Há anos que Marcelo Rebelo de Sousa sonha governar o país. Cavaco Silva adiou-lhe destino, António Guterres intrometeu-se pelo caminho e Paulo Portas pregou-lhe uma rasteira, mas Marcelo persistiu no intento, atravessou nas televisões o seu deserto político até que, chegado o momento, em vez de Cristo descer à Terra foi o poder que lhe caiu no colo na figura de Presidente da República.

Outra surpresa foi o governo estar num caco um ano após a conquista da maioria absoluta ter comprometido o segundo mandato presidencial a uma exasperante formalidade. Com uma alternativa política ainda em construção, o Presidente da República sente-se de repente em condições para pôr e dispor conforme lhe aprouver. Fá-lo-á dentro do quadro constitucional, é certo, apesar da eleição por sufrágio directo e universal lhe permitir uma folga que varia de acordo com a personalidade e a popularidade do chefe de Estado, como também do próprio contexto político. E este não podia ser melhor para Marcelo Rebelo de Sousa. Os exemplos são vários: a necessidade de António Costa incluir Marcelo no processo de questionário sobre a idoneidade dos membros do governo e o modo como o presidente, sem se comprometer, concluiu que esse questionário também deve ser respondido pelos actuais ministros e até pelo próprio primeiro-ministro; os alertas constantes, numa postura de sentinela atenta, no que diz respeito à aplicação do PRR; a forma como comenta as indiscrições, deslizes, lapsos e erros dos ministros; o aviso, ainda ontem, ao governo para que pondere os novos apoios sociais e, pasme-se!, o comentário, também de ontem, do presidente sobre as possíveis consequências políticas que Fernando Medina deve retirar após a divulgação do relatório que aponta irregularidades na indemnização atribuída a Alexandra Leitão no em virtude da sua saída da TAP. Intromissão maior no funcionamento do governo só estou a ver com Marcelo a presidir ao Conselho de Ministros. Mas lá chegaremos.

Entretanto, ao mesmo tempo que assenta uma no cravo, Marcelo dá outra na ferradura: veja-se o puxão de orelhas a Luís Montenegro e a Carlos Moedas sobre a imigração. Um é líder do PSD e o outro um possível sucessor. E é interessante que nenhum gostou do comportamento de Marcelo e reagiram à altura. É apenas um episódio, mas suficiente para nos levar a crer que o Presidente não vê com bons olhos que o PSD obtenha uma vitória clara nas legislativas que ponha em causa a influência de Belém.

Em Junho de 2019 alertei aqui no Observador para o risco de Marcelo Rebelo de Sousa desestabilizar o sistema. Nessa altura comparei-o a de Gaulle que desejou o fim da 4.ª República. Embora o nosso presidente não tenha a estatura do francês, e de Gaulle tenha sido mais frontal ao apresentar a Constituição de 1958, Marcelo Rebelo de Sousa está a desequilibrar o sistema político e a pôr em causa o esforço feito por Francisco Sá Carneiro que, já depois da sua morte, foi conseguido com a revisão constitucional de 1982. Este desequilíbrio que Marcelo está a provocar é grave por dois motivos que devem ser salientados.

