira do pânico.

