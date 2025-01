Portugal enfrenta um paradoxo preocupante no seu sistema educativo. Apesar de celebrarmos taxas recordes de jovens a concluir o ensino superior, a realidade nas escolas pinta um cenário inquietante: estamos a formar uma geração de alunos com diplomas, mas sem a devida preparação para os desafios do mundo real.

Esta constatação não se baseia em meras impressões. Testemunhei em primeira mão, como orador num webinar recente da Direção-Geral da Educação, o fosso abissal entre as estatísticas otimistas e o panorama desolador que se vive nas salas de aula. Os resultados dos testes PISA e TIMSS, que avaliam o desempenho dos estudantes portugueses em comparação com outros países, são incontestáveis: estamos em queda livre.

O relatório “Estado da Nação” corrobora esta preocupante realidade, evidenciando a fragilidade do nosso sistema educativo. O Conselho Nacional de Educação (CNE) alerta para a gravidade da situação: alunos progridem nos seus percursos académicos sem dominarem competências essenciais de Português e Matemática, colocando em causa a sua capacidade de aprendizagem futura. Esta falha, particularmente notória nos primeiros anos de escolaridade, condena muitos jovens a um ciclo de dificuldades e frustrações.

Agrava-se este cenário a postura retrógrada da atual liderança do CNE, que teima em apresentar propostas anacrónicas e desalinhadas face às necessidades prementes da educação no século XXI. As políticas educativas dos últimos anos, fortemente influenciadas por esta visão obsoleta, conduziram a resultados desastrosos, perpetuando um ciclo vicioso de mediocridade.

O facilitismo que se instalou no sistema educativo português, com a promoção automática e a ausência de consequências para o insucesso escolar, desvalorizou o mérito e a cultura do esforço. A falta de rigor na avaliação e a tolerância à mediocridade criaram uma geração de estudantes desprovidos de ferramentas essenciais para o sucesso académico e profissional.

É imperativo que Portugal promova uma verdadeira revolução na educação, quebrando com os dogmas do passado e construindo um novo paradigma. Uma educação que valorize o esforço e o mérito, reconhecendo e premiando o trabalho árduo e a dedicação dos alunos, incentivando-os a alcançar o seu máximo potencial. Que estabeleça padrões de exigência claros e mensuráveis, definindo metas ambiciosas e implementando mecanismos de avaliação rigorosos que permitam monitorizar o progresso dos alunos de forma transparente. Uma educação que prepare os alunos para os desafios do século XXI, dotando-os das competências essenciais para navegar num mundo em constante mudança, com foco no pensamento crítico, na criatividade, na colaboração e na capacidade de adaptação. Que implemente métodos pedagógicos baseados em evidências científicas, abandonando as ideologias e modismos, e privilegiando abordagens pedagógicas comprovadamente eficazes.

A educação em Portugal não pode continuar refém de ideias ultrapassadas. É crucial uma liderança educativa visionária, capaz de interpretar os desafios contemporâneos e de implementar reformas estruturais profundas. O futuro do país depende de uma educação de qualidade, que forme cidadãos capazes, críticos e responsáveis, e não de diplomas vazios que mascaram uma geração perdida.