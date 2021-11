Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

É importante que os doentes sobreviventes de cancro da mama voltem a encontrar o seu caminho para reaprender a viver em pleno. Depois da doença, há um processo de recuperação física, emocional e psicossocial que é necessário acontecer e que engloba quatro áreas fundamentais: nutrição, exercício físico, sexualidade e relaxamento/saúde mental.

Nutrição

O que ingerimos tem um elevado impacto na nossa saúde! Uma alimentação saudável é fundamental para que o organismo adquira o seu equilíbrio e funcione de forma adequada. Ter uma alimentação equilibrada é ainda mais importante para os sobreviventes de cancro porque os ajuda a ter mais força e energia após um período desgastante para o corpo e para a mente. Deixo seis preceitos que devem ser considerados: ter uma alimentação completa, variada e equilibrada; tomar sempre o pequeno-almoço; fazer cinco a seis refeições diárias; aumentar o consumo de fruta e hortícolas; começar as refeições principais com sopa; comer calmamente e mastigar bem os alimentos.

Sexualidade

A perceção da sexualidade pode ser alterada ao longo do percurso do tratamento do cancro da mama e o impacto psicológico começa a fazer-se sentir logo no diagnóstico da doença. Estudos realizados em Portugal evidenciam elevadas taxas de divórcio após o diagnóstico e tratamento do cancro da mama.

É importante perceber que a sexualidade não se manifesta só através dos órgãos sexuais ou na relação com o companheiro. A própria aceitação emocional e física de cada um é o primeiro passo para lidar com um novo “eu” e com a vida sexual pós-doença. Comece por se olhar ao espelho, de forma a conhecer novamente o seu corpo. Após este reconhecimento e com calma irá começar a aceitar as diferenças, sejam elas psicológicas ou físicas. Dialogar, partilhar e comunicar com o parceiro são também formas de se autodescobrir novamente.

O impacto da doença ou dos próprios tratamentos pode afetar também o prazer e a própria atividade sexual. Algumas alterações físicas implicarão a perda de zonas erógenas da mulher, impactando negativamente na satisfação sexual.

No entanto, é importante que não se deixe afetar por estes fatores, pois a intimidade sexual pode ser criada de diversas formas, consoante o melhor para cada casal. O importante é que haja um diálogo aberto com o seu companheiro e que explore quais as melhores ferramentas para manter viva a sua vida sexual, sem medos ou receios da mudança.

Exercício físico

Praticar regularmente exercício físico fortalece o sistema imunológico e promove o bem-estar, a diminuição do stresse e o combate à ansiedade. No caso dos doentes oncológicos em recuperação, os benefícios podem ser ainda mais significativos e relevantes.

Existe já uma forte evidência científica de que, após os tratamentos, a promoção da atividade física é fundamental para a reabilitação da doença e traz melhorias significativas na vida do doente. O domínio da parte física, da aptidão cardiorrespiratória, da força muscular, da composição corporal, do bem-estar e dos sintomas de fadiga, ansiedade e depressão são algumas das vantagens identificadas e que facilitam o processo de reabilitação da patologia. Por esse motivo, é aconselhado que os sobreviventes de cancro sejam fisicamente ativos durante, no mínimo, 30 minutos por dia.

Relaxamento/Saúde mental

Entre o diagnóstico de cancro da mama e a conclusão dos tratamentos existe um processo de ajustamento a diferentes realidades que pode trazer ansiedade ou até mesmo originar sintomas de ansiedade e depressão. No entanto, enquanto sobrevivente de cancro da mama, este é um momento de adaptação, de aceitação e de se voltar a encontrar através de momentos consigo mesma.

A meditação ou o relaxamento (mindfulness) são excelentes práticas que poderão reduzir os pensamentos negativos, bem como os níveis de ansiedade, stress e depressão, ajudando a que viva o presente com bem-estar e felicidade. Pode praticar o mindfulness em casa, no jardim, na praia ou no campo. Interessa é encontrar um local onde se sinta bem e confortável. A saúde mental é um tópico cada vez mais importante e que não pode, de todo, ser negligenciado.

Apesar da doença oncológica representar um diagnóstico avassalador, com impacto no próprio e na respetiva família, a mensagem é de esperança! A reabilitação é fundamental e ajudará, em todas as suas vertentes, a reaprender a viver após esta doença!