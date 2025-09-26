[Episódios anteriores: “O dia em que deixei de ver a minha filha (I)” (15 de agosto de 2025), “Cada dia que passa, sinto mais ódio (II)” (22 de agosto de 2025), “Nove anos e meio de afastamento da filha maria (III)” (29 de agosto de 2025) e “Ciclos de crise e instabilidade emocional (IV), (06 de setembro de 2025), “ O silêncio que separa (V)” (12 de setembro de 2025) e “Da invasão policial à prisão injusta: com falsas acusações (VI)” (19 de setembro de 2025).]

Damos continuidade ao relato de José, que evidencia de forma clara os efeitos devastadores da alienação parental na vida de um pai. No episódio anterior, descrevemos como José foi surpreendido com falsas acusações de violência doméstica apresentadas pela mãe alienante de Maria, acusações que resultaram na aplicação de uma medida cautelar que o afastou da filha.

Neste episódio, o José relatou que, durante a audiência, não foi apenas confrontado com acusações falsas, mas também com o que, segundo ele, são os preconceitos que marcaram profundamente a sua experiência enquanto pai acusado: “Esta posição do tribunal, que pretendia incluir-me na atitude habitual de quem é detido e acusado de crime e da tendência em negar as acusações que recaem sobre si e de a virar para um “bode expiatório”, jogava em paralelo com uma outra, que não ficou expressa no Despacho, mas que me foi dita de viva voz, como corolário no fim da audiência, “…é comum o Homem, em contexto de violência doméstica, ser o agressor, pelo que o senhor não será excepção”. Para o José, esta frase significou a confirmação de que estava a ser tratado como “culpado à partida”, por ser homem, independentemente da ausência de provas. Psicologicamente, a ocorrência deste tipo de generalização pode provocar sentimentos de injustiça, aumentando a sensação de impotência perante o sistema judicial. Como nos referiu: “Significava que a juíza que me inquiriu agiu e fez juízo no preconceito de uma base estatística, desvirtuando um princípio que a Justiça devia ter em absoluta atenção: que “cada caso é um caso” e eu, não só estava absolutamente inocente face às acusações que me estavam a ser feitas, com a agravante de não me terem dado o direito prévio e com tempo, de preparar a minha defesa, em paralelo com a necessária investigação e fase de Inquérito para recolha de provas, avaliando o meu carácter e condutas pessoais, que o Ministério Público teria obrigação de levar a cabo”.

Esta reflexão do José sublinha um ponto crucial, o de que a presunção de inocência foi desconsiderada. Em casos de alienação parental, esta tendência é particularmente grave, pois facilita a instrumentalização da Justiça como ferramenta de exclusão. O pai acusado não só perde o direito ao convívio com a filha, como também vê o seu caráter posto em causa sem possibilidade de defesa efetiva: “Acredito que o Ministério Público e a acção das polícias de investigação, a terem sido chamadas ao processo, terão certamente negligenciado a solicitação, porque eu sei de mim e veio a provar-se no fim, passados alguns meses, com o julgamento de facto do processo crime e com um colectivo de juízes constituído para o efeito, que nenhuma das acusações era verdadeira, nem na dimensão mais subtil que possa imaginar-se, sendo absolvido de todas as acusações – demonstradas como falsas acusações – e reconhecida a minha absoluta inocência”.

A absolvição final confirmou a falsidade das acusações. No entanto, do ponto de vista psicológico, os danos já se tinham verificado, meses de incerteza, detenção injusta, rótulo social e o afastamento da filha Maria. A absolvição judicial não apagou o sofrimento vivido, nem reverteu, de imediato, o impacto da narrativa construída pela mãe.

Este episódio revela dois aspetos fundamentais dos mecanismos de alienação parental: (1) Criminalização do pai ou mãe alvo/alienado, através de falsas acusações, que fragilizam a sua posição legal e emocional; e (2) Efeitos na criança, a Maria foi levada a acreditar, direta ou indiretamente, que o pai era violento e perigoso, mesmo após a absolvição.

A alienação parental, nestes casos, não se limita ao conflito familiar, torna-se um fenómeno de conluio entre falsas narrativas, cujo peso recai sobretudo sobre a criança e sobre o pai ou mãe injustamente afastado.

Após meses de acusações e medidas judiciais, José expôs aquilo que, na sua perspetiva, representava a essência de toda a injustiça vivida: “De facto, era eu a verdadeira vítima de violência doméstica, praticada pela minha companheira de 17 anos de vida e mãe da minha filha, nunca por agressões físicas, mas sim, de forma patológica, por agressões verbais caluniosas, injuriosas, ofensivas e recorrentes, ao longo de 6 anos, que se estendiam, para além de mim, a diversos membros da minha família, nomeadamente aos meus pais e amigos”. Esta descrição do José, remete para uma forma de violência psicológica, muitas vezes invisível e desvalorizada socialmente. As agressões verbais constantes, prolongadas no tempo, não deixam marcas físicas, mas corroem a autoestima, criam sentimentos de humilhação e instalam um padrão de desgaste emocional. Este tipo de violência é tanto mais difícil de denunciar quanto mais subtil é a sua manifestação. No caso de José, a inversão da realidade transformou o agredido em agressor, e o verdadeiro sofrimento acaba por ser silenciado: “As medidas de coacção que me foram aplicadas pelo Tribunal de Instrução Criminal, cumprem a medida habitual usada nestes processos, em que provas de facto são encontradas, sobretudo ligadas a agressões físicas continuadas ao longo de seis anos, como indicava a acusação, sendo expectável que existissem evidências de ferimentos, hematomas, fracturas, quer na mãe, quer na minha filha – imagine-se terem existido agressões físicas a uma criança a partir do primeiro mês de vida e até aos 6 anos, por parte do seu pai –, em que seria, nos tempos que correm, toda uma possibilidade de poderem ser fotografadas por um simples smartphone e apresentadas para avaliação, prova e tratamento em sede clínica e forense, diligências que não poderiam ser esquecidas de quem se licenciou em direito, como é o caso da mãe da minha filha e nenhuma foi apresentada” Neste relato o José expõe uma contradição evidente, a existência de acusações de violência física repetida e grave, mas sem qualquer evidência médica ou registo forense. Este vazio probatório deveria levantar dúvidas, mas, em vez disso, serviu de base para medidas restritivas pesadas. Psicologicamente, esta situação criou uma sensação de realidade distorcida.

José foi forçado a viver sob vigilância eletrónica como se fosse um criminoso perigoso, enquanto sabia que não existia qualquer prova das acusações, como nos contou: “Então, as medidas de coacção estenderam-se: à proibição de permanência na habitação da alegada ofendida – efectivamente o título de propriedade da casa em que vivíamos estava integralmente em nome da mãe, assim como o meu carro e moto, adquiridos por mim anteriormente a nos conhecermos, porque foi essa a minha vontade –, proibição de contactos, de qualquer forma, e de aproximação a menos de 500 m, com vigilância por pulseira electrónica e termo de identidade e residência (TIR), salvaguardando-se apenas os contactos estritamente necessários ao exercício das responsabilidades parentais, como ficou redigido do Despacho do Auto de Interrogatório de Arguido. Determinaria ainda o tribunal que poderia regressar a casa, na companhia da GNR, para poder recolher os meus pertences estritamente pessoais, abandonando-a de seguida”. A imposição destas medidas de coação representam um desenraizamento brutal, José perde a casa, os bens, o convívio com a filha e até a liberdade de circulação. O uso da pulseira eletrónica, geralmente reservado para situações de elevado risco, reforça a estigmatização social e agrava o sofrimento psicológico, criando uma sensação de vigilância permanente e de exclusão. Como acrescentou o José: “Mas como podia manter contactos parentais com a minha filha, se não me era possibilitada aproximação à casa e à mãe? A partir dessa data perdi a possibilidade de conviver com a minha Maria, ainda que a tivesse visto e podido ter estado com ela alguns minutos na escola, por 3 ou 4 vezes, durante esse ano de 2016, até que a mãe passou a manter-se na escola durante todo o período de actividades, fazendo com que soasse o alarme, por me encontrar sob vigilância policial, pelo uso de pulseira electrónica, caso me aproximasse da escola”.

Do ponto de vista da alienação parental, estas medidas tiveram três consequências centrais: (1) Afastamento físico imediato, José deixa de poder estar na mesma casa, sendo colocado a mais de 500 metros da filha e da mãe; (2) Demonização simbólica, a pulseira eletrónica funciona como marca pública de culpabilidade, mesmo sem condenação; e (3) Reforço da narrativa alienadora, a criança passa a ver o pai controlado pela polícia, vigiado e afastado, o que legitima, no seu imaginário, a ideia de que ele é perigoso e merece ser rejeitado.

O caso de José ilustra bem como as falsas acusações, quando acolhidas sem provas consistentes, transformam a vida de um pai ou mãe num cenário de punição injusta e, ao mesmo tempo, fomentam o processo de alienação parental, criando barreiras emocionais na relação pai–filha.

A história de José revela como a alienação parental pode assumir contornos devastadores quando se alia a falsas acusações e a preconceitos institucionais. O pai, transformado injustamente em arguido, foi afastado da filha, perdeu a sua casa e foi estigmatizado pela vigilância eletrónica, apesar da ausência de provas. A absolvição judicial, embora tenha reconhecido a sua inocência, não apagou os danos emocionais, nem restituiu o tempo perdido com Maria. Este episódio mostra, de forma clara, que a alienação parental não destrói apenas laços familiares, corrói identidades, gera traumas profundos e expõe fragilidades graves do sistema judicial, que deveria proteger a criança, mas muitas vezes acaba por aprofundar a sua dor.